Что хочет от Израиля "вашингтонский мечтатель" Байден

00:20 18.03.2024 Профессор Жданов раскрыл тайную игру США на Ближнем Востоке



Западные аналитики разочарованы: администрации Байдена не удалось в секторе Газа ничего – ни прекратить гибель мирных жителей, ни освободить заложников, ни остановить конфликт на Ближнем Востоке. Почему Байдена на Западе стали называть (или – обзывать?) "вашингтонским мечтателем", рассказал доктор юридических наук, заслуженный юрист России, профессор Юрий Жданов.



- Юрий Николаевич, Джо Байден провозгласил ворох благих пожеланий по урегулированию на Ближнем Востоке. Под многими из них можно подписаться – лишь бы хоть что-то сработало. Но ведь не срабатывает. Почему?



– Согласен, вопрос. Надо разбираться. А что, собственно, провозгласил Байден как действующий президент? В своем послании к нации 7 марта Байден подтвердил свою веру в право Израиля на защиту от ХАМАС. При этом Байден осудил гуманитарный кризис в секторе Газа: "Израилю я говорю следующее: гуманитарная помощь не может быть второстепенным фактором или разменной монетой. Защита и спасение жизней невинных людей должны быть приоритетом. Когда мы смотрим в будущее, единственным реальным решением ситуации является решение о создании двух государств с течением времени".



– Хочется встать и заплакать – как ново и актуально. Почти библейское откровение.



– Да, звучат избитые благие пожелания. Например, "Америке нужен реалистичный и смелый американский подход, который признает, что палестинцам нужна альтернатива идеологии ХАМАС и вечному конфликту, который он подпитывает. Эта альтернатива должна дать реальную надежду на рабочие места, жилье, школы и больницы. Процветание Палестины приведет к прочному миру, который обеспечит безопасность и достоинство израильтян и палестинцев. Американские военные создадут временный порт в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи голодающим палестинцам, продолжая при этом отправлять оружие в Израиль. Временный причал позволит значительно увеличить объем гуманитарной помощи, ежедневно поступающей в Газу. И Израиль также должен внести свой вклад. Израиль должен позволить больше помощи в Газу и обеспечить, чтобы гуманитарные работники не попали под перекрестный огонь".



Байден пафосно заявил: "Руководству Израиля я говорю следующее: гуманитарная помощь не может быть второстепенным фактором или разменной монетой".



– Что происходит на самом деле?



– На самом деле не все так благородно. Новая оценка американской разведки, опубликованная 11 марта, вызвала сомнения относительно того, сможет ли премьер-министр Израиля Нетаньяху остаться у власти, поскольку директор ЦРУ Бернс заявил, что сделка с заложниками является наиболее практичным способом остановить, по крайней мере, временно, войну в Газе. В ежегодной оценке угроз 2024 года выражается обеспокоенность по поводу видения Израилем окончания войны и говорится, что правая коалиция Нетаньяху "может оказаться в опасности": "Недоверие к способности Нетаньяху управлять углубилось и расширилось среди общественности по сравнению с и без того высоким уровнем до войны, и мы ожидаем крупных протестов с требованием его отставки и новых выборов. Возможно другое, более умеренное правительство".



В докладе предсказывалось, что Израилю будет трудно достичь своей цели "уничтожения ХАМАС": "Израиль, вероятно, столкнется с затяжным вооруженным сопротивлением со стороны ХАМАС в ближайшие годы, и военные будут изо всех сил пытаться нейтрализовать подземную инфраструктуру ХАМАС, которая позволяет повстанцам скрываться, восстанавливать силы и удивлять израильские силы".



– Американская разведка что-то предлагает конкретно для разруливания ситуации?



– И даже предпринимает. Так, директор ЦРУ Бернс вернулся 9 марта из своей восьмой зарубежной поездки для переговоров об освобождении заложников. Официальные лица США надеялись заключить соглашение к началу Рамадана, но этот срок прошел. Бернс сказал, что он сосредоточен на реализации первой фазы соглашения о приостановке боевых действий в Газе на шесть недель, чтобы позволить большему количеству гуманитарной помощи поступать на территорию и обеспечить освобождение 40 заложников. Эта группа - оставшиеся женщины, пожилые мужчины, раненые или больные люди - будет обменена на палестинских заключенных, удерживаемых Израилем. Бернс не уточнил, сколько палестинцев будет освобождено, но другие лица, проинформированные о переговорах, заявили, что будут освобождены сотни заключенных низкого уровня и 15 человек, осужденных за серьезные преступления.



