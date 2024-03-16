Москве давно пора обуздать распоясавшихся балтийских клоунов, - Светлана Гомзикова

00:43 18.03.2024 Латвийский "тигр" перешел от мелких пакостей к большим угрозам - Россию уничтожить

Москве давно пора обуздать распоясавшихся балтийских клоунов



Светлана Гомзикова

Материал комментируют:

Дмитрий Журавлев



Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, ассоциируя себя то ли с Гитлером, то ли с Наполеоном, призвал уничтожить Россию. С чего вдруг этот кабинетный червь и специалист по мелким пакостям стал таким грозным, непонятно. Возможно, дело в солнечной активности, которая у некоторых людей провоцирует весной обострение душевных заболеваний.



И вот обогретый ласковыми лучами Светила, осмелевший Ринкевичс пишет злобный пост в соцсети в поддержку французского лидера Эммануэля Макрона, пожелавшего недавно отправить на Украину войска.



"Я полностью поддерживаю Эммануэля Макрона: мы не должны проводить красные линии для самих себя, нам надо проводить красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить. Украина должна победить, Russia delenda est!" - заявил политик.



Последнюю фразу (в оригинале она звучит - Carthago delenda est!, что в переводе с латинского означает "Карфаген должен быть разрушен!"), он позаимствовал у древнеримского государственного деятеля Марка Порция Катона.



Тот этими словами заканчивал каждое свое выступление в Римском сенате, поскольку считал, что Рим не может быть в безопасности, пока существует Карфаген.



Но латышский президент уж точно не римский патриций.



Во всяком случае, совершенно непонятно, каким образом эта грозная европейская моська собирается "навязывать" нам "красные линии", а уж тем более "победить и уничтожить" Россию. Пока Рига ведет себя, скорее, как трамвайный хам, который получает удовольствие, задирая и оскорбляя добропорядочных граждан.



Например, недавно, глава латвийского правительства Эвика Силиня в интервью Bloomberg Radio назвала Россию "алкоголиком".



"Вы знаете, наша страна борется. Это как жить в доме с соседом-алкоголиком. И я бы сказал, что Россия - это сосед-алкоголик или наркоман. Никогда не знаешь, что он будет делать дальше", - сказала она.



И это говорит премьер страны, которая лидирует в рейтинге самых пьющих стран мира. Где ежегодно употребляют по 12 литров крепкого алкоголя на человека.



"Первостепенная задача властей Прибалтики - рассказать какие-то гадости о России, особенно на фоне выборов. Кроме того, это, конечно, демонстративное хамство. А к такому демонстративному хамству мы со стороны Прибалтики привыкли. Тем более, упрекать в алкоголизме может лицо, которое безупречно в своем поведении. А когда проститутка упрекает кого-то в том, что он алкоголик, ей нужно посмотреть сперва на себя", - прокомментировал заявление чиновницы политолог Николай Межевич.



Кстати, та же Силиня разродилась недавно еще одной "глубокой" мыслью. Выступая на мероприятии в Вашингтоне сообщила, что между Россией, Белоруссией и Прибалтикой в ближайшем будущем может быть создан железный занавес.



Правда, когда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, "хватит ли железа или у России будете покупать?", ей никто не ответил.



Между тем, с учетом того, что власти Латвии и других республик Прибалтики продолжают активно и последовательно проводить антироссийскую политику, не стоит ли и нам кое-что пересмотреть.



Во всяком случае, довольно странно, что недружественная Латвия в прошлом году стала лидером по поставкам в Россию виски. Согласно данным анализа статистики экспорта и импорта, объем отгруженной продукции за этот период достиг рекордной отметки 251 млн долларов, что составляет 73% поставок в денежном выражении. На втором месте по экспорту крепкого напитка оказалась Литва, но она доставила в РФ виски на сумму в шесть раз меньше - 39 млн долларов.



Понятно, что виски этот произведен не в Прибалтике. Но нужно ли нам вообще такое партнерство со странами, которые ведут против нас откровенно враждебную политику?



Может, пора включить экономические рычаги, чтобы немного привести этих людей в чувство?



Прокомментировать ситуацию "СП" попросила научного руководителя Института региональных проблем, политолога Дмитрия Журавлева:



- Чтобы надавить на Прибалтику, по крайней мере, на Эстонию и Латвию - Литва, это немножко другое - достаточно не использовать железные дороги и порты этих стран для транзита российских грузов. В этом случае экономики у обеих стран просто не будет.



