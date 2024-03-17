Профессор Катасонов: Китай пока не готов прощаться с долларом

11:40 18.03.2024 России проще рвать с "американцем" - после заморозки наших активов терять уже нечего



Валентин Катасонов



Некоторые российские и зарубежные СМИ порой создают у своих читателей и зрителей впечатление, что Китай активно борется с засильем американского доллара в мире. Но это не совсем так.



Да, Пекин сегодня уже не скрывает своего неприятия внешней политики Вашингтона. Да, Пекину не нравится вмешательство Вашингтона во внутренние дела других государств. Да, Пекину не нравится американский диктат в мировой торговле и международных финансах. Но это не значит, что Пекин готов предпринимать решительные меры по свержению американского доллара с пьедестала мировой валюты. Скажем, путем замещения его на этом пьедестале китайским юанем.



По показателю валового внутреннего продукта (ВВП), рассчитанного по паритету покупательной способности (ППС) национальной валюты к доллару, Китай уже с середины прошлого десятилетия стал первой экономикой мира.



По итогам прошлого года ВВП Китая, рассчитанный по ППС, уже в 1,2 раза превысил ВВП США. Между тем, доля юаня в мировых валютных резервах, по данным МВФ, составила всего лишь 2,37%. А вот у доллара США доля оказалась равной 59,17%. Кстати, по этому показателю впереди юаня оказался еще ряд валют: евро (19,58%), японская иена (5,45%), британский фунт стерлингов (4,83%), канадский доллар (2,50%).



Какой-то парадокс! Отчасти я уже пытался разобраться в этом. Я уже неоднократно объяснил, что у Пекина, скорее всего, нет желания свой юань ставить на место американского доллара. Пекин руководствуется тем правилом, которое в учебниках по экономике называется "дилеммой Триффина".



Но сейчас я хочу осветить другую грань вопроса. Имеются иные кроме юаня альтернативы доллару как мировой валюте. Почему бы Пекину не заняться такими альтернативами?



Например, можно было бы предпринимать усилия по созданию какой-то наднациональной валюты. Типа той, которую предлагал на конференции 1944 года в Бреттон-Вудсе Джон Мейнард Кейнс. Он тогда агитировал участников конференции в пользу такой валюты, которую назвал "банкор" и которая должна была эмитироваться созданной для этого международной клиринговой палатой.



Некое подобие такой валюты имеет и реально существующая денежная единица, называемая "специальные права заимствования" (СПЗ), которая с 1970 года периодически выпускается Международным валютным фондом.



Последняя и самая крупная эмиссия СПЗ была проведена в августе 2021 года на сумму, эквивалентную 650 млрд долл. Общий объем СПЗ сегодня приближается к 900 млрд долл. Конечно, этого мало для обслуживания международных платежей. Но почему бы не увеличить на порядок объем СПЗ, чтобы таким образом нанести удар по доллару США как мировой валюте?



Но подобных планов, как мне представляется, Пекин не вынашивает. У меня складывается ощущение, что он озабочен сегодня не стратегическими, а тактическим вопросами. А тактика Пекина строится исходя из того, что пока Китай остается заложником американского доллара. Будем прямо говорить: Пекин не заинтересован в обвале доллара и скорейшем лишении его статуса мировой (более конкретно: резервной) валюты.



По данным Государственного валютного управления КНР, на февраль 2024 года международные валютные резервы Китая составляли 3,226 млрд долл. Естественно, возникает вопрос: из каких валют состоят резервы Китая? Большинство стран-членов МВФ представляют статистику по валютной структуре резервов. Но Китай этого не делает, он эту информацию засекретил.



Лишь один раз была допущена "утечка информации". В июле 2019 года Государственное валютное управление Китая объявило, что в конце 2014 года активы в долларах США составляли 58% общих резервов Китая по сравнению с 79% в 2005 году; добавив, что ее доля в валютных активах США была ниже, чем в среднем по миру (65%) в 2014 году. Нетрудно подсчитать, что в абсолютном выражении величина долларовой составляющей резервов Китая на тот момент составляла 2,23 трлн долл.



С конца 2014 года уже прошло девять лет. Эксперты пытаются по каким-то косвенным признакам определить долю американского доллара в валютных резервах Китая в настоящее время. Иногда эксперты говорят, что эта доля снижается, ссылаясь на открытые данные Министерства финансов США. Речь идет о статистике портфелей казначейских бумаг США у нерезидентов.



Да, Китай потихоньку снижает свой портфель таких бумаг. Еще в конце 2019 года портфель американских казначейских бумаг Поднебесной равнялся 1,113,0 млрд долл., и по этому показателю Китай находился на первом месте в мире (за ним следовала Япония). А вот в конце 2022 года этот портфель Китая сократился до 867,1 млрд долл. (к этому времени его уже опережала Япония). А в конце 2023 года китайский портфель американских казначейских бумаг уменьшился до 816,3 млрд долл. Т.е. за четыре года этот портфель уменьшился на 296,7 млрд долл., или на 26,7%.



