Дейтонские недоговоренности. Трамп и Байден разошлись в том, кого считать главной угрозой Америке, - С.Строкань

09:36 18.03.2024 Экс-президент США Дональд Трамп, ставший единственным республиканским претендентом на кресло главы Белого дома, выступил перед своими сторонниками в Дейтоне, где выразил уверенность в победе на выборах 2024 года и предупредил, что попытки сорвать его избрание могут обернуться для Америки "кровавым побоищем". Его речь вылилась в персональную атаку на действующего президента США Джо Байдена, в котором он видит "главную угрозу американской демократии". Сам же Джо Байден назвал главной угрозой Америке президента России Владимира Путина, перед которым, по его мнению, преклоняется Дональд Трамп. Противостояние президента и экс-президента проходит на фоне столкновения двух стратегий развития и отношений с внешним миром, в центре которого находится украинский конфликт.



Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп выступает перед своими сторонниками в Огайо



Выступление Дональда Трампа в Дейтоне (штат Огайо) прозвучало в минувшую субботу, когда он уже имел в своей предвыборной копилке необходимое число голосов для официального выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Уверенность господину Трампу придавало и то обстоятельство, что возбужденные против него уголовные дела не смогли остановить его движение к получению номинации от Республиканской партии на партийном съезде летом нынешнего года.



Учитывая это, значительную часть речи Дональд Трамп посвятил своему демократическому сопернику на предстоящих выборах, действующему президенту Джо Байдену, в котором он видит главное персонифицированное зло для США.



"Джо Байден - огромная угроза для нашей демократии. Первая причина - это его некомпетентность. Кроме того, он использует Министерство юстиции и ФБР в борьбе против своего политического оппонента, то есть меня",- заявил Дональд Трамп.



"Он худший президент, который когда-либо был у нас. Он самый некомпетентный президент. И он самый продажный президент",- продолжал бывший глава Белого дома.



В своем длинном списке претензий к президенту он также упомянул миграционный кризис на границе с Мексикой, рост инфляции в США и ряд других проблем. "Наиболее простой способ повернуть вспять все катастрофы Байдена - это вернуть меня в Белый дом. И мы с этим справимся. Мы скажем Байдену: "Джо, ты уволен. Убирайся отсюда! Ты ужасно отработал"",- разогревал аудиторию Дональд Трамп.



Впрочем, выразив уверенность, что он имеет все шансы для победы, Дональд Трамп не исключил сценария, когда победителем будет объявлен его оппонент. "Если меня не изберут, случится кровавая баня. И это самое меньшее, что произойдет. Это будет кровавая баня для страны",- предупредил он.



Учитывая, что Дональд Трамп опережает Джо Байдена в опросах и уже вне конкуренции в республиканском лагере, в его окружении пытаются смоделировать будущую политику США в случае его возвращения в Белый дом. Издание The Hill, ссылаясь на спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона, предсказывает, что Дональд Трамп будет проводить более активную политику, чем в первый срок пребывания у власти.



Открыто называя себя первым по-настоящему "протрамповским" лидером республиканцев в Палате представителей, Майк Джонсон считает "поразительными" достижения периода президентства Дональда Трампа. По мнению спикера, Дональд Трамп при этом "усвоил много болезненных уроков за свой первый срок". В случае его возвращения в Белый дом спикер контролируемой республиканцами Палаты представителей прогнозирует переход под контроль своей партии и Сената, в котором пока большинство принадлежит демократам.



Как считает Майк Джонсон, приоритетами Дональда Трампа станут борьба с нелегальной иммиграцией, повышение тарифов в торговле с Китаем, снижение налогов, расширение использования нефтяных и газовых скважин в США и отмена ряда нормативных актов, сдерживающих развитие экономики.



В день выступления Дональда Трампа свой предвыборный выстрел сделал в него и Джо Байден. Удостоившийся в Дейтоне уничижительных характеристик из уст своего противника действующий президент США также уже обеспечил себе выдвижение кандидатом от демократов на предстоящих выборах. Выступая в субботу на ужине в журналистском клубе "Гридирон", Джо Байден также говорил о борьбе за власть в США и о том, какое будущее ждет страну.



"В ближайшие месяцы мы с вице-президентом Харрис будем доказывать, что американцы стали жить лучше, чем четыре года назад, что мы справились с пандемией, переломили ситуацию в экономике, восстановили американское лидерство в мире. Все это без призывов к американскому народу делать инъекции с чистящими средствами (как когда-то предлагал Дональд Трамп.- "Ъ"), без разрушения экономики, позора на весь мир и восстания",- заявил Джо Байден, сравнив свое правление с правлением соперника. По его словам, на выборах 2020 года республиканцы потерпели неудачу, но "угроза остается". "Яд течет по венам нашей демократии. Дезинформация повсюду. Токсичный цикл гнева и заговора",- заявил Джо Байден.



В то время как Дональд Трамп видит главную угрозу американской демократии в Джо Байдене, действующий президент США считает этой угрозой президента России Владимира Путина и обвиняет Дональда Трампа в преклонении перед ним.



"Как я уже говорил в своем послании "О положении страны", мы живем в беспрецедентный для демократии момент, беспрецедентный момент в истории. Демократия и свобода буквально находятся под ударом. Путин наступает на Европу. Мой предшественник преклоняется перед ним и говорит (ему.- "Ъ"): "Делай, черт возьми, что хочешь"",- возмущался Джо Байден.



За день до этого во время своего выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика, Джо Байден также говорил о необходимости поддержки Украины и выступил с новыми оскорблениями в адрес российского президента. "Я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса готовы внести свой вклад в поддержку Украины. И я призываю каждого присутствующего в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он бандит",- заявил Джо Байден.



Что касается противостояния с Дональдом Трампом, то он описал его так: "Один из кандидатов слишком стар и психически нездоров, чтобы быть президентом. Другой кандидат - это я". Остается загадкой, была ли это шутка и почему Джо Байден назвал 77-летнего Дональда Трампа слишком старым, учитывая, что 81-летний действующий президент США на четыре года старше своего республиканского соперника.



Что такое колеблющиеся штаты и почему от них зависят итоги выборов президента США

"Очередная неприемлемая выходка полностью укладывается в русло русофобской линии Вашингтона, не унимающегося в стремлении похоронить двусторонние связи и нанести России "стратегическое поражение". Налицо бессилие от откровенно слабых внешнеполитических результатов деятельности администрации, терпящей одно фиаско за другим",- прокомментировал выпад Джо Байдена против президента России посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.



Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №46/П от 18.03.2024, стр. 1 Источник - Коммерсантъ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710743760





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Экспертную платформу Taldau Talks презентовали в столице

- Казахстанско-узбекское торгово-экономическое сотрудничество

- Об Атырауском выступлении Токаева

- Совет по привлечению инвестиций рассмотрел пути решения проблемных вопросов инвесторов

- В Министерстве промышленности и строительства РК подвели итоги 2023 года

- Министр иностранных дел Казахстана провел встречи с главами международных организаций в Вене

- Промышленное производство увеличилось на 4,6%

- Тамара Дуйсенова встретилась со студентами и преподавателями Атырау

- В Алматы подвели итоги Форума пяти стран Центральной Азии и США