Но Бернс сказал, что единственный способ помочь жителям Газы, страдающим в "отчаянных условиях", и оказать помощь израильским заложникам и их семьям - это сделать первый шаг к чему-то, что может со временем стать "более прочным соглашением".



– "Шаг к чему-то" – звучит не лучше мечтаний Байдена…



– Бернс – осторожный прагматик. Он сказал, что "в таких кризисах я давно понял, что нужно найти практическую цель и неустанно добиваться ее".



Глава ЦРУ 11 марта давал показания перед сенатским комитетом по разведке вместе с Аврил Д. Хейнс, директором национальной разведки, и другими руководителями спецслужб, включая Кристофера А. Рэя, директора ФБР.



В ежегодном отчете спецслужбы пришли к выводу, что "Израиль столкнется с растущим международным давлением из-за тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа". Война в Газе "ставит вызов" арабским партнерам Америки из-за растущих общественных настроений против Израиля и США, вызванных "смертью и разрушениями в Газе". Эти страны рассматривают Соединенные Штаты как влиятельного посредника, который может положить конец конфликту до того, как он распространится.



- Посредником между кем? Между Израилем и Ираном?



– В том числе. Тут есть интересный нюанс. В докладе спецслужб указывается то же, что многие официальные лица США говорили в последние месяцы: Иран не организовывал и не знал заранее о терактах 7 октября. И Иран, и Израиль пытаются согласовать свои действия друг с другом и избежать прямого конфликта, подчеркивается в докладе. Но спецслужбы заявляют, что, по их мнению, Иран продолжит вооружать и оказывать помощь марионеточным силам, которые угрожают Соединенным Штатам, даже после окончания войны в Газе.



– С кем сложнее договориться – с Израилем или Ираном?



– Проблема в том, что израильтяне не могут договориться между собой. Так, бывший премьер и экс-министр обороны Израиля Эхуд Барак в статье в Foreign Affairs "Израиль должен решить, куда он идет – и кто должен тот путь возглавить" занимает пробайденовскую позицию и фактически выносит "приговор" Нетаньяху. При этом возникает ощущение, что он делал бы то же самое, находясь сейчас на посту премьера, что делает Нетаньяху. А, скорее, и еще более жесткие вещи.



Барак пишет: "После более чем четырех месяцев войны в секторе Газа возникли два совершенно разных, но одинаково точных портрета Израиля. С одной стороны, война продемонстрировала тактическое мастерство Армии обороны Израиля, вдохновила высокую степень единства среди ее войск и способствовала чувству солидарности среди израильских граждан, которые до сих пор коллективно травмированы варварскими террористическими атаками ХАМАС 7 октября.



С другой стороны, война выявила ошеломляющую стратегическую некомпетентность израильского правительства и поразительный вакуум лидерства наверху. Члены правящей коалиции тянули с принятием важных решений, не сотрудничали друг с другом в ведении войны, нападали на высшие чины ЦАХАЛ и выглядели ошеломляюще безразличными и несосредоточенными, когда дело доходило до управления отношениями с самым важным союзником Израиля, Соединенными Штатами.



Это не способ управлять страной в самый опасный период в истории страны после войны за независимость 1948 года. Что нужно Израилю, так это трезвое, решительное и дальновидное принятие решений Давида Бен-Гуриона. Вместо этого у него есть нарциссический, манипулятивный и недальновидный подход Беньямина Нетаньяху".



– В чем тут "пробайденовская" позиция?



– По мнению Барака, "администрация Байдена представила Нетаньяху предложение о новом послевоенном региональном порядке, который положит конец способности ХАМАС угрожать Израилю и управлять сектором Газа, а также передаст контроль над территорией в руки "обновленной" Палестинской администрации (с помощью арабских правительств), нормализует израильско-саудовские отношения и создаст официальный оборонный альянс США и Саудовской Аравии. Все это будет зависеть от согласия Израиля на политический процесс с долгосрочной целью решения проблемы создания двух государств при поддержке арабских правительств, дружественных Соединенным Штатам и выступающих против Ирана, его партнеров и доверенных лиц.



