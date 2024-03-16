|В Ташкенте открылась уникальная для Узбекистана мечеть стиле хай-тек
01:54 18.03.2024
11 марта, в первый день священного месяца Рамадан (Рамазан), в Чиланзарском районе Ташкента открылась после реконструкции мечеть "Хасанхон Кори", воссозданная в стиле high-tech.
Новая архитектурная достопримечательность столицы Узбекистана расположена на пересечении улиц Лутфи и 1-го проезда Катартал, в живописном окружении малоэтажных жилых построек.
Раньше эта мечеть была небольшой и имела не очень удобный вход. Чтобы создать необходимые условия для верующих, в 2021 году здание подвергли кардинальной реконструкции с использованием современных архитектурных решений и строительных материалов. Сегодня обновленная мечеть "Хасанхон Кори" имеет два просторных входа и большой зал для молитв, который может одновременно вместить до 4,5 тысяч человек.
High-tech - современный архитектурный стиль, относящийся к позднему модернизму. Для него характерно использование передовых технологий в проектировании и строительстве, прагматизм в планировании пространства, широкое применение металла, пластика, стекла и бетона, прямые линии, серебристые и металлические оттенки в отделке.
В современной мусульманской архитектуре стиль high-tech активно утверждается лишь в последние десятилетия. К наиболее известным сооружениям можно отнести мечети Шакрин (2009) и Санджаклар (2012), мечеть факультета теологии университета Мармара (2015) - все они расположены в Стамбуле; мечеть "Сердце матери" имени Аймани Кадыровой (2014) в российском городе Аргун (Чеченская Республика). Ну и, наверное, неподражаемую Education City Mosque в столице Катара - Дохе. Хотя последняя превосходит high-tech и относится уже скорее к blob-архитектуре (современный стиль, в котором здания имеют мягкую органическую форму и изогнуты, как большая амеба).
В 2023 году в Намангане в тематическом парке "Долина легенд" открылась мечеть "Юсуфхон угли Касимхан", построенная по проекту турецких архитекторов на стыке стилей high-tech и blob. Поэтому можно сказать, что
Отметим, что 8 марта, также к началу священного месяца Рамадан, открылось новое здание мечети "Умир" в Зангиатинском районе Ташкентской области. Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана (УМУ) уточнила, что здесь оборудованы современные комнаты для омовения, автостоянки, установлены кондиционеры и уложен теплый пол. По данным ведомства, новое здание мечети рассчитано на три тысячи верующих.
АНДРЕЙ КУДРЯШОВ