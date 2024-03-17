 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В ОАЭ задержали бывшего гендиректора Kazakhstan Kagazy Максата Арипа
00:28 18.03.2024

В ОАЭ задержали бывшего гендиректора Kazakhstan Kagazy Максата Арипа, которого разыскивали за мошенничество в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.
"На территории Объединенных Арабских Эмиратов по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан бывший генеральный директор Kazakhstan Kagazy Максат Арип. Он был объявлен в розыск Департаментом экономических расследований по Алматинской области за совершение мошенничества в особо крупном размере", – говорится в сообщении полиции.

Максат Арип руководил Kazakhstan Kagazy с 2003 по 2008 год.

24 января 2024 года стало известно, что Максата Арипа объявили в розыск. Ориентировка на экс-главу Kazakhstan Kagazy появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов. Розыскное дело зарегистрировали 23 января в Алматинской области по инициативе Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

17 марта 2024

Диана Абдуллаева

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710710880


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