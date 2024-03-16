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"Компания по развитию торговли" учреждается в Узбекистане
00:48 18.03.2024

На базе Агентства продвижения экспорта и Фонда поддержки экспорта в Узбекистане учреждается Компания по развитию торговли под управлением ТПП. Она будет распределять средства, выделяемые из бюджета на поддержку экспортеров в виде субсидий и компенсаций, а также помогать им выходить на новые рынки.

В Узбекистане учреждается Компания по развитию торговли (КРТ) в форме акционерного общества. Это предусмотрено постановлением президента от 14 марта. Создание компании анонсировалось еще в январе, а 12 марта президент объявил об ее задачах.

Компания организуется при учредительстве Агентства по управлению госактивами на базе Агентства продвижения экспорта и Фонда поддержки экспорта. Управлять ею будет Торгово-промышленная палата.

Создается также Фонд содействия торговле при Министерстве инвестиций, промышленности и торговли. Он будет получать средства из госбюджета для содействия участникам внешней торговли, кроме финансирования предэкспортных и связанных с экспортом операций. Управлять средствами фонда будет КРТ.

В список основных направлений деятельности КРТ войдут:

повышение эффективности финансовой помощи, предоставляемой экспортерам, на основе рейтинга устойчивости предпринимателей, а также обеспечение доведения государственных средств до экспортеров продукции с высокой добавленной стоимостью и осваивающих новые рынки;
информационная и консультативная поддержка для экспортеров по вопросам логистики, сертификации, стандартизации, контроля качества, налогового и таможенного администрирования и другим вопросам, связанных с экспортом;
реализация программы Made in Uzbekistan по пропаганде национальных товаров и брендов на ярмарках, отраслевых и региональных выставках.
КРТ также поможет экспортерам внедрить международные системы стандартизации и сертификации, а также в регистрации национальных брендов и товаров за рубежом.

Компания покроет часть их расходов на страховую премию, транспортных расходов при экспорте продукции, внедрение международных стандартов финансовой отчетност, затрат на аренду зарубежных офисов, складов, торговых помещений, на содержание домов, а также на рекламные кампании.

Она также поможет бизнесу привлечь престижные международные бренды, выделит гранты для покрытия расходов по установлению сотрудничества с владельцами этих брендов. Еще одна задача - организация экспортных акселераторов с участием иностранных консультантов.

Президент ранее заявил, что Агентство продвижения экспорта превратилось в "бухгалтера-кассира", который просто выделяет бизнесу готовые деньги от государства и неэффективно использует средства. Поэтому агентство будет преобразовано в Компанию развития торговли в рамках требований ВТО.

Источник - gazeta.uz
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