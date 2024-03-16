В Ташкенте открылась уникальная для Узбекистана мечеть стиле хай-тек

01:54 18.03.2024

11 марта, в первый день священного месяца Рамадан (Рамазан), в Чиланзарском районе Ташкента открылась после реконструкции мечеть "Хасанхон Кори", воссозданная в стиле high-tech.



Новая архитектурная достопримечательность столицы Узбекистана расположена на пересечении улиц Лутфи и 1-го проезда Катартал, в живописном окружении малоэтажных жилых построек.



