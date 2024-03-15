Россия и НЭП-2024, - Юрий Алексеев

00:49 18.03.2024 Нашу "шестилетку" западные аналитики называют "стратегией уверенного роста суверенной страны"

Юрий Алексеев

15.03.2024

НЭП-2024

У сенаторов, сопровождавших Обращение Дж. Байдена к Конгрессу США "О положении страны" неодобрительными выкриками, возникал вполне резонный вопрос: почему, подчеркивая могущество США, старик Джо много раз обращался к Владимиру Путину, напоминал о России, таящей угрозу процветанию его стране? Как "крохотная" экономика, обеспечивающая всего 2% мирового ВВП, задавленная тысячами санкций, могла нарушить планы великой и гордой державы?



Как пишет американская Politico, Запад отчего-то был уверен, что нынешнее руководство России неспособно стратегически мыслить, что его легко переиграть за геополитической шахматной доской. А теперь им поставлен шах. И очень скоро последует мат.



Такие мысли навевают журналистам резко нарастающие проблемы в западных экономиках. Например, в США с начала 2024 года резко выросли потребительские расходы. Негативное воздействие на рынок оказывают перебои с поставками нефти и нефтепродуктов из-за сложностей с транспортировкой через Красное море. На рынках уже образовалось два огромных "пузыря", связанных с биржевыми котировками "ценных бумаг" и криптовалютами, которые в состоянии серьезно навредить экономике и без того находящейся в кризисной ситуации. В Европе дела обстоят еще хуже. Федеральное статистическое управление (Destatis) Германии вынуждено признать, что по сравнению с январем 2023 года объем производства немецкой промышленности из-за спада заказов упал на 5,5%". Заметим, что на те же 5,5% в год падала российская промышленность в разрушительные для страны девяностые. На удивление нашим недругам экономика России уже в январе 2024 года, благодаря промышленности и, в особенности, обрабатывающему сектору, неожиданно ускорилась (рост ВВП в годовом исчислении составил 4,6%). Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов в феврале (по сравнению с прошлым годом) выросли больше, чем в два раза и составили 10,4 миллиарда долларов.



Так что, как заявил президент в своем Послании Федеральному собранию, "если российская экономика продолжит развиваться столь же динамично, как в прошлом году, то уже в ближайшее время мы станем четвертой экономикой мира по размеру ВВП по паритету покупательной способности".



Такая цель вполне достижима, потому что по этому показателю мы уже вплотную приблизились к Японии, четвертой экономике мира. На наших успехах сказалось то, что мы являемся самой малочисленной страной среди лидеров, но для того, чтобы выйти вперед, нашей стране пришлось преодолеть инерционные процессы и взять курс на уверенное развитие. По уровню ВВП на душу населения (по ППС) Россия приближается к США. Это не только доказывает посещение московского супермаркета "Ашан" журналистом Таккером Карлсоном, который был удивлен доступностью российских цен (по сравнению с американскими). Простые арифметические операции показывают, что если российская экономика не сбавит обороты, то довольно скоро ВВП России на душу населения повысится с $36 тысяч до $47 тысяч. Мы не только легко обойдем Японию, но и займем второе место после США с их $75 тысячами ВВП на душу населения и Китай ($21 тысячей).



Сравнивая наш ВВП на душу населения по ППС с крупнейшими экономиками мира, аналитики отмечают, что Россия остается серьезным конкурентом США. Почему же тогда наши пенсии и пособия значительно уступают западным стандартам?



Ответ на этот вопрос очевидно надо искать в управлении всего того, чем располагает страна. Жизнь заставляет отходить от либеральной парадигмы, мы учимся по-иному распределять получаемый страной доход – более равномерно, справедливо и экономически эффективно, не гнушаясь советским опытом сквозного планирования. Если раньше большую часть этого дохода в виде дивидендов бизнес выводил в оффшоры, а государство хранило значительную часть резервов за рубежом в твердой валюте под мизерные проценты, то теперь все заработанное мы оставляем у себя. Теперь нам никто не мешает без оглядки на Запад в разы увеличивать средства на социальные нужды и преобразования внутри страны.



Экономический рост, как известно, определяют два важнейших слагаемых – труд простых людей и капитал государства и бизнеса. На них и делается основная ставка в новой экономической политике, призванной сократить социальное неравенство и заставить деньги работать в интересах страны.



