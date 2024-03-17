В ОАЭ задержали бывшего гендиректора Kazakhstan Kagazy Максата Арипа

00:28 18.03.2024

В ОАЭ задержали бывшего гендиректора Kazakhstan Kagazy Максата Арипа, которого разыскивали за мошенничество в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

"На территории Объединенных Арабских Эмиратов по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан бывший генеральный директор Kazakhstan Kagazy Максат Арип. Он был объявлен в розыск Департаментом экономических расследований по Алматинской области за совершение мошенничества в особо крупном размере", – говорится в сообщении полиции.



Максат Арип руководил Kazakhstan Kagazy с 2003 по 2008 год.



24 января 2024 года стало известно, что Максата Арипа объявили в розыск. Ориентировка на экс-главу Kazakhstan Kagazy появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов. Розыскное дело зарегистрировали 23 января в Алматинской области по инициативе Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.



17 марта 2024



Диана Абдуллаева