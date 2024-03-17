|Выборы президента России: Путин - 87%, Харитонов - 4,1%, Даванков - 4%, Слуцкий - 3,1%
06:51 18.03.2024
Путин лидирует на выборах президента России
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17.03.2024
Путин лидирует на выборах президента России | Русская весна
Владимир Путин набирает 87,68% голосов по итогам обработки 30,08% протоколов.
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
У Николая Харитонова от КПРФ 3,96% голосов.
Владислав Даванков от "Новых людей" получает, предварительно, 3,81% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий - 3,01%.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, назвав ее блестящей.
"Поздравляю В.В. Путина с блестящей победой на выборах президента России!" - написал он.
По итогам обработки 40% бюллетеней:
Владимир Путин - 87,34%
Николай Харитонов - 4,11%
Владислав Даванков - 3,92%
Леонид Слуцкий - 3,06%
Путин победил в 13 регионах, где уже обработали 100% бюллетеней.
Среди них:
► Чукотка (у Путина - 90,49%),
► Сахалинская область (86,37%),
► Забайкальский край (87,71%),
► Амурская область (86,97%),
► ЕАО (92,35%),
► Хабаровский край (80,06%),
► Якутия (87,79%),
► Магаданская область (84,89%),
► Хакасия (75,28%),
► ДНР (95,23%),
► ЛНР (94,12%),
► Херсонская область (88,12%),
► Запорожская область (92,83%).
Данные по регионам в центральной части России:
► Калужская область: у Путина 80,06%
► Тверская область: у Путина 84,44%
► Тульская область: у Путина 84,32%
► Орловская область: у Путина 83,23%
► Рязанская область: у Путина 85,57%
Предварительные итоги выборов президента после обработки 50% протоколов:
Владимир Путин - 87,34%
Николай Харитонов - 4,11%
Владислав Даванков - 4,01%
Леонид Слуцкий - 3,11%
Явка по всей стране составила 74,22%.
После обработки 60% протоколов:
Путин - 87,26%
Харитонов - 4,18%
Даванков - 3,99%
Слуцкий - 3,12%
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Две трети бюллетеней обработаны:
Владимир Путин - 87,21%
Николай Харитонов - 4,17%
Владислав Даванков - 4,07%
Леонид Слуцкий - 3,14%