Президент обозначил множество направлений инвестиций на ближайшие шесть лет, которые должны сделать страну сильнее и богаче. В первую очередь – это укрепление обороноспособности и всемерное развитие индустриальной экономики, прежде всего станкостроения, критически важных технологий, связанных с электроникой, искусственным интеллектом, спутниковой связью. Все, у кого есть деньги, могут спокойно вкладываться в развитие страны с выгодой для себя под государственные гарантии.



Финансовые аналитики авторитетного западного агентства "Блумберг" подсчитали, что на улучшение демографии (для увеличения рождаемости и продолжительности жизни в стране), крупные инвестиции в инфраструктуру, стимулирование развития современных технологий, увеличение экспорта (не связанного с нефтью и газом), развитие человеческих ресурсов, профессиональную подготовку и переподготовку, нам потребуются порядка 5,7 триллиона рублей (это около 62,5 млрд долларов). С учетом расходов бюджета, уже выделенных на 2024–2026 годы, а также дополнительной стоимости инициатив Путина, расходы вырастут в несколько раз и могут за несколько лет достигнуть 15 триллионов рублей.



Такие расходы, как уверяет наш Минфин, под силу российскому бюджету в нынешнем формате. Но в наше непредсказуемое время экономическая ситуация из-за давления Запада на нас и третьи страны, которые помогают России обходить санкции, может ухудшиться. Тогда для выполнения намеченного плана и социальных обязательств потребуются дополнительные источников финансирования.



Придется переходить на прогрессивную шкалу налогообложения, как в США, Германии, Великобритании, Китае и многих других развитых странах мира. Не случайно президент предложил "продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы".



Позже министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что соответствующие законодательные инициативы уже готовы.



Страна уверенно движется вперед, превращаясь в огромную стройку. В этом легко убедиться, проехав от Владивостока до Новороссийска, от Сочи до Мурманска. Преображаются Крым, Северный Кавказ, Золотое Кольцо. Строятся не только дороги регионального значения, но и целые магистрали, такие, например, как Москва-Казань, открываются десятки станций метро, школы, детские сады, больницы, медицинские центры, стадионы в больших и малых городах, поселках и селах. Заново отстраивается целый регион – Новороссия, в нем восстанавливают старые и возводят новые предприятия, дома, школы, больницы, детские сады. В Мариуполь прокладывают дороги, тянут инженерные сети (свет, газ, канализацию, водопровод). На все это в стране находятся деньги. В дополнение к ранее принятым проектам добавляются новые. Зреет амбициозный план по строительству трассы от Сочи до М4-12 (населенного пункта Джубга), чтобы увязать ее с крымским побережьем, да еще и проложить новые дороги вокруг Азовского Кольца. Строительство автомагистрали в таком сложном ландшафте, по расчетам Минстроя, потребует полтора триллиона рублей. Но средства на новые программы предусмотрены. На подходе еще более амбициозный проект – транснациональный коридор "Россия" – от Санкт-Петербурга до Владивостока. Эта ключевая магистраль станет самой безопасной и скоростной в стране. Первый участок – от Москвы до Казани – уже запущен, совсем скоро трасса свяжет другие регионы.



Не менее впечатляют и предполагаемые вложения в человеческий капитал, которые не только не уменьшились, но и заметно выросли.



Больше всего средств будет задействовано на модернизацию коммунальной инфраструктуры – 4,5 триллиона рублей распределят на модернизацию теплосетей, замену прогнивших труб до 2030 года. Продление программы маткапитала на 2027–2030 годы обойдется бюджету в 2,3 триллиона рублей.



Около 500 миллиардов рублей пойдет на "семейную ипотеку" (ее продлевают с сохранением основных базовых параметров). Еще 350 миллиардов перечислят семьям на погашение части ипотечного кредита при рождении третьего ребенка. Не менее 75 миллиардов рублей выделят на программы поддержки семей регионам, где суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского.