Это видение представляет собой процесс, который в конечном итоге приведет к созданию сильного и безопасного Израиля, живущего бок о бок, за согласованными и безопасными границами, с жизнеспособным, демилитаризованным палестинским государством на Западном Берегу и в секторе Газа".



– В принципе, разумно. Нетаньяху, как известно, не принял эти предложения...



– Не принял. Барак напоминает: "С 1996 года Нетаньяху в принципе признавал эту цель четыре раза, но всегда торпедировал ее, когда приходило время действовать. Теперь Байден поставил Нетаньяху перед суровым выбором. Он может присоединиться к поддерживаемому США плану на "послезавтра" в секторе Газа, продолжая при этом выражать израильские сомнения. Или он может капитулировать перед своими расистскими, мессианскими ультраправыми партнерами по его правящей коалиции, которые стремятся аннексировать палестинские территории и, таким образом, отвергнуть любое предложение, каким бы условным и долгосрочным оно ни было, которое включает в себя создание палестинского государства.



Если Нетаньяху уступит Вашингтону, он рискует потерять поддержку этих крайне правых деятелей, что будет означать конец его правительства.



Если он продолжит отвергать подход Байдена, Нетаньяху рискует: еще глубже затащить Израиль в грязь в секторе Газа; разжечь третью интифаду на Западном Берегу; вступить в новую войну с "Хезболлой", ливанским ополчением, поддерживаемым Ираном; глубоко разрушить отношения с Соединенными Штатами, от которых Израиль зависит в плане вооружения, финансовой поддержки и решающей дипломатической поддержки; поставить под угрозу так называемые "Соглашения Авраама", которые нормализовали отношения Израиля с Бахрейном, Марокко, Суданом и Объединенными Арабскими Эмиратами (и надежды на вступление Саудовской Аравии в клуб); поставить под сомнение давние мирные соглашения Израиля с Египтом и Иорданией".



- В Израиле понимают, что это может означать историческую катастрофу?



– Так Эхуд Барак об этом прямо и говорит: "Вот уже несколько недель предложение Байдена на "послезавтра" находится на рассмотрении правительства Нетаньяху. Большинство наблюдателей полагают, что, учитывая реалии избирательного календаря в США, срок действия предложения может истечь через пару месяцев. Нет никакой гарантии, что остальные игроки региона примут это предложение. Неясно даже, сможет ли Байден заручиться поддержкой в ​​Сенате США, которому придется одобрить договор с Саудовской Аравией.



Также возможно, что точно так же, как нападение ХАМАС 7 октября было направлено на то, чтобы сорвать зарождающееся трехстороннее соглашение между Израилем, Саудовской Аравией и Соединенными Штатами, новая инициатива Байдена может в конечном итоге побудить Иран рассмотреть возможность призвать своих доверенных лиц, включая "Хезболлу", усилить свои нападения на Израиль или начать более масштабную войну, пытаясь сорвать любой прогресс".



– Есть надежда, что Нетаньяху передумает?



– Очень маленькая. Некоторые советники американского президента, основываясь на своем опыте, опасаются, что Нетаньяху попытается обмануть обе стороны до окончания президентских выборов в США в ноябре. На английском языке он публично заявит, что готов обсудить предложение Байдена и изменить свой недавно обнародованный план, но в частном порядке попросит Белый дом оценить его политические трудности, а не соглашаться с ним и не критиковать его публично. Тем временем на иврите он шепнет своим крайне правым союзникам: "Не уходите. Я обманул Обаму, я обманул Трампа, и я тоже обману Байдена - и мы выживем. Поверьте мне!"



По мнению Барака, есть только один способ помешать Нетаньяху втянуть Израиль в длительную региональную войну и, возможно, обмануть как администрацию, так и израильское общество - всеобщие выборы.



Есть признаки, что Нетаньяху уже потерял доверие большинства избирателей. Согласно недавним национальным опросам, примерно четверо из пяти израильтян считают его человеком, наиболее ответственным за ошибки, которые привели к терактам 7 октября. Примерно трое из четырех хотят, чтобы он ушел в отставку.



– Барак видит альтернативу Нетаньяху?



