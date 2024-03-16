Американец клонировал архаров из Кыргызстана...

01:05 18.03.2024

Американец клонировал архаров из Кыргызстана, чтобы продавать их для охоты на своем ранчо. В США ему грозит тюрьма



Экология АКИpress - В США мужчина незаконно клонировал животных из биоматериала архаров Марко Поло из Кыргызстана для продажи. В отношении него в Штатах возбуждены два уголовных дела.



