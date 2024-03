Неопределившиеся определяют все. Что такое колеблющиеся штаты и почему от них зависят итоги выборов президента США, - Къ

Первичные выборы в Республиканской и Демократической партиях США завершатся только летом, однако уже сейчас понятно, что 5 ноября 2024 года за президентский пост поборются Дональд Трамп и Джо Байден. Они уже к 12 марта набрали формально необходимое число делегатов для номинации от своих партий и теперь могут полноценно сосредоточиться на противостоянии друг с другом. Основное внимание будет приковано к "колеблющимся штатам", от голосования в которых и зависит исход гонки. "Ъ" разбирался, как так вышло, что, например, Невада с населением в 3 млн человек куда больше занимает кандидатов в президенты, чем 39-миллионная Калифорния или 30-миллионный Техас, а также при чем тут отцы-основатели.



Кампания начинается



На президентских выборах в США важно получить не большинство голосов по всей стране, а собрать победную комбинацию из конкретных штатов



Президентская кампания на первичных выборах в Республиканской и Демократической партиях в 2024 году получилась скоротечной. У действующего президента США - демократа Джо Байдена - не нашлось достойных конкурентов на внутрипартийных праймериз и кокусах, а потому было лишь вопросом времени, когда глава Белого дома получит в свое распоряжение 1968 делегатов, необходимых для номинации на партийном съезде.



Для президентов, идущих на второй срок, отсутствие реальных соперников среди однопартийцев - довольно обычная история. Однако и его оппонент - республиканец Дональд Трамп, который уже был президентом и проиграл господину Байдену в 2020 году, почти не встретил сопротивления во время нынешних первичных выборов. Поначалу бросить вызов экс-президенту выстроилась целая очередь из однопартийцев. Однако большая часть отсеялась еще до первых кокусов в Айове, после которых борьбу продолжила только Никки Хейли. Впрочем, и она продержалась лишь до 5 марта, когда в стране состоялся "супервторник" (голосование в целой группе штатов), и на следующий день прекратила сопротивление.



В итоге 12 марта господа Байден и Трамп получили в свое распоряжение нужное число делегатов (в случае республиканца - 1215), тем самым окончательно переведя кампанию в фазу противостояния двух кандидатов. Хотя формально первичные выборы в обеих партиях продолжатся до лета и только после этого оба политика получат официальную номинацию на партийных съездах. Так или иначе, матч-реванш, который многие прогнозировали еще с конца 2020-го, должен состояться 5 ноября.



Многочисленные опросы показывают, что Дональд Трамп за восемь месяцев до выборов опережает Джо Байдена по популярности среди избирателей. Согласно большинству проведенных в конце февраля - начале марта исследований, экс-президент выигрывает у действующего главы Белого дома с преимуществом от 1% до 8%. Однако данные общенациональных опросов, как и результаты всенародного голосования, имеют второстепенное значение в случае американских президентских выборов. Как показывает история, политик вполне может заручиться поддержкой большего числа избирателей в масштабах всей страны, но так и не стать хозяином Овального кабинета. Подобное, например, происходило с демократкой Хиллари Клинтон в 2016 году или ее однопартийцем Элом Гором в 2000-м.



Дело в том, что судьба президентства в США складывается из результатов в каждом конкретном штате, среди которых определяющим становится исход борьбы в "колеблющихся" (swing states), то есть в тех штатах, где заранее предсказать победителя невозможно, а местные избиратели от выборов к выборам склонны менять свои предпочтения.



Список "колеблющихся штатов" непостоянен и изменчив. Например, еще недавно непредсказуемыми считались выборы во Флориде, однако после кампаний 2016 и 2020 годов этот штат выпал из числа определяющих, окрасившись в республиканские цвета. В 2024-м ключевыми, вероятнее всего, станут выборы в Аризоне, Неваде, Висконсине, Мичигане, Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии. По данным на начало весны, лидерство в этой семерке удерживает господин Трамп.



Впрочем, американские эксперты не советуют делать прогнозы на основании опросов, проведенных за восемь месяцев до выборов. Ключевая фаза кампании только начинается, а кандидаты в президенты еще не раз наведаются в "колеблющиеся штаты" в надежде завоевать симпатии местных избирателей. Порой соперники будут агитировать за себя одновременно, как это уже случилось в Джорджии, куда господа Байден и Трамп пожаловали 9 марта на свои предвыборные митинги. Причем даже не обязательно обещать что-то, затрагивающее интересы исключительно местных жителей. Можно, например, как Джо Байден в Висконсине, анонсировавший инфраструктурный проект на $3,3 млрд для 42 штатов, поделиться глобальными планами. Сделав это в колеблющемся штате, он тем самым отдельно уважил местный электорат.