– Разумеется, иначе зачем бы затевался разговор? Он считает, что Яир Лапид (политик, возглавляющий главную оппозиционную партию), а также Бенни Ганц и Гади Айзенкот (генералы в отставке, которые стали политическими противниками Нетаньяху до того, как согласились служить в его чрезвычайном военном кабинете после 7 октября) должны призвать к проведению всеобщих выборов не позднее июня 2024 года. Скоординированная оппозиция должна опираться на обещание условно принять предложение Байдена, ответить на него "да, но". И они должны прямо сказать нет "расистским, мессианским фанатикам", с которыми Нетаньяху связал свою судьбу.



– Оговорка "но" - это о чем?



– Барак настаивает, что прежде чем согласиться на план Байдена, Израилю придется настоять на ряде условий, в основном связанных с безопасностью, некоторые из которых Вашингтону будет трудно принять. Но это – решающее условие принятия американских предложений. Речь идет о военном контроле израильтян над некоторыми арабскими территориями.



– Барак называет причины, по которым сложилась нынешняя ситуация?



– Конечно, и ожидаемо винит во всем Нетаньяху: "В первые дни войны стратегическая оценка могла бы определить цели Израиля и обеспечить последовательное планирование и реализацию. Но по сей день Нетаньяху пренебрег такой оценкой. Как недавно пожаловался Айзенкот, который занимал пост начальника штаба ЦАХАЛ, в письме своим коллегам по военному кабинету: "За три месяца никаких решающих решений фактически принято не было. Война ведется в соответствии с тактическими задачами, без осмысленных действий по достижению стратегических целей".



Результаты этой неудачи очевидны в двух важнейших областях: переговоры по освобождению заложников, взятых ХАМАС 7 октября, и контроль границы между Египтом и сектором Газа, как на пункте пропуска в Рафахе, так и на полосе земли, проходящей по ней вдоль границы, которую израильтяне называют Филадельфийским маршрутом. По обоим вопросам военный кабинет должен был определить курс в течение первой недели конфликта. Начальник штаба ЦАХАЛ и некоторые члены военного кабинета неоднократно требовали обсуждения, принятия решений и руководства. Но Нетаньяху отказался – не из-за каких-либо соображений национальной безопасности, а из-за необходимости сохранить свою хрупкую правящую коалицию с фанатичными крайне правыми, которые ставят полный захват Газы выше сделок с заложниками, стремятся вывести жителей Газы с территории и даже хотят восстановить там поселения для израильтян-евреев".



– А само израильское общество готово принять предложения США?



– Барак в этом сомневается. Он весьма точно передает нынешние ощущения израильтян - острую боль, гнев, унижение, мстительность и убеждение, что "все палестинцы - ХАМАС". Это понятные человеческие реакции. Но Барак напоминает, что "когда-то мы так думали о Египте и Иордании. Целое поколение израильтян (представителем которого я являюсь) вело ожесточенные войны против этих стран. Но эффективный (хотя и холодный) мир с этими странами длится уже почти 45 и почти 30 лет соответственно. Представьте себе, насколько хуже было бы сегодня положение Израиля, если бы этих соглашений не существовало, и подумайте, насколько важно не подорвать их в рамках необдуманного ответа на события 7 октября.



Но вместо того чтобы призывать израильтян преодолеть свои страхи, Нетаньяху эксплуатирует их, играя на руку своим крайне правым союзникам, таким как Итамар Бен-Гвир (министр национальной безопасности) и Бецалель Смотрич (министр финансов). Если они добьются своего, результатом будет катастрофа. Нетаньяху знает об этом, но считает, что сможет успокоить их и перехитрить, избежав худшего сценария и вообще уклонившись от принятия решения".



– Нетаньяху что-то предлагает взамен американского плана?



– Как рассказывает Барак, "Нетаньяху объявил о своем собственном плане на "послезавтра" в секторе Газа. Среди прочего, он призывает к "гражданскому управлению со стороны местных групп, которые не идентифицируют себя с террористическими организациями". На практике это означало бы предоставление ряду влиятельных семей Газы, некоторые из которых вовлечены в организованную преступность, стать поставщиками услуг и гражданского порядка для граждан – подход к управлению территорией, который Израиль пробовал несколько десятилетий назад и который последовательно терпел неудачу. Нетаньяху также мечтает о "дерадикализации жителей Газы", ​​что является прекрасной целью, но на это потребуются десятилетия. Его план также предусматривает замену БАПОР, агентства ООН, которое контролирует поток гуманитарной помощи в Газу. Это хорошая идея, поскольку БАПОР было скомпрометировано террористами ХАМАС, проникшими в его рабочую силу. Нетаньяху, однако, не называет, что придет ему на смену".



