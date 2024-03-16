|Штурм приграничных российских сел: Фронт надо отодвинуть на 40 км и взять Купянск
00:45 18.03.2024
Почему курское Теткино выбрали мишенью для украинских рейдов
Константин Ольшанский
Украинские диверсии в приграничных регионах России были направлены на попытку срыва президентских выборов. Кроме того, инициировавшее диверсии киевское ГУР пыталось создать видимость вооруженного подполья и поднять моральный дух украинцев. Поэтому для рейдов были использованы террористические группировки, состоящие из русских наемников, - "Легион "Свобода России" * и "Российский добровольческий корпус" ** (РДК) и других. Тактику ГУР в интервью изданию Focus обрисовал немецкий политолог Герхарт Манготт.
Ситуация на поле боя для ВСУ видится все более мрачной. У киевской армии истощаются боеприпасы, уже остро не хватает 155-мм артиллерийских снарядов. А к концу марта будет катастрофическое истощение и противоракет для систем ПВО. Сейчас их не хватает даже для отражения российских ракетных атак на передовой: именно поэтому за последние дни так легко были уничтожены системы Archer, NASAMS, Patriot, HIMARS.
Но еще страшнее для ВСУ нехватка солдат, говорит Манготт. Еще прошлой осенью главком ВСУ Валерий Залужный оценивал потребность в 500 тысяч солдат. После этого, на фоне катастрофических потерь под Авдеевкой, потребность могла только вырасти.
Неспособность одержать верх на поле боя и заставляет ВСУ идти на "неконвенциональные" методы военной борьбы - теракты, диверсии, тыловые удары, говорит Манготт. Они играют и военно-психологическую роль: среди россиян пытаются посеять панику - будто бы приграничные районы беззащитны.
Однако это опровергается цифрами. Минобороны России оценило численность боевиков, которые с 12 марта пытались прорваться в Белгородской и Курской областях, в 2,5 тысячи человек. При этом погибли 2 мирных жителей (из них один - член местной теробороны в Белгородской области), 10 были ранены, из них 6 госпитализированы, заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
Американский Институт изучения войны (ISW) восстановил хронологию боев.
Утром 12 марта боевики РДК, "Свободы России" выпустили обращение к жителям Белгородской и Курской областей с требованием покинуть регионы. Пресс-секретарь украинского ГУР Андрей Юсов официально объявил о попытке вторжения.
Колонны боевиков с танками противоминными бронемашинами и беспилотниками попытались продвинуться к российской границе. Бои начались в районе Одноробовки Харьковской области и Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области, а также Теткино Курской области.
13 марта ЦИПсО вбросило фейк о том, что боевики якобы захватили Теткино. Однако затем сами же его опровергли. Диверсантов остановили бойцы Пограничной службы, спецназа и ВДВ.
У Теткино - неудобное географическое расположение. Он находится внутри выступа площадью 65 кв. км, украинская территория окружает его с трех сторон.
Река примыкает к Теткино с запада, а это означает, что из России сюда есть только один путь, что создает мало места для маневра.
Вечером 14 марта, накануне президентских выборов, боевики "Свободы России" и РДК попытались высадить вертолетный десант возле Козинок.
ISW пишет, что попытки вторжения потребуют от России решительных действий на будущее. Необходимо усилить группировку на Североукраинском направлении, что позволило бы отодвинуть линию боевого соприкосновения не менее чем на 40 км от российской границы. Такое возможно только в случае освобождения Купянска и населенных пунктов к северу от него (Двуречное, Кутьковка, Петро-Ивановка).
Также, как пишет ISW, необходимо выделение дополнительных сил и средств для обеспечения безопасности границ. Российское командование ранее направило отряды Росгвардии и несколько подразделений чеченского спецназа "Ахмат" для усиления границ после попыток украинского вторжения в мае 2023 года. И это никак не повлияло на текущие военные операции в зоне СВО.
Третий шаг, пишет ISW, - это дополнительная линия обороны в приграничных населенных пунктах. Как минимум в тех, которые находятся на крупных автодорогах, ведущих со стороны Украины: Шебекино, Октябрьский, Глотово, Серебрено, Заолешенка.
Нужно понимать, что сейчас каждый приграничный город или крупное село - это потенциальная мишень для кровавых украинских провокаций.
Директор лондонской консалтинговой компании Mayak Intelligence Consultancy и автор нескольких книг о российских вооруженных силах Марк Галеотти в интервью Al Jazeera обратил внимание на изменение риторики Киева. Во время предыдущих рейдов, устроенных "Свободой России" и РДК, в мае 2023 года киевский режим пытался дистанцироваться от них. Хотя до этого, например, "Свобода России" входила в т.н. "Интернациональный легион" ВСУ. Несколько сотен боевиков воевали в Авдеевке.
- В состав двух группировок входили люди, настроенные антикремлевски, от либералов и анархистов до неонацистов. Мы должны понимать, что это не независимые силы… Они контролируются украинской военной разведкой, - заявил Галеотти.
* "Русский добровольческий корпус" (РДК) решением 2-го Западного окружного военного суда от 16 ноября 2023 г. признан террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.
** Легион "Свободная Россия" (ЛСР) признан террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.