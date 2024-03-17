"Крысы сожрали улики". Деградация полиции США вступила в новую фазу

00:35 18.03.2024 ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА

17 марта 2024



В Центральной Америке, которая в свое время прославилась на весь современный мир по большей части бананами и криминальной хроникой, есть маленькое государство под названием Сальвадор.



До недавних пор он присутствовал на вершине рейтинга стран с наибольшим количеством умышленных убийств. Но за последние несколько лет ситуация настолько улучшилась, что национальное руководство не только стало называть себя "одной из самых безопасных стран Западного полушария", но и стало претендовать на лавры "нового Сингапура".



О сальвадорском феномене по-настоящему заговорили, когда к власти пришел молодой президент палестинского происхождения Найиб Букеле. Однако показатели преступности начали снижаться еще за несколько лет до того.



На улицах городов появились регулярные полицейские патрули, увеличилось число тюрем и проверок в муниципальных органах, на границах стало больше военнослужащих. И существенная деталь - ужесточенный режим лишил тюрьмы статуса бандитских вотчин, что существенно ухудшило координацию между членами региональных банд.



К 2024 году опыт Сальвадора и лично Найиба Букеле завоевал в странах Латинской Америки определенную популярность. На фоне роста преступности следовать сальвадорской модели собрались Эквадор, Перу и даже Аргентина во главе с эпатажным Хавьером Милеем.



Да и вообще Букеле, по мнению отдельных экспертов, создал новый тренд - оказывается, диктатура может быть классной. И классной не только из-за того, что ее адепт носит кожаную косуху и гоняет на "Ямахе".



На фоне подобных тенденций особенно бросаются в глаза и совершенно другие "тренды", идущие из самой развитой страны как Западного полушария, так и всего мира. Соединенных Штатов Америки.



Резкий отток



С 2020 года, когда весь мир узнал о существовании афроамериканца по имени Джордж Флойд, положение обычного силовика в Штатах сильно изменилось. На волне популяризации движения Black lives matter (BLM) полицейских не только вынуждали вставать на колени перед потомками бывших рабов.



Руководство крупнейших американских городов - Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Миннеаполиса, Бостона, Сиэтла и многих других - начало сокращать бюджеты местных правоохранительных органов с нескольких миллиардов до сотни миллионов долларов.



Университеты, школы и парки отдыха стали разрывать соглашения с полицейскими управлениями, передавать бюджеты другим органам или некоммерческим организациям. А то и вовсе ликвидировать полицейские департаменты и лишать сотрудников юридического иммунитета.



Какой-либо иной концепции охраны правопорядка вместо существующей предложено - естественно! - не было. При этом генеральная прокуратура еще в последние месяцы нахождения Дональда Трампа у власти сообщала, что даже имеющихся полицейских сил недостаточно для поддержания общественного порядка.



После прихода к власти Джо Байдена ситуация лишь ухудшилась. Байден выступил против сокращения федерального финансирования правоохранительных органов, однако продемократические СМИ продолжали свою кампанию по очернению статуса рядовых полицейских, постоянно говоря о системном расизме, жестокости и коррупции.



Свежеизбранный тогда президент такую риторику вроде бы не сильно поддерживал, однако фактически поощрял продвигавших ее однопартийцев и признавал необходимость реформ полицейской системы.



Уже к весне 2021 года общая численность полиции Нью-Йорка сократилась до 34 974 человек, а резкий рост числа заявлений об уходе в отставку (свыше пяти тысяч) практически стал тенденцией. Аналогичная ситуация в процентном соотношении произошла в Миннеаполисе, Чикаго и Филадельфии. Дополнительно к ушедшим в отставку увеличилось число лиц, которые запланировали выход на пенсию в ближайшие несколько лет.



Дело дошло до того, что даже подразделение, несущее ответственность за охрану Капитолия, не досчиталось около 230 человек. При заявленной численности в две тысячи, пятьсот из которых написали заявление о возможном уходе на пенсию в следующие три-пять лет.



Результат подобного расклада долго ждать себя не заставил.



Хаотичные метания



К лету 2023 года в США зафиксировали резкий рост числа массовых убийств, из-за которых погибли более 140 человек - 28 инцидентов за полгода. По большей части это были перестрелки или, как это принято называть в сегменте, "шутинги" - в школах, университетских кампусах, барах, на автостоянках и вечеринках и даже в церкви.



И это не считая статистики по отдельным городам. Если взять, например столичный Вашингтон - за 2023 год число насильственных преступлений увеличилось на 39%, а общее число нарушений закона - на 26%. На 70–80% при этом возросло количество угонов и ограблений, что является своего рода маркером нехватки полицейских кадров и недостатков работы "на земле".



Участившиеся ограбления и вовсе достойны отдельного упоминания. Видеоролики, на которых толпы афроамериканцев выносят содержимое крупных сетевых магазинов, становятся вирусными, но уже давно мало кого удивляют.



Ситуацию усугубляет миграционный кризис - на улицы приграничных городов, а также мегаполисов, имеющих славу "убежища", хлынули толпы нелегалов из Латинской Америки. Огромное влияние оказывает и общее повышение цен на продукты и товары первой необходимости. Это ставит отдельные слои общества если не на грань выживания, то перед определенным выбором.



Примерно за год до президентских выборов дельцы из Демократической партии все же признали необходимость создания особых полицейских подразделений, особенно в столичном округе. Однако параллельно в том же Нью-Йорке взялись сокращать городской бюджет не только за счет полиции, но и за счет социальных и коммунальных служб.