МРОТ уже вырос сразу на 20%. А в течение нескольких лет его обещают увеличить еще в два раза – до 35 тысяч рублей, автоматически вырастут и зарплаты большинства россиян, выплаты на детей. В ближайшие шесть лет на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения зарезервирован триллион рублей и еще по 400 миллиардов – на капитальный ремонт детских садов и школ и строительство студенческих городков. И это только часть намеченного. Счет предполагаемых расходов идет на сотни миллиардов и триллионы рублей. А значит, преобразования будут очень существенными в любой сфере – от повышения зарплат учителям, обновления пассажирского транспорта и школьных автобусов до модернизации аэропортов и доступа к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. За шесть лет страна должна измениться до неузнаваемости с помощью научных и технологических достижений (на поддержку науки направят дополнительно 2,3 триллиона рублей). И что еще очень важно: государство не оставляет регионы наедине с проблемами, копившимися десятилетиями. На развитие им выделят около 2,3 триллиона рублей, из них 1,5 триллиона – на льготные инфраструктурные кредиты и позволят списать две трети задолженности по бюджетным кредитам, а это еще 800 миллиардов рублей, которые можно будет направить на модернизацию инфраструктуры.



Откуда же взялись у России такие огромные деньги? Ведь мы в отличие от Запада никого не грабим и не унижаем. При этом страну со всех сторон продолжают душить санкциями: отключают от мировой финансовой системы, замораживают активы, отказываются покупать наши товары и наказывают тех, кто торгует с Россией. На приграничные с Украиной области по наводке Запада сбрасывают бомбы, засылают диверсантов, готовящих взрывы железнодорожных путей, газопроводов, складов с горючим. Восстановление поврежденной инфраструктуры Крымского моста, нефтебаз, портов и других объектов требуют дополнительных расходов, не предусмотренных бюджетом, но и на все это деньги находятся.



Никакой тайны в росте доходов нет. Казна хорошо пополнилась за счет повышения мировых цен на энергоносители, роста несырьевого экспорта (мы стали больше продавать зерна, удобрений и других товаров). Выросли налоговые сборы, значительная часть бизнеса выведена из тени и теперь платит налоги, пошли отчисления предприятий, вернувшихся из офшоров в Россию.



После того, как Запад отрезал нас от мировой финансовой системы, значительно уменьшился отток капитала за рубеж. Все больше туристов предпочитают отдыхать на просторах родной страны, оставляя деньги в нашей экономике. Государство усилило борьбу с коррупцией, у нерадивых хозяев предприятия выкупают или просто национализируют.



И это только начало. Если верить прогнозам на этот год, то нефть будет дорожать, теневая экономика сокращаться, заводы национализироваться, внутренний туризм расти. Это значит, что казна будет и впредь прирастать. И уже прирастает. Только за февраль Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого финансируются важнейшие проекты, увеличился на 336 миллиардов рублей. На сегодня в "финансовой кубышке" страны скопилось более 12 трлн 258 млрд рублей (ликвидная часть ФНБ за месяц увеличилась до 5,05 трлн рублей).



Никогда раньше таких доходов, и соответственно, инвестиций не планировалось. Но сумма на развитие, исчисляемая триллионами рублей, кажется гигантской только на первый взгляд. Если сравнивать вложения США (по паритету покупательной способности) с теми триллионами, которые мы направляем на развитие экономики и человеческого капитала, то в пересчете на доллары наши объемы в три раза меньше американских. И в этом нет ничего удивительного: размер нашей экономики и численность населения существенно меньше. С ростом экономики денег на преобразования и вложения в человеческий капитал будет больше. Как сказал президент в Послании Федеральному собранию РФ, "мы все преодолеем, вместе все сможем".



Для соперничества с Западом нужно, чтобы наши инвестиции были более эффективными, и как можно быстрее создавали надежный научный и производственный потенциал, обеспечивали больший прирост производительности на основе квалифицированного труда и капитала.



Развивая образование и здравоохранение, инвестируя в обширные пространства, связывая регионы современными магистралями, мы имеем все шансы стать настоящим магнитом для интеллектуального и технологического капитала со всего мира. Богатеющая страна может позволить себе нарастить вложения в социальную сферу, лучше помогать многодетным семьям, ускорить строительство дорог, аэропортов, школ, больниц, жилья, создавать другие блага, которые сделают жизнь миллионов россиян более продолжительной и комфортной. Все это заложено в новый шестилетний план развития России. Источник - столетие

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