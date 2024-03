ЦентрАзия | Транспортный коридор "Север - Юг" сделает Москву недосягаемой для западных санкций, - New York Times

01:49 18.03.2024 The New York Times

США



Из Москвы в Мумбаи: Россия обращается к югу ради торговли



Международный транспортный коридор "Север - Юг" сделает Москву недосягаемой для западных санкций, пишет NYT. Он обеспечит России железнодорожное сообщение с Ираном, Индией и многими другими странам и даже составит конкуренцию Суэцкому каналу.



Если раньше в сфере торговли Россия зависела от Европы, то теперь она формирует новые торговые маршруты, которые позволят ей не зависеть от западных санкций. Ключом к реализации этих устремлений может стать запланированная к строительству железная дорога через Иран.



На протяжении столетий торговля с Европой была главной опорой российской экономики.



Вооруженный конфликт на Украине положил этому конец, а западные санкции и прочие ограничения все больше изолируют Россию от европейских рынков. Москва в ответ расширяет свои связи со странами, проявляющими больше готовности вести с ней дела. Речь идет о Китае на востоке, а также об Индии и странах Персидского залива, с которыми Россию свяжет южный маршрут.



Этот южный маршрут оказался в центре внимания российского руководства, пытающегося выстроить инфраструктуру для того, чтобы осуществить свое намерение навсегда отвернуться от Запада. Но все усилия наталкиваются на серьезные проблемы. В частности, возникают вопросы по поводу финансирования, есть сомнения в надежности новых партнеров России, кроме того, существует угроза западных санкций в отношении тех стран, которые торгуют с Москвой.



Ключевой составляющей российских планов является железная дорога протяженностью 160 километров и стоимостью 1,7 миллиарда долларов, строительство которой должно начаться в этом году. Это будет последнее звено железнодорожной ветки между Россией и иранскими портами на берегу Персидского залива, которая обеспечит легкий доступ к таким центрам как торговая столица Индии Мумбаи. Россия согласилась одолжить Ирану 1,4 миллиарда долларов для финансирования данного проекта.



"Поскольку традиционные торговые пути России в основном перекрыты, ей приходится искать другие варианты", - рассказывает о южном маршруте бакинский эксперт по транспорту и логистике Рауф Агамирзаев.



Россия нашла немало способов для обхода западных торговых ограничений. Какая-то часть потребительских товаров продолжает на законных основаниях поступать из Европы. Но в России широко доступны и те товары, поставки которых ограничены и которые сложно достать. В одном московском ресторане подают устрицы из Франции, которые завозят кружным путем через третьи страны. А в сети престижных супермаркетов можно купить итальянские трюфели и французское шампанское, экспорт которых Евросоюз запретил.



Российское правительство считает, что проект железной дороги через Иран, а также проект другой ветки в Турцию, которую Москва надеется восстановить, чрезвычайно важны для обеспечения гарантированного и ускоренного потока импорта в страну. А еще эти пути важны для увеличения экспорта российских полезных ископаемых, что необходимо для экономики.



По словам президента России Владимира Путина, благодаря новому маршруту удастся сократить сроки перевозки грузов из Санкт-Петербурга в Мумбаи до десяти дней. Сейчас они составляют от 30 до 45 дней. Российские официальные лица называют этот проект "прорывным и революционным", заявляя, что он может составить конкуренцию Суэцкому каналу.



Он также послужит дополнением для существующих торговых путей из России в Китай, который в настоящее время является самым крупным торговым партнером Москвы. С 2021 года объем товарооборота между двумя странами увеличился на 61%, составив в 2023 году более 240 миллиардов долларов. Основной скачок пришелся на период после начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года.



Растет и объем торговли с Индией. С 2021 года он увеличился в четыре раза и достиг сегодня 65 миллиардов долларов. Совокупный объем российской торговли с двумя этими странами в 2023 году превысил прежние масштабы торговли с Евросоюзом, составившие в 2021 году 282 миллиарда долларов.



Новая железнодорожная линия свяжет иранские города Астару и Решт и соединит на севере Иран с Азербайджаном. Затем эти железнодорожные пути свяжут с российской сетью. Когда работы будут закончены - а прокладку железной дороги планируют завершить в 2028 году - сформируется транспортный коридор "Север - Юг". Это будет непрерывная железнодорожная магистраль протяженностью почти в семь тысяч километров. И она будет недосягаема для западных санкций.



Иранские порты на берегу Персидского залива обеспечат российским коммерсантам удобный выход на Индию, а также доступ к Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Пакистану и так далее.



