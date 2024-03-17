Лидерам ХАМАС оставляют безопасную гавань, - Игорь Субботин

07:43 18.03.2024

17.03.2024



Катар видит в политбюро группировки дипломатический потенциал

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Катар рассматривает политбюро ХАМАС как посреднический элемент в ситуации вокруг сектора Газа и поэтому вряд ли выдворит его лидеров со своей территории. Об этом заявил источник "НГ" в катарском дипкорпусе, комментируя попытки США и Израиля оказать давление на эмират, чтобы тот убедил хамасовцев проявить гибкость на переговорах с Израилем. В последнее время американские сенаторы все чаще пытаются указать Катару на его ответственность за переговоры, апеллируя к союзническому статусу.



Представители ХАМАС, которые присутствуют в Катаре, "играют роль посредника" в региональных делах. Об этом заявил источник "НГ" в катарском дипкорпусе, отвечая на вопрос, сможет ли Доха изменить свою позицию по отношению к палестинскому движению на фоне растущего политического давления со стороны США и Израиля.



"Катар вряд ли выдворит лидеров ХАМАС, – выразил уверенность собеседник "НГ". – У Катара и США существуют свои соглашения, и позиция Катара в отношении ХАМАС имеет нюансы".



В последние дни израильские издания сообщали, что эмират оказал значительное давление на движение ХАМАС, потребовав проявить гибкость в ходе переговоров с Израилем. По словам источников портала The Times of Israel, Доха как принимающая сторона предупредила политический офис группировки, что его представители, базирующиеся в Катаре, могут быть изгнаны из страны в том случае, если "они не адаптируют свои подходы" к тому, как идет диалог по поводу израильских заложников, по-прежнему находящихся в руках вооруженного крыла ХАМАС в секторе Газа.



Тезиса по поводу изменения позиции Катара придерживается и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, указывая на то, что в переговорном процессе намечаются некоторые подвижки. На встрече с представителями семей заложников он заявил, что Доха становится более гибкой. "Давление на Катар начинает работать. Катар начал им говорить: "Мы вас выдворим. Мы удержим у вас деньги". Это те вещи, которые были сказаны. Мы позаботились о том, чтобы они действительно были сказаны. Это изменение, это позитивный момент", – пояснил Нетаньяху.



По неподтвержденным данным, переговоры между враждующими сторонами в эти дни возобновляются. Вопрос заключается лишь в том, повлияет ли это на планы Израиля расширить свою военную операцию на юг сектора Газа.



В последнее время Конгресс США усилил свои призывы, адресованные катарскому руководству, в связи с ситуацией в палестинском анклаве. "Мы ценим работу, которую Катар вел до сих пор, чтобы посредничать в освобождении заложников, и призываем его удвоить свои усилия и использовать все свои рычаги, чтобы обеспечить немедленное освобождение всех, кто был захвачен ХАМАС во время его отвратительного нападения 7 октября", – говорится в опубликованном на днях заявлении двухпартийной группы сенаторов.



"Если ХАМАС откажется от разумных переговоров, у Катара нет причин продолжать размещать политический офис ХАМАС или кого-либо из его членов в Дохе. На странах-единомышленницах лежит обязанность работать вместе, чтобы лишить террористические организации, такие как ХАМАС, финансовой поддержки или убежищ, которые позволяют им метастазировать или добиваться легитимности", – отмечают законодатели, к которым присоединились крупные фигуры сенатского комитета по международным отношениям.



В отдельном заявлении республиканка Джони Эрнст заявила, что катарцам "нужно сделать шаг вперед и предпринять больше". "Если они не смогут убедить руководство ХАМАС сесть за стол переговоров и согласиться освободить остальных заложников и останки невинных людей, которых они забрали в тот день, им придется разойтись с хамасовскими лидерами. Их нужно изгнать из Катара. Я прошу Катар сделать больше или выйти из игры. Мы устали поддерживать друзей и союзников, которые на самом деле не представляют нас", – отметила она.



В последние годы США расширили свои военные и политические связи с Катаром. Эмират участвовал в переговорах между администрацией президента США и движением "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено), которые стали основой для вывода в 2021 году иностранных войск из Афганистана.



В то же время администрация президента США Джозефа Байдена решила присвоить Катару статус основного союзника вне НАТО, который формально расширяет для ближневосточной страны круг привилегий, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. В этом году власти США договорились о продлении присутствия своих Вооруженных сил на катарской базе "Аль-Удейд" еще на 10 лет.



Ситуация в Конгрессе разворачивается вопреки тому, что Катар долгие годы входил в тройку наиболее крупных официально зарегистрированных клиентов американской лоббистской индустрии, пытаясь расположить к себе разные центры влияния в Вашингтоне на фоне традиционной борьбы за власть внутри Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Среди тех ближневосточных государств, кто также часто обращается к услугам Кей-стрит, находятся Саудовская Аравия и Израиль.