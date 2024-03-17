Бустонские договоренности. Таджикистан и Кыргызстан согласовали еще 10 километров границы

11:35 18.03.2024

Таджикистан и Кыргызстан согласовали еще более 10 километров границы



Очередная встреча прошла в Бустоне.



В городе Бустон Согдийской области Таджикистана с 12 по 17 марта проходили очередные встречи топографических групп по правовым вопросам правительственных делегаций по демаркации и делимитации государственной границы Таджикистана и Кыргызстана.



Как сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на ГКНБ Таджикистана, результатом работы групп стало согласование еще 10,76 км таджикско-кыргызской государственной границы.



По итогам подписан соответствующий протокол.



"Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызстана", - говорится в сообщении.



Последние несколько месяцев власти Таджикистана и Кыргызстана проводят активные переговоры по согласованию госграницы.



В феврале президент страны Эмомали Рахмон на встрече с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым сообщил, что за прошедшие четыре месяца две страны согласовали проектное и рабочее описание порядка 196 километров линии госграницы.



Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Ранее сообщалось, что все работы по определению границы между двумя странами завершатся к марту текущего года.



Встречи сторон проводятся поочередно на территории друг друга.