Скончался Народный артист Таджикистана Умар Зиеев (ансамбль "Гулшан")

11:25 18.03.2024

18 марта состоялась церемония прощания с Народным артистом Таджикистана Умаром Зиеевым в его доме в 91-м микрорайоне Душанбе (ориентир: "Арбат").



