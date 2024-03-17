|11:44 В Узбекистане смягчается ответственность за использование беспилотников
11:40 Профессор Катасонов: Китай пока не готов прощаться с долларом
11:38 У Макрона воспалился "нерв войны"
11:35 Бустонские договоренности. Таджикистан и Кыргызстан согласовали еще 10 километров границы
11:25 Скончался Народный артист Таджикистана Умар Зиеев (ансамбль "Гулшан")
11:05 Энергетика КНР становится "чистой" все быстрее
10:51 В России создадут государственную платформу для конфискованной крипты
09:36 Дейтонские недоговоренности. Трамп и Байден разошлись в том, кого считать главной угрозой Америке, - С.Строкань
09:26 Неопределившиеся определяют все. Что такое колеблющиеся штаты и почему от них зависят итоги выборов президента США, - Къ
07:45 Инициативу Токаева о модификации герба раскритиковали и предложили заменить коней на ирбиса, - Виктория Панфилова
07:43 Лидерам ХАМАС оставляют безопасную гавань, - Игорь Субботин
07:32 Искусственный Интеллект может скоро стать в миллион раз сильнее: время не ждет
06:51 Выборы президента России: Путин - 87%, Харитонов - 4,1%, Даванков - 4%, Слуцкий - 3,1%
01:54 В Ташкенте открылась уникальная для Узбекистана мечеть стиле хай-тек
01:49 Транспортный коридор "Север - Юг" сделает Москву недосягаемой для западных санкций, - New York Times
01:11 Путин отметит свою победу на президентских выборах беседами с генштабом и минобороны РФ
01:05 Американец клонировал архаров из Кыргызстана...
00:49 Россия и НЭП-2024, - Юрий Алексеев
00:48 "Компания по развитию торговли" учреждается в Узбекистане
00:45 Штурм приграничных российских сел: Фронт надо отодвинуть на 40 км и взять Купянск
00:43 Москве давно пора обуздать распоясавшихся балтийских клоунов, - Светлана Гомзикова
00:35 "Крысы сожрали улики". Деградация полиции США вступила в новую фазу
00:28 В ОАЭ задержали бывшего гендиректора Kazakhstan Kagazy Максата Арипа
00:20 Что хочет от Израиля "вашингтонский мечтатель" Байден
00:07 Ось Москва–Тегеран–Пекин обретает реальность на море, - В.Скосырев
00:01 Как Россия восстановит экспорт газа: в США изучают варианты
|21:19 Первые данные ЦИК: Путин набирает 87,97% голосов
16:37 Может ли следующий президент США носить фамилию Кеннеди?
16:35 "На талантливый народ надели колпак из бездарностей"… Экономика России на пальцах, - В.Аверьянов
16:34 В узбекских махаллях отныне все - играют в футбол, - Мирзиеев указал
14:40 Да выйдите же вы наконец из гниющего трупа ВТО! чтобы выжить, России надо очистить госаппарат - М.Делягин
14:37 Факт или легенда: действительно ли китайцы заживо распилили под Псковом 200 белогвардейцев в 1919 году
12:35 Хуситы заявили о сотрудничестве с Россией и Китаем в борьбе против Запада
11:16 Какие обязательные милостыни нужно дать в Рамазан и как правильно это делать?
11:07 Германские ракеты на Украине: куда будет отстреливаться Россия? - ФСК
11:06 Приведет ли конкуренция среди международных транспортных коридоров к развитию Центральной Азии
10:34 Пузыринг: пузырь американской IT-индустрии, - Илья Титов
10:17 "Власть": Одиннадцать журналистов за решеткой: Кыргызстан вступает в новую эру репрессий
10:12 Индийские военные моряки отбили у сомалийских пиратов захваченное судно: экипаж освобожден
08:56 Обезьяны апокалипсиса: очевидное незаметно, - Сергей Лисичкин
08:31 После Авдеевки. О тактике Вооруженных сил РФ в новых условиях, - Николай Сорокин
08:28 Война в Газе: Рамадан не принес надежды, - Владимир Овчинский
08:04 Индия на подъеме: почему страна привлекает российских инвесторов, - В.Аверьянова
08:00 Игорь Кармазин: Отбросить НКОни: Киргизия поссорилась с Западом из-за закона об иноагентах
07:57 Игорь Караулов: Европейская агрессивность ударит по самой Европе
06:14 Парад безголосых фриков. Асти, Киркоров, Мот, Чеботина - лауреаты Росмузпремии
01:15 Al Mayadeen:Россия победит коллективный Запад на Ближнем Востоке, а не в Восточной Европе
00:52 Ставок больше нет: Запад поставил все на поражение России, - Петр Акопов
00:50 Анджей Шчещняк: Штаб глобальной экономической войны
00:48 Казахстан примет в этом году более 300 тысяч трудовых мигрантов
00:44 The New Yorker: "Конец эпохи СМИ". Журналистика в США пришла в упадок
|Бустонские договоренности. Таджикистан и Кыргызстан согласовали еще 10 километров границы
11:35 18.03.2024
Таджикистан и Кыргызстан согласовали еще более 10 километров границы
Очередная встреча прошла в Бустоне.
В городе Бустон Согдийской области Таджикистана с 12 по 17 марта проходили очередные встречи топографических групп по правовым вопросам правительственных делегаций по демаркации и делимитации государственной границы Таджикистана и Кыргызстана.
Как сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на ГКНБ Таджикистана, результатом работы групп стало согласование еще 10,76 км таджикско-кыргызской государственной границы.
По итогам подписан соответствующий протокол.
"Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызстана", - говорится в сообщении.
Последние несколько месяцев власти Таджикистана и Кыргызстана проводят активные переговоры по согласованию госграницы.
В феврале президент страны Эмомали Рахмон на встрече с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым сообщил, что за прошедшие четыре месяца две страны согласовали проектное и рабочее описание порядка 196 километров линии госграницы.
Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Ранее сообщалось, что все работы по определению границы между двумя странами завершатся к марту текущего года.
Встречи сторон проводятся поочередно на территории друг друга.