Причем, если Таллин в Эстонии - это действительно уникальный порт: там есть бухта, где когда-то стоял Российский императорский флот, а до Великой Отечественной именно там базировался Советский флот, то Латвия портов на море не имеет. У нее порты речные, и мы спокойно без них обойдемся.



"СП": Почему мы этого не делаем?



- Знать это может только наше высшее руководство. Но, мне думается, мы просто не хотим доводить дело до предела. Это ошибка, на мой взгляд. Потому что, когда уже все горшки побиты, надо перестать стесняться. А мы все еще стесняемся, нам неудобно, нас волнует, как на это отреагирует окружающий мир.



В то время, как они ничего не боятся и ничего не стесняются.



При этом их экономика от нас до сих пор очень зависит, несмотря ни на какие санкции. Да, Запад дает кредиты, но больше Западу Прибалтике дать нечего. Особенно Латвии. Больше всего из прибалтийских республик именно Латвия просела после вступления в Евросоюз.



"СП": Но там такая очередь из иждивенцев, что скоро, видимо, кормить перестанут…



- Там хорошо кормят только первые десять лет после вступления. Потом такой массовой помощи уже нет, но что-то все равно перепадает.



Чем держится, например, экономика Эстонии?



Скандинавские банки дают дешевые кредиты на покупку жилья. После чего запускается производство строительных материалов в самой Эстонии: кто-то делает материалы, кто-то строит дома - т.е. у вас загруженная экономика. У вас есть деньги, есть из чего налоги платить.



Но это временна мера. Долги рано или поздно придется отдавать. Греки так жили, потом это плохо кончилось. Потому что наступил день, когда надо было отдавать, а отдавать нечем - живем с колес. Все хорошее, как известно, заканчивается.



Но не все эстонские политики идиоты, среди них есть и умные. Эта часть, в общем, всегда готова была с нами бороться, но транзит сохранять.



Вот если мы его перекроем (тем более что нам особо некому возить по этому транзиту - европейцы теперь с нами в санкционных контрах), то прибалтийским странам будет очень тяжело. Может, Литве полегче. А Латвии и Эстонии - тяжело.



"СП": Почему бы не перекрыть? У нас есть Усть-Луга - собственный порт со всей инфраструктурой…



- Во-первых, Усть-Луга, и мы можем его еще расширить. Во-вторых, простите, и Кронштадт никуда не делся. Другой вопрос, насколько нам сейчас нужно развивать на Балтике это направление, это узкое горлышко. Потому что между Данией и Швецией очень узкий проход.



Может, нам лучше из Северного моря что-то возить, если вообще в Европу что-то стоит возить. Если они так с нами борются, то пусть поборются сами с собой.



Немецкая промышленность уже ощутила последствия своей борьбы с Россией - половина автомобильных компаний заявили о переходе в США. И это страна ЕС с самой большой экономикой. Размер тут тоже важен, потому что, чем больше экономика, тем она устойчивей в данном аспекте. Но даже она уже скрепит.



Прибалтийские страны идут на поводу собственного психоза. Они себя убедили, что СССР Прибалтику в 40-м году аннексировал, и теперь они могут стать объектом притязаний России. Хотя что значит аннексировал? Там были избраны Верховные советы, и они приняли решение о вступлении в Советский Союз.



"СП": А сколько там в советское время было всего построено, ведь Прибалтику называли "витриной Союза"…



- В том-то и дело. Одна моя знакомая, политолог, сказала тогда латышскому коллеге: "Подождите ваша страна очень быстро превратиться в деревню, как только русские уйдут".



Как в воду глядела. Советскую промышленность они закрыли, но новую не открывают. И перспектив никаких.



В 15 метрах от центра Риги я видел такие трущобы, по сравнению с которыми наши хрущевки времен 90-х кажутся дворцами. То есть тут дилемма простая: либо жизнь, либо политика. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710711780





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы внесли изменения в закон по вопросам здравоохранения и вернули его в Мажилис

- Олжас Бектенов отметил важность сохранения исторического облика мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи

- В Атырау началось заседание Национального Курултая

- Исполнилось 80 лет Кокчетавской и Талды-Курганской областям

- МВК по торговле: запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа и ввоз пшеницы

- Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Постоянного совета ОБСЕ

- Вопросы привлечения иностранных инвестиций в страну обсудили в Мажилисе

- Тамара Дуйсенова с рабочей поездкой посетила Атыраускую область

- Кадровые перестановки