– В чем, по мнению Барака, изъяны этого плана?



– Барак считает, что проблема всех предложений Нетаньяху заключается в том, что его план не объясняет, кто может законно управлять сектором Газа: "Нравится нам это или нет, израильтяне должны принять три основных факта: нельзя позволить ХАМАС угрожать Израилю или управлять сектором Газа; Израиль не должен оставаться в секторе Газа на длительный срок; жители сектора Газа останутся там, они никуда не денутся.



Таким образом, Израиль должен решить, что может быть законным субъектом, которому он может передать контроль над сектором Газа. У Израиля есть законные требования безопасности, которые должны быть признаны Соединенными Штатами и их арабскими союзниками. Но это образование не может состоять из иностранных сил: норвежцы или южноафриканцы не могут управлять сектором Газа.



Организация должна быть палестинской. Единственным легитимным органом является обновленная Палестинская администрация, которая постепенно возьмет на себя ответственность за гражданское управление сектором Газа, а Соединенные Штаты и их арабские союзники будут подталкивать ее к более высоким стандартам управления, прозрачности, образования и борьбы с терроризмом. Конечно, Израиль сохранит свое право действовать всякий раз, когда возникает угроза его безопасности.



План Нетаньяху отвергает любое одностороннее признание палестинского государства и все международные диктаты относительно условий постоянного израильско-палестинского соглашения. Понятно, чего он не хочет. Что остается неясным, так это то, чего он хочет, и израильский народ имеет право знать и право высказать свое мнение.



Нетаньяху сосредоточен на своем политическом выживании, и он никогда не уйдет добровольно".



– Понимают ли в Израиле, что так или иначе без помощи США, в том числе и финансовой, не обойтись?



– Понимают. И не только в Израиле. Эксперты The Economist в статье "Может ли Израиль позволить себе вести войну?" пишут: "В ближайшие несколько недель премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху надеется получить окончательное одобрение парламентом чрезвычайного военного бюджета. Он включает в себя больше денег для поселенцев на Западном Берегу, а также для религиозных школ, где подростки изучают Тору, а не науку, – это часть попытки объединить его расколовшуюся политическую коалицию.



Повседневные расходы на социальное обеспечение (давно щедрые в Израиле благодаря его социалистическим основам) будут сокращены, чтобы финансировать вооруженные силы страны. Военный бюджет почти удвоится с 2023-го по 2024 год.



Несмотря на продолжающиеся дискуссии о прекращении огня, Нетаньяху ясно дал понять, что любая пауза будет временной. Даже если прекращение огня в конечном итоге будет продлено или он покинет свой пост, существует широкая политическая поддержка более мощной армии. В то же время война оказывается дороже, чем ожидалось. В период с октября по декабрь экономика Израиля сократилась на одну пятую в годовом исчислении по сравнению с предыдущими тремя месяцами – более чем в два раза больше, чем прогнозировал центральный банк. В прошлом месяце рейтинговое агентство Moody's впервые в истории понизило кредитный рейтинг страны. Все это вызывает вопрос: может ли Израиль позволить себе вести войну"?



– И как – может?



– Сомневаюсь, что это возможно без американской помощи. The Economist называют главную проблему – финансовую: "Накануне нападения ХАМАС 7 октября соотношение долга Израиля к ВВП составляло 60%, что значительно ниже среднего показателя в группе преимущественно богатых стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Но в последнем квартале года вооруженные силы сожгли 30 миллиардов шекелей (8 миллиардов долларов), что эквивалентно 2% ВВП, сверх их обычных расходов. И дело не только в увеличении бюджета вооруженных сил, вызывающем напряжение. Правительству также приходится тратить средства на размещение эвакуированных, программы отпусков и поддержку резервистов. Израильские политики полагают, что уровень долга в 66% будет управляемым. Бюджет Нетаньяху будет нацелен на годовой бюджетный дефицит в размере 6,6% ВВП - этого достаточно, чтобы обеспечить уровень долга около 75%.



