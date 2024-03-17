В Узбекистане смягчается ответственность за использование беспилотников

11:44 18.03.2024

Лица, впервые обвиненные в незаконном ввозе, хранении и использовании беспилотников, теперь будут привлекаться к административной ответственности. Смягчается также уголовное наказание, которое до этого предусматривало только лишение свободы. Изменения в том числе направлены на привлечение туристов.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 15 марта подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности в связи с либерализацией ответственности за отдельные категории уголовных деяний. Изменения вступят в силу через три месяца, сообщила пресс-служба Таможенного комитета.



Согласно закону, для лиц, впервые обвиненных в незаконном ввозе, сбыте, приобретении, хранении или использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), комплектующих и запасных частей к ним, устанавливается не уголовная, как прежде, а административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 20 базовых расчетных величин (от 3,4 млн до 6,8 млн сумов).



Предусмотрены конфискация в счет государства изъятых БПЛА и освобождение от ответственности при добровольной сдаче БПЛА и комплектующих и запасных частей. Дела об административных правонарушениях этой категории рассматриваются судами по уголовным делам.



Обновленная статья 244−4 (незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование БПЛА) Уголовного кодекса дополнена такими видами наказаний, как альтернативный штраф (от 25 до 50 базовых расчетных величин, или от 8,5 млн до 17 млн сумов), исправительные работы (до 3 лет), ограничение свободы (до 3 лет). Кроме того, за это может грозить лишение свободы (до 3 лет).



Сейчас минимальным наказанием является лишение свободы до 3 лет (при добровольной сдаче БПЛА и комплектующих лицо освобождается от ответственности). При отягчающих обстоятельствах срок заключения может составлять до 10 лет.



Как отметили в Таможенном комитете, изменения должны привести к сокращению количества правонарушений, связанных с использованием беспилотников, а также увеличению иностранных туристов в Узбекистан. В прошлом зарубежных граждан не раз задерживали за ввоз БПЛА, в том числе по незнанию.



Сенаторы в ходе обсуждения закона в январе отмечали, что поправки разработаны в рамках реформ в стране, направленных на демократизацию и либерализацию судебно-правовой системы, а также укрепление законности в обществе.



Как запрещали БПЛА и ужесточали наказание



Полный запрет на ввоз и использование беспилотников был введен в Узбекистане в 2015 году. С мая 2018 года был разрешен временный ввоз беспилотников, включая дроны, для подготовки фото- и видеоматериалов о туристическом потенциале Узбекистана зарубежными творческими группами.



В 2019 году была установлена уголовная ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов - статья 244−4 Уголовного кодекса (кроме транзита с обязательным декларированием).



В мае 2020 года видеооператор, намеревавшийся использовать дрон для съемки клипа в Андижане, был осужден на три года условно с испытательным сроком в один год.



В феврале 2022 года российский тревел-блогер Максим Лымарь был задержан при вылете из Бухары в Новосибирск из-за обнаружения у него квадрокоптера.



В июне 2022 года туристка из России Полина Ермакова была задержана в Ташкенте спустя несколько дней после пересечения границы за ввоз дрона. Суд оправдал ее, но дрон у нее изъяли.



В 2019 году авиаинженеры Нуриддин Абдужабаров и Кадамбай Сайтов в статье для "Газеты.uz" анализировали, позволяет ли регулирование ввоза и использования дронов в Узбекистане развивать эту отрасль.



Смягчение наказания за ввоз и использование БПЛА было предусмотрено государственной программой Узбекистана на 2023 год.