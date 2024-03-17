Инициативу Токаева о модификации герба раскритиковали и предложили заменить коней на ирбиса, - Виктория Панфилова

07:45 18.03.2024

17.03.2024



Казахстан развивает степную демократию



Инициативу Токаева о модификации герба раскритиковали и предложили заменить коней на ирбиса

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Атырау провел третье заседание Национального курултая, в ходе которого обозначил позицию по широкому спектру вопросов. Первоочередная задача – укрепление национальной идентичности. Токаев назвал Казахстан наследником Золотой Орды и сообщил, что ведется работа по написанию новой академической истории Казахстана. Он раскритиковал интеллигенцию, которая не поддерживает его курс на "Жаны Казахстан" ("Новый Казахстан").



Национальный курултай, или, как его еще называют в Казахстане, степная демократия, созданный в 2022 году по инициативе Касым-Жомарта Токаева, это срез общества, состоящий из интеллигенции, представителей бизнеса, гражданских активистов, духовенства и экспертов.



"Национальный курултай стал еще одной трибуной, с которой глава государства может обозначить свою позицию по самым разным вопросам развития страны", – заметил в своем Telegram-канале госсоветник президента Казахстана Ерлан Карин. Два предыдущих курултая состоялись в Улытау и Туркестане.



Как сказал "НГ" директор Агентства этнонациональных стратегий, доктор исторических наук Александр Кобринский, Национальный курултай создается для укрепления власти конкретного человека. "Власть начинает выходить за рамки норм, установленных системой для укрепления Токаева, поскольку у него недостаточная поддержка общества для реформ. Это тот же путь, по которому шел Назарбаев, начинавший как "глубокий" демократ, но в итоге управлявший страной 30 лет. Так и здесь. Было объявлено, что президент избирается на один семилетний срок. Но мы видим, как идет его укрепление во власти, для чего создаются параллельные структуры. Национальный курултай – это параллельная структура парламенту, ослабляющая влияние депутатского корпуса", – считает Кобринский. Тем более что эксперты Национального курултая наделены правом вносить поправки и писать законопроекты.



Эксперт назвал "плохим симптомом" указание Токаева написать новую историю Казахстана. "Токаев – высокопрофессиональный дипломат, но не историк. История как наука – совершенно другая тема. И кто теперь ослушается из историков и будет проводить какие-то изыскания? Это худшая советская практика, когда высшая власть давала указания историкам. Понятно, что это делается с целью поднять значимость казахской нации и казахского языка. Но в ущерб чему? Объединит ли это нацию? Напротив, не только разъединит, но и создаст потенциальные конфликты с другими этносами, в частности с теми, кто стоял у истоков и считался государствообразующим этносом в Золотой Орде", – полагает Кобринский.



Токаев в своем выступлении на Национальном курултае отметил, что Казахстан – преемник цивилизации Великой степи. Признанной вершиной государственного строительства на огромных просторах Центральной Евразии всегда был Улус Джучи (Золотая Орда). Улус Джучи, подобно Римской империи, задал стандарты развития для Великой степи на столетия. Восприятие Золотой Орды в мире должно быть связано с Казахстаном.



По словам Токаева, начата работа над многосерийным документальным фильмом об истории и легендарных деятелях Золотой Орды с привлечением признанных иностранных специалистов. "Этот фильм следует презентовать на популярных международных платформах. В целом в выстраивании образа нашей страны на международной арене необходимо активнее и шире использовать бренд Золотой Орды", – подчеркнул Токаев, назвав символичным, что мероприятие проходит в год 800-летия образования Улуса Джучи. Однако это не повод для пышных торжеств, а прежде всего стимул к серьезной исследовательской работе. Токаев сообщил, что по его инициативе создан Институт изучения Улуса Джучи.



Другим символизмом обставлено предложение главы государства повышать значимость Наурыза мейрамы (праздника Навруза) и обогащать его содержание. Навруз – праздник прихода весны и Нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов, причем не имеющий отношения к исламским обычаям, а относящийся к зороастризму – религии, сохранившейся в некоторых районах Ирана, иракского Курдистана, Индии, Узбекистане и Азербайджане, а также в США. Токаев отметил, что это не отказ от Нового года.



Что касается религии в Казахстане, то, по мнению президента, нужно ориентироваться на традиционный для казахов суннизм ханафитского толка. Токаев раскритиковал религиозный фанатизм: "Радикально настроенные неофиты пытаются навязать обществу чуждые религиозные идеалы, в том числе в виде архаичной формы одежды". Токаев сказал, что это является "вызовом нашим традиционным устоям и ценностям".



Как считают эксперты, закручивать гайки власть не будет. По мнению политолога Данияра Ашимбаева, религиозный радикализм становится фактором общественно-социального регресса. По его мнению, растущий уровень религиозности среди казахстанцев уже отражается на образовании, культуре, политике, даже на семейно-бытовых отноешниях.



"Токаев, судя по системе "сдержек и противовесов" внутри своего выступления, пытается собрать общественный менталитет в нечто целостное и направить его на курс модернизации и развития. То есть светскость, но без атеизма; религиозность, но без фанатизма; глобализация, но без западных ценностей; тюркскость, но без пантюркизма. Президент призвал перестать противопоставлять "Алаш-Орду" (казахская независимая автономия с 1917 по 1920 год. – "НГ") и советский период. Это новаторский подход, который был аккуратно сбалансирован критикой советского символизма в государственном гербе", – написал на своей странице в Telegram Ашимбаев.



Токаев отметил, что государственный герб сложен, присутствуют признаки советской эпохи. В республике будет проведен конкурс на новый герб. В соцсетях народ возмутился и предложил заменить коней на ирбиса (снежный барс – одно из уникальных животных Казахстана).



По мнению Кобринского, это тоже неуместная инициатива влас