Заложили основы

Ситуация, при которой кандидатам в президенты приходится сражаться за относительно небольшую, но определяющую долю голосов и не во всех, а в конкретных штатах, сложилась в результате особенностей американской электоральной системы, заложенных в нее еще отцами-основателями. Дело в том, что стоявшие у истоков США политики придерживались разных взглядов на процесс выборов президента. На Филадельфийском конвенте в 1787 году предлагались, например, прямое голосование граждан, выборы президента Конгрессом, губернаторами штатов или даже местными законодательными ассамблеями (легислатурами). В целом, как видно из набора механизмов, большинство было уверено, что в первом в мире государстве-федерации субъекты союза, штаты, должны играть ключевую роль в выборе общего для всех лидера. В итоге на конвенте пришли к компромиссу, который и поныне известен как коллегия выборщиков.



Согласно Конституции США, каждому штату гарантируется число выборщиков (списки выборщиков составляются партиями каждого кандидата в президенты) в соответствии с его представленностью в Палате представителей и Сенате Конгресса США. При этом, если число членов Палаты представителей от каждого штата зависит от его густонаселенности, то в Сенате изначально решили уравнять "субъекты федерации", предоставив всем по два кресла. Таким образом, от Калифорнии (52 места в Палате представителей) в коллегию выборщиков попадают 54 человека, а, например, от Аляски (одно место в Палате представителей) - три. Три выборщика с 1973 года также гарантируется столичному округу Колумбия. Таким образом, на 50 штатов и Вашингтон набирается 538 выборщиков, из которых кандидатам в президенты для победы достаточно заручиться поддержкой 270 членов коллегии.



Фактически у политиков, желающих попасть в Белый дом, нет цели победить по всей стране, их главная задача - собрать правильную комбинацию из штатов.



А так как в 48 штатах и округе Колумбия действует правило "победитель забирает все", порой и случаются ситуации, когда будущий президент получает 270 выборщиков, при этом проигрывая во всенародном голосовании.



При таких вводных логично было бы предположить, что кандидатам выгоднее всего вести борьбу за наиболее густонаселенные штаты - Калифорнию, Техас, Флориду или Нью-Йорк. Однако все эти четыре штата сегодня имеют характерный партийный окрас, поэтому кандидатам просто нет никакого смысла тратить время и деньги на Калифорнию и Нью-Йорк, которые в любом случае проголосуют за демократов, или на Техас и Флориду, где преобладают республиканские избиратели. Поэтому и выходит так, что голоса, полученные в Неваде, посылающей в коллегию всего шесть выборщиков, оказываются ценнее для любого из кандидатов, чем голоса в четырех крупнейших штатах.



Старший научный сотрудник Института Брукингса Джон Худак считает, что интерес к победе в конкретных штатах у кандидатов в президенты возник почти сразу после образования США. Однако эксперт по "колеблющимся штатам" Дэвид Шульц отмечает, что по-настоящему этот феномен начал формироваться на фоне Гражданской войны - из-за проблемы рабства, разделившей страну на Север, поддерживающий недавно возникшую Республиканскую партию, и Юг, голосующий за демократов. При таком четком разделении от политиков требовалось с особым усердием бороться за голоса "промежуточных" штатов, которые в конечном итоге и влияли на исход выборов. Одним из таких штатов оказался Огайо, за которым с тех пор закрепилась примечательная особенность: ни одному республиканцу не удавалось стать президентом, не победив в Огайо. Однако именно в такой формулировке - swing states - термин впервые появился в 1936 году c подачи The New York Times, когда демократ Франклин Делано Рузвельт проводил свою предвыборную кампанию на Западе США.



Быть ли штату колеблющимся, зависит от состава его населения. Как правило, чем больше в штате проживает независимых избирателей, то есть не имеющих строгой партийной привязки и голосующих по-разному от выборов к выборам, тем выше шанс, что именно здесь в какой-то момент американской истории будет решаться судьба Белого дома. В последние годы число американцев, не ассоциирующих себя с демократами или республиканцами, остается неуклонно высоким и составляет примерно 40%. Однако подавляющее большинство из них так или иначе склоняются в своих симпатиях к одной из двух доминирующих партий, тогда как лишь около 7% американцев уверяют, что вовсе не имеют никаких партийных предпочтений.



За голоса столь откровенно неопределившихся и разворачивается настоящая битва между кандидатами в президенты. Например, республиканец Джордж Буш-младший и демократ Эл Гор в 2000 году сполна прочувствовали ситуацию, когда буквально "важен каждый голос". Консерватор тогда победил во Флориде с перевесом в 537 голосов, которые и определили судьбу президентского кресла.



