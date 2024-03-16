 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Американец клонировал архаров из Кыргызстана...
01:05 18.03.2024

Американец клонировал архаров из Кыргызстана, чтобы продавать их для охоты на своем ранчо. В США ему грозит тюрьма

Экология АКИpress - В США мужчина незаконно клонировал животных из биоматериала архаров Марко Поло из Кыргызстана для продажи. В отношении него в Штатах возбуждены два уголовных дела.



80-летний Артур "Джек" Шубарт из штата Монтана, США, занимался переправкой частей баранов Марко Поло из Кыргызстана, после чего незаконно осеменял овец для создания гибридов и торговал ими.

В период с 2013 по 2021 год Шубарт вступил в сговор, как минимум, с пятью другими людьми с целью создания более крупного гибридного вида баранов, который принесет высокие цены за счет охотничьих угодий, где люди платят за охоту на трофейных животных в неволе.

Он занимается покупкой и разведением "альтернативного домашнего скота": горных баранов, горных козлов и других копытных. Обвиняемый тайно провез в США биоматериалы крупнейшего барана в мире - архара Марко Поло из Кыргызстана.

Самцы Марко Поло, которые обитают в горах Тянь-Шаня и Памира в Центральной Азии, могут весить более 150 кг и иметь рога длиной более полутора метров. На международном уровне они защищены Конвенцией о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения. На внутреннем уровне они запрещены в штате Монтана для защиты местных животных от болезней и гибридизации.

Шубарт отправил генетический материал из частей тела Марко Поло в лабораторию для создания клонированных эмбрионов. Затем он имплантировал эмбрионы овцам на своем ранчо, в результате чего родился единственный чисто генетический самец Марко Поло, которого он назвал "Горный король Монтаны".

Обвиняемый вместе с остальными работал над использованием семени этого архара для искусственного оплодотворения других видов овец и создания гибридных животных. Шубарт согласился продать одного детеныша двум людям в Техасе за 10 тыс. долларов. В суде рассказали, что Шубарт также продавал сперму "горного короля" напрямую овцеводам в других штатах.

За каждое уголовное преступление Шубарту грозит максимальное наказание в виде 5 лет тюремного заключения, штрафа в размере до 250 тыс. долларов и трехлетнего освобождения под надзором. Приговор Шубарту должен быть вынесен 11 июля главным судьей окружного суда США по округу Монтана.

Источник - АКИpress
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