Искусственный Интеллект может скоро стать в миллион раз сильнее: время не ждет

07:32 18.03.2024

Елена Ларина Владимир Овчинский

17.03.24



В ходе послания Федеральному собранию Президент России Владимир Путин заявил о необходимости достижения самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта (ИИ).



Руководитель страны заявил, что России необходимо наращивать вычислительные ресурсы. Путин подчеркнул, что к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена минимум в десять раз.



Поставленная Президентом России задача непосредственным образом связана с национальной безопасностью страны.



Наш основной геополитический конкурент – США ставят развитие ИИ во главу угла всей политики.



Об этом особенно отчетливо заявлено в докладе исполнительного вице-президента и директора по исследованиям Центра новой американской безопасности (CNAS) Пола Шарра "Перспективное регулирование искусственного интеллекта на будущее. Проектирование будущих вычислений для передовых моделей искусственного интеллекта", опубликованном 13 марта.



В докладе делаются следующие выводы:



"Политики должны подготовиться к появлению в мире значительно более мощных систем искусственного интеллекта в течение следующих 10–15 лет. Эти разработки могут произойти без фундаментальных прорывов в науке об искусственном интеллекте, а просто за счет расширения современных методов обучения более крупных моделей на большем количестве данных и вычислений.



Несмотря на ограничения по расходам и производительности оборудования, объем вычислений, используемых для обучения передовых моделей ИИ, может значительно увеличиться в следующем десятилетии.



К концу 2020-х или началу 2030-х годов объем обучающих вычислений может быть примерно в 1000 раз больше, чем для генеративной модели ИИ - GPT-4, а эффективные вычисления могут примерно в 1 миллион раз превышать GPT-4.



Существует некоторая неопределенность относительно того, когда эти пороговые значения могут быть достигнуты, но такой уровень роста представляется возможным в рамках ограничений по стоимости и оборудованию.



Улучшения такого масштаба возможны без вмешательства государства, которое полностью финансируется частными корпорациями в масштабах сегодняшних крупных технологических компаний.



Они также не требуют фундаментальных прорывов в производстве или проектировании чипов.



Еще больший выигрыш может быть возможен, если окажется верным хотя бы одно из следующих утверждений:



Компании могут тратить большие суммы денег благодаря увеличению доходов от ИИ;



Правительства финансируют еще более масштабные и дорогостоящие тренинги;



Производительность оборудования продолжит улучшаться вплоть до 2030-х годов;



Эффективность алгоритмов продолжит улучшаться и в 2030-е годы.



В докладе не делается никаких прогнозов относительно конкретных возможностей системы, производительность которой в миллион раз превышает производительность GPT-4. Однако исторический опыт масштабирования показывает, что в результате появляются не только более производительные модели, но и открываются совершенно новые возможности.



Базовая траектория передовых систем искусственного интеллекта в ближайшем будущем - это не системы, немного более мощные, чем нынешний уровень техники. Это системы, значительно более мощные, чем сегодня.



Проблема, с которой сталкиваются политики, заключается не в регулировании систем уровня GPT-4. Придется регулировать гораздо более мощные системы, которые могут быть построены в ближайшие 10–15 лет.



Политики должны уже сегодня начать создавать нормативную базу для подготовки к таким системам.



Точно так же, как некоторые лаборатории искусственного интеллекта разрабатывают "политику ответственного масштабирования", правительства должны подготовить свои правила к будущему, чтобы быть готовыми к будущим моделям, которые будут значительно более ресурсоемкими и производительными, чем сегодня.



Создание нормативно-правовой базы в ожидании более мощных систем ИИ имеет важное значение из-за несоответствия в скорости прогресса ИИ и процесса разработки политики, сложности прогнозирования возможностей новых систем ИИ для решения конкретных задач и скорости, с которой модели ИИ распространяются сегодня, в отсутствии регулирования.



Ожидание регулирования будущих, более мощных систем искусственного интеллекта до тех пор, пока не материализуется конкретный вред, почти наверняка приведет к тому, что регулирование будет слишком запоздалым.



В худшем случае опасные модели уже могли быть опубликованы с открытым исходным кодом, что делало бы практически невозможными попытки ограничить их распространение.



Компьютерное оборудование, вероятно, станет плодотворным инструментом регулирования, если нынешние тенденции сохранятся.



Огромные объемы вычислений - это цена входа в обучение передовых моделей ИИ. Если текущие тенденции сохранятся, значение вычислений, вероятно, возрастет в ближайшие 10–15 лет, как важнейший вклад в обучение наиболее эффективных систем искусственного интеллекта.



Правила доступа к вычислениям (например, контроль над экспортом чипов, требования к облачным вычислениям "знай своего клиента"), если они будут эффективными, могут ограничить возможности геополитических конкурентов (Китая и России) идти в ногу с передовым развитием искусственного интеллекта в США.



Однако ограничения на доступ к вычислениям, скорее всего, замедлят, но не остановят распространение, учитывая способность алгоритмических достижений со временем позволить обучать эквивалентные системы с меньшими вычислительными затратами.



Правила в отношении вычислений будут более эффективными, если они будут сочетаться с правилами, касающимися самих моделей.



Алгоритмический прогресс оказывает существенное влияние на скорость распространения пограничных моделей. Изменения в поведении отрасли или правительственном регулировании в отношении обученных моделей, возможно, могут замедлить темпы их распространения.



Широко доступные усовершенствования алгоритмов могут замедлиться, например, если ведущие лаборатории искусственного интеллекта скроют дальнейшую информацию о своих передовых моделях или если правительство США применит экспортный контроль к обученным моделям, превышающим определенный порог вычислений, как оно уже это сделало с чипами.



Политики сталкиваются с трудным выбором в отношении регулирования ИИ в условиях значительной неопределенности.



Понимание исторических тенденций в затратах, вычислениях и эффективности алгоритмов может помочь политикам сделать разумные прогнозы о том, какое будущее возможно в течение следующего десятилетия с лишним, учитывая потенциальные ограничения дальнейшего роста".