Выборы президента России: Путин - 87%, Харитонов - 4,1%, Даванков - 4%, Слуцкий - 3,1%

06:51 18.03.2024

Путин лидирует на выборах президента России

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17.03.2024

Путин лидирует на выборах президента России | Русская весна

Владимир Путин набирает 87,68% голосов по итогам обработки 30,08% протоколов.



Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.



У Николая Харитонова от КПРФ 3,96% голосов.



Владислав Даванков от "Новых людей" получает, предварительно, 3,81% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий - 3,01%.



Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, назвав ее блестящей.



"Поздравляю В.В. Путина с блестящей победой на выборах президента России!" - написал он.



По итогам обработки 40% бюллетеней:



Владимир Путин - 87,34%

Николай Харитонов - 4,11%

Владислав Даванков - 3,92%

Леонид Слуцкий - 3,06%



Путин победил в 13 регионах, где уже обработали 100% бюллетеней.



Среди них:



► Чукотка (у Путина - 90,49%),

► Сахалинская область (86,37%),

► Забайкальский край (87,71%),

► Амурская область (86,97%),

► ЕАО (92,35%),

► Хабаровский край (80,06%),

► Якутия (87,79%),

► Магаданская область (84,89%),

► Хакасия (75,28%),

► ДНР (95,23%),

► ЛНР (94,12%),

► Херсонская область (88,12%),

► Запорожская область (92,83%).



Данные по регионам в центральной части России:



► Калужская область: у Путина 80,06%

► Тверская область: у Путина 84,44%

► Тульская область: у Путина 84,32%

► Орловская область: у Путина 83,23%

► Рязанская область: у Путина 85,57%



Предварительные итоги выборов президента после обработки 50% протоколов:



Владимир Путин - 87,34%

Николай Харитонов - 4,11%

Владислав Даванков - 4,01%

Леонид Слуцкий - 3,11%



Явка по всей стране составила 74,22%.



После обработки 60% протоколов:



Путин - 87,26%

Харитонов - 4,18%

Даванков - 3,99%

Слуцкий - 3,12%



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Две трети бюллетеней обработаны:



Владимир Путин - 87,21%

Николай Харитонов - 4,17%

Владислав Даванков - 4,07%

Леонид Слуцкий - 3,14%