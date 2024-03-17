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|Скончался Народный артист Таджикистана Умар Зиеев (ансамбль "Гулшан")
11:25 18.03.2024
18 марта состоялась церемония прощания с Народным артистом Таджикистана Умаром Зиеевым в его доме в 91-м микрорайоне Душанбе (ориентир: "Арбат").
Умар Зиеев, известный таджикский певец, руководитель ансамблей "Гулшан" и "Сипар" скончался накануне вечером. Ему было 73 года.
Об этом сообщил Народный артист Таджикистана Афзалшо Шодиев.
"Азия-Плюс" артист сообщил, что Умар Зиеев скончался около 17:00 в Душанбе.
Умар Зиеев родился 28 февраля 1951 года в Вахдате. Он был выпускником Политехнического института (ныне университета) Таджикистана, однако более 50 лет посвятил вокальному мастерству/, став одним из известных артистов страны.
В 1974 году был приглашен в эстрадный коллектив "Гулшан", в котором проработал два десятка лет. Многие годы он был и руководителем ансамбля.
Затем также был руководителем ансамбля "Сипар". Является Заслуженным артистом Таджикской ССР (1989г.), Народным артистом Таджикистана (2000 г.).
В одном из своих интервью "Азия-Плюс" он говорил, что хочет написать книгу об ансамбле "Гулшан.
А в другой беседе сказал, что сегодня, равно как и много лет назад, в республике не представляется возможным восстановить два явления - футбольную команду "Памир" и ВИА "Гулшан".
"В ансамбль "Гулшан" приглашали только талантливых исполнителей, обладающих хорошими вокальными данными. Сейчас же каждый день загораются новые звезды, несмотря на то что у некоторых не то что голоса, даже слуха нет… На нашей эстраде воцарился хаос, и талантливые исполнители затерялись в нем…
…Хотелось бы, чтобы люди, желающие помочь нашему искусству, спонсировали не конкретных, зачастую бездарных людей, а продуманный проект вроде "Фабрики звезд", с тем, чтобы открыть новые имена, способные со временем стать предметом гордости Таджикистана. Ведь из плохого риса и гнилой моркови хороший плов не получится. То же самое и на эстраде…".