Забыть про остальных



Техас считается вотчиной республиканцев, что позволяет кандидатам в президенты от этой партии не тратить на него много времени и ресурсов



Когда отцы-основатели закладывали принцип непрямых президентских выборов в фундамент американской демократии, они явно стремились повысить значение каждого отдельного штата в борьбе за Белый дом. Однако на деле вышло так, что средство оправдало цель в несколько извращенном виде, поскольку внимание кандидатов в современной истории США оказалось сфокусировано лишь на избранных штатах. Дошло до того, что, например, в 2016 году 94% всех мероприятий, связанных с кампаниями кандидатов, пришлись всего на 12 штатов, из которых шесть - Флорида, Северная Каролина, Пенсильвания, Огайо, Вирджиния и Мичиган - забрали на себя две трети всего внимания соревнующихся политиков. Больше всего два кандидата уважили Флориду (71 мероприятие) и Северную Каролину (54), тогда как про Калифорнию и Техас во время тех выборов вспомнили лишь по одному разу. И это им еще повезло, поскольку 24 штата и округ Колумбия вообще были проигнорированы Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон.



Неудивительно, что такое положение периодически провоцирует жаркую дискуссию по поводу целесообразности сохранения института коллегии выборщиков. Даже Дональд Трамп, который лишь благодаря системе непрямых выборов стал президентом в 2016 году, в 2020-м пожаловался, что "республиканцы находятся в невыгодном положении и теряют Нью-Йорк, Иллинойс и Калифорнию еще до того, как (выборы.- "Ъ") начнутся".



Отчасти господин Трамп прав. Его суждение было бы справедливо и для демократов, которые проигрывают, например, Техас - второй по весу в rоллегии выборщиков после Калифорнии - еще до старта голосования. Однако в целом у сторонников сохранения существующей системы есть сильные аргументы против ее изменения. Прежде всего довольно сомнительно, что прямые президентские выборы сделают их более справедливыми в глазах тех, у кого возникают претензии к действующему механизму.



В случае отказа от коллегии выборщиков фактически определять судьбу президентства будут густонаселенные территории, расположенные в основном вдоль побережья. А, например, от Аляски или Северной Дакоты, традиционно приносящих республиканцам по три выборщика, почти ничего не будет зависеть.



К тому же последовательная поддержка каким-либо из штатов на протяжении многих лет - вовсе не гарантия его непоколебимости. Например, Калифорния, которая сегодня прочно ассоциируется с демократами, с 1952-го по 1988 год, за исключением одних выборов, исправно голосовала за кандидата в президенты от республиканцев, которые также с 1948-го по 1988 год шесть раз из десяти победили в ныне демократическом Нью-Йорке.



"Колеблющиеся штаты", как и населяющие их избиратели,- довольно подвижная группа. И если сегодня в этом списке числятся семь штатов, то нет никаких гарантий, что на следующих выборах он не расширится до пары десятков. В том же Техасе в последнее время наблюдается рост продемократически настроенного электората. И хотя этот штат пока остается за республиканцами, в 2020 году ряд СМИ и аналитиков уже поспешил причислить его к колеблющимся.



С 1992 года в 30 из 50 штатов хотя бы раз побеждал кандидат от партии, проигравшей там на предыдущих выборах. Кроме того, начиная с 1992 года в 26 штатах разрыв между победителем и проигравшим составлял менее 3%. В целом же 1992 год оказался рекордно богат на "колеблющиеся штаты", которых тогда насчитали целых 22. А с 1952-го и вовсе не найдется ни одного штата, который хотя бы раз не заколебался.



Подобная особенность на первый взгляд архаичной электоральной системы заставляет доминирующие партии всегда оставаться начеку, ведь даже самый лояльный демократам или республиканцам штат может в какой-то момент преподнести неожиданный сюрприз. Противники существующего механизма возразят, что обычно такие внештатные ситуации, как, например, с Ютой, проголосовавшей в 1964 году за демократа, случай крайне редкий, даже исключительный. Однако сторонники нынешней системы на это ответят: шесть выборщиков от малонаселенной Юты, из раза в раз отходящих республиканцам, сейчас гораздо больше влияют на исход гонки, чем если бы предпочтения местных жителей пропорционально учитывались и одновременно растворялись во всенародном голосовании. И в этом отцы-основатели США не просчитались, хотя и не предполагали, что все обернется именно так.



Алексей Забродин Источник - Коммерсантъ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710743160





