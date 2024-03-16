Штурм приграничных российских сел: Фронт надо отодвинуть на 40 км и взять Купянск

00:45 18.03.2024

Почему курское Теткино выбрали мишенью для украинских рейдов



Константин Ольшанский



Украинские диверсии в приграничных регионах России были направлены на попытку срыва президентских выборов. Кроме того, инициировавшее диверсии киевское ГУР пыталось создать видимость вооруженного подполья и поднять моральный дух украинцев. Поэтому для рейдов были использованы террористические группировки, состоящие из русских наемников, - "Легион "Свобода России" * и "Российский добровольческий корпус" ** (РДК) и других. Тактику ГУР в интервью изданию Focus обрисовал немецкий политолог Герхарт Манготт.