Как отмечает издание Lloyd's List, специализирующееся на новостях и аналитике в сфере судоходства, торговые маршруты через Кавказ, Центральную Азию, а также через Каспийское море в Иран в последние месяцы приобрели большое значение для России. Она перевозит по ним нефть, а также коксующиеся угли и удобрения.



Руководитель крупнейшей в Армении транспортно-экспедиторской компании "Апавен" Гагик Агаджанян рассказал, что его грузовики часто забирают партии потребительских товаров, доставляемых по железной дороге из грузинских портов на Черном море, а затем перевозят их через сухопутную границу на север в Россию. Другие товары можно перевозить через Иран, у которого есть общая граница с Арменией, сказал он. Из иранских портов товары можно доставлять в Россию через Каспийское море.



В 2023 году объем торговых перевозок по этому маршруту увеличился на 38% по сравнению с 2021 годом, сообщил заместитель российского премьер-министра по вопросам экономики Андрей Белоусов. К 2030 году он может утроиться.



В дополнение к железнодорожной ветке через Иран Россия хочет восстановить старую советскую железную дорогу, соединявшую Москву с Ираном и Турцией через Армению и азербайджанский анклав Нахичевань. В начале 90-х годов, когда началась война между Арменией и Азербайджаном, эта железная дорога пришла в запустение.



Россия надеется восстановить ее и запустить в эксплуатацию в течение нескольких лет. Но этот проект попал в паутину геополитических сложностей, окутавших регион.



Азербайджан очень хочет принять участие в проекте, а вот Армения не желает под ним подписываться, так как не уверена, кто будет контролировать железнодорожные пути, проходящие через ее территорию. В советские времена они принадлежали азербайджанской железной дороге. В 2020 году Армения подписала соглашение, уступив контроль над ними российской службе безопасности. Сейчас армяне хотят сами контролировать свой участок железной дороги, доходящий до города Мегри, расположенного в стратегически важном месте на границе с Ираном.



Пока железнодорожная станция в Мегри остается памятником советского прошлого. На ее стенах висят старые железнодорожные карты, а под слоем пыли и засохших листьев лежат билеты на поезда. Эти железнодорожные пути были построены более века тому назад царской Россией, но сегодня на их месте разбиты огороды, где люди выращивают овощи.



Азербайджанская железнодорожная компания скоро завершит прокладывать своей участок пути в Армению. Дальше железная дорога может пойти либо через Армению, либо через Иран, если Ереван решит остаться в стороне от этого проекта.



"Россия может получить железнодорожный маршрут в Персидский залив и Турцию, - сказал эксперт по политике Москвы на Ближнем Востоке Никита Смагин, работающий в Российском совете по международным делам. - И это может произойти довольно быстро, в срок до двух лет".



Ровшан Рустамов, возглавляющий железнодорожную компанию Азербайджана, рассказал, что та часть проекта, за которую отвечает Баку, должна быть завершена к концу 2024 года. По его словам, логистика может даже заменить нефть в роли главной движущей силы национальной экономики.



Азербайджан также надеется, что бакинский порт получит выгоду от превращения страны в стратегический хаб для перевозки товаров из России в страны внешнего мира и обратно, а также между Азией и Европой в обход России.



Когда Россия начала военную операцию на Украине, азербайджанские власти ускорили процесс расширение порта, чтобы справиться с ожидаемым увеличением грузопотока.



"Проведенная нами ранее технико-экономическая оценка показала, что нам не следует спешить с расширением, - сказал генеральный директор порта Баку Талех Зиядов. - После начала конфликта мы провели новое исследование, которое продемонстрировало, что сроки надо сдвигать на более раннюю дату, может быть, на 2024 год".



Российское руководство приветствует новые торговые маршруты, однако некоторые видные бизнесмены не спешат их хвалить.



"Это похоже на вынужденное решение, сформировавшееся не по объективным причинам", - сказал Иван Федяков, руководящий российской консалтинговой компанией InfoLine, которая дает фирмам рекомендации о том, как выжить в условиях действующих сегодня санкций.



"По сути дела, создается торговый маршрут для изгоев", - сказал Рэм Бен Цион (Ram Ben Tzion), чья компания Publican занимается анализом обхода торговых ограничений.



Автор статьи: Иван Нечепуренко (Ivan Nechepurenko)



Иван Нечепуренко освещает события в России, на Украине, в Белоруссии, странах Кавказа и Центральной Азии. При подготовке статьи он проехал по Армении и Азербайджану, взяв интервью у руководителей портов, железнодорожных и торговых компаний, а также у правительственных чиновников и экспертов. Источник - ИноСМИ

