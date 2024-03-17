Энергетика КНР становится "чистой" все быстрее

11:05 18.03.2024

Мониторинг рынка энергоресурсов



Новый отчет МЭА о рынке чистой энергетики фиксирует продолжающееся расширение использования ВИЭ в мире. Во многом активный ввод мощностей поддерживается стимулирующими мерами правительств развитых стран, а также постановкой новых амбициозных целей на международном уровне (например, см. "Ъ" от 14 декабря 2023 года). По итогам прошлого года объем запуска новых мощностей ВИЭ, по подсчетам МЭА, достиг 540 ГВт, причем 90% этого объема ожидаемо пришлось на развитые страны и Китай.



Особенно заметным выглядит ускорение темпов внедрения солнечной энергетики: объем запущенных в 2023 году мощностей составил рекордные 420 ГВт против 228 ГВт в 2022-м и 171 ГВт в 2021 году (см. график). Предполагается, что расширение использования солнечной энергетики, фиксировавшееся с 2019 по 2023 год, сократит объем ежегодных выбросов CO2 примерно на 1,1 млрд тонн, что эквивалентно годовому объему выбросов Японии.



В Китае объем ввода солнечных фотоэлектрических систем за прошлый год вырос в 2,5 раза (до 261 ГВт; это заметно больше половины мирового объема). Отметим, конкурентоспособность солнечной генерации на внутреннем рынке энергоресурсов страны поддерживается низкими ценами на солнечные модули: с декабря 2022 года они упали на 50%. В США же расширение использования солнечной энергетики остается сдержанным (в 2023 году объем введенных мощностей составил 32 ГВт, в 2022-м - 21 ГВт). Одной из причин может быть торговое противостояние США с Китаем - Пекин, напомним, остается главным в мире производителем кремния, основного материала для производства солнечных модулей.



Более 60% новых мощностей ветроэнергетики в мире также пришлось на Китай - по сравнению с 2022 годом страна почти удвоила объемы их ввода (74 ГВт против 37 ГВт). В ЕС, где добавленные в 2023 году мощности оцениваются в 16 ГВт (15 ГВт в 2022 году), внедрение ветроэнергетики долгое время тормозили крайне сложные, по оценкам МЭА, процедуры выдачи разрешений на такие проекты. Проблему, по всей видимости, признали и в самой Европе: за последние два года законодательное регулирование в этой части заметно изменилось. Впрочем, эффект от действий европейских властей, прогнозируют аналитики, будет заметен не раньше чем через два-три года.



Кристина Боровикова



Примечание ЦА.

Чистая энергия – это возобновляемая энергия, для производства которой не тратятся накопленные на планете ресурсы: например, уголь или газ. То есть она получается из возобновляемых источников с нулевым уровнем выбросов. Однако при ближайшем рассмотрении "чистая" энергетика оказывается либо раздутым мыльным пузырем, либо проектом, который требует серьезных доработок.