Стоит также учитывать историческую специфику образования крупных городов США. Изначально многие из них образовались за счет этнических анклавов с собственными "службами безопасности", локальными конфликтами и разделенным контролем над сферами бизнеса. Позднее это превратилось в этнические преступные формирования разного уровня - от серьезных синдикатов до банд, контролирующих отдельные районы или даже улицы.



И именно последние в сложившихся обстоятельствах получили наибольшую "свободу действий" ввиду отсутствия должной системы как охраны, так и предупреждения преступлений. В том числе и повторных, ведь по большей части наиболее "интересные" криминальные выходки совершаются рецидивистами.



В результате можно наблюдать, как власти Нью-Йорка хаотично мечутся в попытках принять меры по борьбе с преступностью. Они, к примеру, направляют тысячи бойцов нацгвардии в метро для проверки сумок и вещей пассажиров. При этом понятно, что в перспективе от локальных мер, направленных против краж, которые совершаются как бандами, так и преступниками-одиночками, толку нет. Необходимо как минимум не только вернуть в метро полицейское патрулирование, но и усилить его.



Однако идти на это, судя по всему, никто не собирается. Да и реализация проблематична как из-за недостатка кадров, так и из-за продолжающегося уменьшения финансирования.



И такая ситуация не только в Нью-Йорке. В Питтсбурге из-за нехватки кадров и роста преступности полицейские теперь не смогут полноценно отвечать на вызовы, которые не считают экстренными. Не будут торопиться выезжать по сообщению о краже или срабатывании охранной сигнализации, не будут пресекать преследования и реагировать на причинение вреда. При этом выяснилось, что во время ночной смены дежурить в пределах города будут лишь двадцать офицеров.



Но и тем полицейским, кто все еще продолжает работать, приходится несладко. Помимо не самого хорошего имиджа в глазах общественности, они сталкиваются с сокращением финансирования на обмундирование, расследовательскую деятельность, а также содержание полицейских управлений.



Например, руководство полиции Нового Орлеана не так давно пожаловалось на то, что не может должным образом даже сохранить улики - листья каннабиса, отобранного у задержанных, поедают крысы. Учитывая, что крысы с большой охотой уничтожают и бумагу, и потожировые следы, в скором времени местные правоохранители могут не досчитаться в своих хранилищах очень многого.



Не обижайте Бразилию



Таким образом, можно наблюдать весьма интересную тенденцию. Тогда как страны Латинской Америки увеличивают финансирование полиции, порой даже передавая ей функции военных ведомств (как, например, в Бразилии и Эквадоре), в "обители демократии" ситуация складывается совершенно противоположная.



Дополнительно имидж Штатов существенно портит отношение к закону со стороны как самого президента, так и членов его семьи. Никто ведь не забыл веселые приключения Хантера Байдена и найденный в Белом доме сверток с кокаином?



Публичная персонификация других политиков Западного полушария сейчас совершенно иная. Да, политическая кухня США гораздо сложнее кутерьмы Латинской Америки. Да, она все еще имеет большое количество нюансов. И даже да, сам имидж публичной власти вовсе не означает отсутствие силового превосходства над соседями по континенту.



Отдельные эксперты, описывая нынешнюю обстановку в Штатах, используют термин "бразилизация", проводя аналогии с "балканизацией" - распадом государственного образования на отдельные субъекты, вступающие друг с другом в конфликты. "Бразилизация" описывается как возникновение множества этнических анклавов и преобладание приезжих над коренным белым населением, а также следующий за этим слом прежних социальных институтов.



Хотя терминология такого рода, конечно, несколько забавна. В Бразилии, как и других странах Латинской Америки, население по большей части смешанное. Да, там имеются определенные - и весьма крупные - проблемы с соблюдением правопорядка, однако говорить о каком-то сломе политических и социальных институтов совсем неверно.



Даже в самые конфликтные времена или во время прихода к власти очередного "диктатора" определенный статус-кво, криминальная структура в целом и социальные проблемы практически не меняются. Да и формат отношения к бунтующим слоям населения с самого начала другой - сильным считается тот, на чьей стороне находятся полиция и армия.



И именно полиция с армией используются для "разговоров" с недовольными, силового подавления протестов и зачисток проблемных кварталов, особенно в рамках борьбы с наркоторговлей. По сравнению с той же Европой, там гораздо быстрее начинают использовать дубинки и водометы.



Это приводит к другой проблеме - сращиванию легальных и криминальных институтов, между которыми начинается уже собственная война за власть и ресурсы.



И сегодня создается ощущение, что новый американский президент, которого с высокой долей вероятности изберут уже этой осенью, начнет укрепление силового аппарата ровно по тому же сценарию, что и руководство стран Латинской Америки. Вернет полиции отнятые ресурсы, по возможности наделит дополнительными полномочиями и даст указания разобраться с уличными бандами.



С преступными синдикатами и людьми посерьезнее разбираться сложнее. Но с ними изначально ведут беседы представители политических группировок и отдельные руководители силовых ведомств. Не исключено, что "крупная рыба" тоже предпочтет сделать свою деятельность менее заметной.



Рассуждения о некоем превосходстве США над странами так называемого "третьего мира" давно стали привычными. Однако не стоит упускать то, что в вопросах общественной безопасности сами Штаты от этого "третьего мира" ушли совсем недалеко, а в чем-то даже находятся с ним на равных.



Однако структура и правила функционирования этого государства таковы, что это пока мало мешает влиянию на международной арене и комфорту правящих элит. Как не мешает и то, что с благоденствием собственного населения в последние десятилетия в США наметились очень большие проблемы. Источник - REGNUM

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