Но дело в том, что валютные резервы почти любой страны состоят не только из государственных (казначейских бумаг) других стран, но также валютных средств, размещенных на депозитных и иных счетах банков (как правило, зарубежных). У Китая часть валютных резервов размещается также на счетах банков. Но какая часть и в каких банках, Пекин не сообщает.



Существует тесная корреляция между валютной структурой резервов любой страны и валютной структурой ее транзакций в сфере внешней торговли. Отмечу лишь, что каждый год приток американской валюты в Китай и в китайскую экономику очень внушительный. Об этом косвенно можно судить по внешнеторговой статистике Китая.



Для Поднебесной Соединенные Штаты были и остаются крупнейшим торговым партнером. При этом американо-китайская торговля характеризовалась и характеризуется гигантским профицитом в пользу Китая.



Вот, в частности, картина по итогам 2022 года. Экспорт Китая в США составил 581,7 млрд долл. Импорт Китая из США равнялся 177,6 млрд долл. Можно не сомневаться, что вся валютная выручка китайских экспортеров от поставок товаров в США была в долларах США. Америка другой валюты не знает. Импорт американских товаров Китаем также почти наверняка оплачивался только долларами. Профицит торговли Китая с США составил в 2022 году 404,4 млрд долл.



Для справки: профицит торговли Китая с остальным миром по итогам 2022 года составил 877,7 млрд долл. Получается, что основной чистый приток валюты в Китай, почти его половина (46%) обеспечивается за счет торговли с США, следовательно это приток именно американских долларов.



Среди остальных торговых партнеров чистый приток валюты в Китай может осуществляться за счет евро, японской иены и других валют. Несмотря на активное замещение долларов юанем и национальными валютами партнеров чистый приток валюты в торговле с некоторыми странами все еще имеет долларовую форму.



Например, наблюдается высокая долларизация торговли между Китаем и Саудовской Аравией. Несмотря на многочисленные заявления Пекина и Эр-Рияда, что Китай будет закупать саудовскую нефть за юани, пока еще оплата "черного золота" продолжается в долларах США.



Эр-Рияд импортирует товары из Китая также преимущественно за доллары. При самой консервативной оценке чистый приток валюты в Китай в 2022 году как минимум наполовину осуществлялся в долларовой форме.



В конце апреля 2023 года информационное агентство "Блумберг" опубликовало оценки своих экспертов, согласно которым в прошлом году впервые доля американского доллара во внешнеторговых сделках Китая упала ниже 50%; была названа цифра в 48%.



Конечно, нельзя отрицать, что это большое достижение Пекина. Так, еще в 2020 году на доллар и евро во внешнеторговых расчетах Китая приходилось до 90%.



Как бы ни старался Пекин проводить дедолларизацию своих расчетов по внешней торговле, но все-таки доллар в этих расчетах пока еще остается валютой номером 1. Не может же Пекин предложить Вашингтону перейти во взаимной торговле с долларов на юани?



Доля доллара будет снижаться, но не спешно - по мере того, как будет деградировать американо-китайская торговля. А она, по предварительным оценкам, в 2023 году сократилась на 11,6% по сравнению с предыдущим годом. Примечательно, что профицит этой торговли по итогам прошлого года составил 336 млрд долл. Чистый приток долларов из Америки в Китай за год уменьшился на 68 млрд долл.



Эксперты используют разные походы к оценке доли доллара в валютных резервах Китая, но пока все дают ее значение: не менее 50%. По состоянию на прошлый месяц величина валютных резервов Китая, как я отметил выше, составила 3,226 млрд долл. Исходя из приведенных выше рассуждений, на американскую валюту пришлось не менее 1,61 трлн долларов.



Наверное, в абсолютном выражении величина долларовой составляющей китайских резервов уменьшилась по сравнению с 2014 годом (по которому имеется надежная цифра). Может быть, даже на полтриллиона долларов.



Но если дедолларизация китайских резервов будет продолжаться такими же темпами, то для полной эмансипации Китая от американской валюты потребуется примерно три десятилетия. Китай пока продолжает сильно зависеть от доллара США, не желая делать резкие движения, которые могут привести к потере своих гигантских долларовых резервов. Отсюда достаточно сдержанное, крайне осторожное отношение Пекина к любым призывам к немедленной дедолларизации мировой экономики.



Эта сдержанность Пекина особенно контрастирует с призывами Москвы провести дедолларизацию в глобальных масштабах и немедленно. Ей это делать намного легче, поскольку два года назад валютные резервы Российской Федерации (включая долларовую составляющую) были заморожены. Терять Москве уже нечего. Источник - СвободнаяПресса

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