Для Америки или Японии такое заимствование было бы пустяком. Однако в Израиле всегда есть вероятность того, что новый конфликт не за горами. Если технологическая индустрия страны пострадает, возможно, в результате войны с участием других региональных держав, до четверти доходов страны от подоходного налога окажется уязвимой. В последний раз, когда Израиль вступал в бой в нынешних масштабах, во время войны Судного дня в 1973 году, его долг превысил 100%, что спровоцировало финансовый кризис. Поскольку центральный банк начал печатать наличные деньги, банковский сектор рухнул, а инфляция взлетела до 450% к 1985 году. Поэтому, чтобы держатели облигаций были довольны, правительству необходимо пространство для маневра".



– Куда предлагается маневрировать?



– Ничего нового – предлагается повысить налоги и понизить расходы на социалку. А что вы хотели? Война, всем тяжело.



Многие в Израиле сейчас обеспокоены тем, что бюджет Нетаньяху слишком щедр. Налоговые поступления Израиля в 2022 году составили 33% ВВП, что чуть ниже среднего показателя по ОЭСР (34%). Однако бюджет Нетаньяху предусматривает лишь скромное увеличение. В следующем году налог на добавленную стоимость вырастет на один процентный пункт до 18%. Налог на здравоохранение и на доходы вырастет на 0,15 процентных пункта. Политики обеспокоены тем, что повышение корпоративных налогов приведет к тому, что технологический сектор, который очень мобилен и уже изо всех сил пытается найти рабочую силу, покинет страну. Более жесткие налоги на домохозяйства могут привести к снижению потребления и еще больше усложнить жизнь тем, кто и без того испытывает трудности из-за войны.



По словам экспертов, в пригородах Иерусалима страдают светские семьи, члены которых были призваны на службу и столкнулись с резким падением доходов от бизнеса. Многие жители арабских кварталов, наиболее пострадавших от бюджета Нетаньяху, сообщают, что их больше не приветствуют на работе. Однако в нескольких милях отсюда ультраортодоксальным семьям, которые освобождены от военной службы и полагаются на социальную помощь, Нетаньяху хочет сделать более щедрые подачки.



Воздействие военных действий на отрасли также неравномерно. Технологический сектор Израиля с трудом, но держится на плаву. Некоторые фирмы даже думают, что смогут получить прибыль, получив выгоду от нового раунда военных контрактов. Многие перенесли операции за границу, что снижает последствия потери сотрудников в ходе боевых действий.



Остальная часть экономики находится в беде. Строительство стоит на месте. Фермы потеряли более половины своей рабочей силы. Компании, занимающиеся туризмом, страдают. В январе Иерусалим посетило на 77% меньше туристов, чем год назад.



– В Израиле останутся люди, которые смогут восстановить страну?



– Тоже проблема. Более 750 000 человек, или шестая часть рабочей силы, остались без работы, многие из них были эвакуированы или стали резервистами.



Одним из опасных факторов является зависимость экономики от низкооплачиваемых палестинских рабочих (странно, не правда ли?). Западный Берег может импортировать из Израиля столько же товаров, сколько и до войны, но его 200 000 или около того поденщиков – что эквивалентно 5% рабочей силы Израиля – не могут покинуть страну. Их разрешения были аннулированы после 7 октября, и правительство Израиля отказывается впускать их обратно. На фермах, фабриках и строительных площадках не хватает рабочих. Однако у промышленников двоякое мнение. "Нам нужны палестинцы, но мы не можем зависеть от них", - говорит один из них.



Рынок труда Израиля уже напряжен. Привлечение иностранных рабочих происходит медленно и дорого, а рабочая сила страны составляет менее половины ее общей численности населения. Половина мужчин ультраортодоксального населения Израиля, являющегося самой быстрорастущей группой страны, отказываются работать по религиозным мотивам. Те, кто это делает, зачастую крайне недостаточно образованы, поскольку посещали религиозные школы. Израильтяне арабского происхождения, община, занимающая второе место по уровню рождаемости, также получают плохие результаты экзаменов. А в январе новые правила продлили военную службу с 32 до 36 месяцев, что еще больше истощило рабочую силу.



В общем, войну на истощение Израиль вряд ли выдержит и рано или поздно заключит мир. Вот только чем позже это произойдет, тем жестче будут для Израиля условия этого мира. А предложения Байдена по урегулированию конфликта пока так и остаются красивой, но неосуществленной мечтой.



Андрей Яшлавский Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710710400





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