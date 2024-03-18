Армения: туман евроинтеграции и региональные вызовы, - ФСК

20:30 18.03.2024 18.03.2024 | ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ



В региональные процессы вовлекаются все новые игроки, вплоть до Индии



Последние действия армянских властей оставляют все меньше сомнений в том, что проблема в диалоге Москвы и Еревана содержит, прежде всего, международно-политическое измерение. Об это уже не косвенно, а напрямую трезвонят факты. Февраль и март оказался богат на свидетельствующие об этом события.



Удивительным образом любые антироссийские действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна сопровождаются разговорами о геополитической и геостратегической ориентации кавказской республики. Так, обращает на себя особое внимание недавнее заявление министра иностранных дел Арарата Мирзояна в интервью турецкому каналу TRT World.



В нем глава армянской дипломатии заявил о готовности и твердом намерении Еревана стать частью новых международно-логистических и транзитных маршрутов. Прежде всего, речь идет о дополнении так называемого "Срединного коридора", а именно о проекте "Перекресток мира". По задумке армянских властей, задача инициативы – обеспечить поток товаров и людей из Азербайджана в Нахичеванскую автономию через Армению на принципах "равенства и взаимности". В Баку же эти принципы якобы "уважают", в то время как "намерений нарушить суверенитет Армении" у Азербайджана "нет", убежден дипломат.



Затруднительно обсуждать по существу целесообразность таких высказываний. Тем более странно их слышать от представителей страны, приграничные территории которой уже неоднократно подвергались атакам и обстрелам со стороны Азербайджана, в первопричинах которых Баку и Ереван по сложившейся "доброй" традиции обвиняют друг друга. Куда важнее другое: в своих мотивах поскорее устроить из Армении "проходной двор" члены кабинета Пашиняна (сам варчапет в эти дни деятельно занят предстоящей передачей Азербайджану нескольких сел Тавуша) планомерно, шаг за шагом повторяют привнесенные извне нарративы.



В частности, это касается вышеупомянутого проекта "Перекресток мира". Даже беглого взгляда на карту достаточно, чтобы прийти к заключению: проект отвечает интересам, скорее, Великобритании и части европейских элит, в задачи которых действительно входит создание коридора из Азии в Европу. Но с тем обязательным условием, что он будет полностью подконтролен британцам через Азербайджан и Турцию. Цель – сделать ненужным для мировой торговли китайский проект по соединению Европы с Азией, известный как инициатива "Один пояс – один путь". Думается, не случайно под занавес 2023 года глава турецкой бизнес-ассоциации DEIK подчеркнул: "Шелковый путь – 2" – проект не в турецких интересах. Армении же в этом замысле отводится едва ли почетная роль – прокладки, промежуточного звена.



Налаживание региональных коммуникаций между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Ираном – отличный повод для коллективного Запада подорвать позиции России, причем с виду вполне благовидный. Действительно, кому придет в голову, что "ремонт, строительство и эксплуатация авто и железнодорожных путей, трубопроводов, кабелей, линий электропередачи" способны покончить с независимостью республики?



Между тем недавно премьер-министр Великобритании Риши Сунак развеял любые сомнения относительно реального замысла по обхаживанию Армении. По его словам, в Лондоне ожидают, что Ереван и Баку "достигнут мира" до ноября 2024 года. Как бы кто ни интерпретировал данное послание, выглядит оно как неприкрытый ультиматум армянам, своеобразное напоминание о том, что сроки у Пашиняна, в течение которых в Ереване должны принять все продиктованные Западом условия капитуляции, как говорится, "подгорают".



Но, похоже, ереванские власти вполне устраивает, что в качестве утешительного приза иv перед носом повесили "морковку" евроинтеграции. Недаром министр Мирзоян так часто "успокаивает" народ "европейскими устремлениями", которые у него, равно как и у многочисленного сонма "экспертов" и "активистов", как оказалось, имеются в избытке. В этом контексте умиляет наивность дипломата с богатым опытом работы в неправительственных организациях, заверяющего общественность в том, что, дескать, евроинтеграция – едва ли не панацея от тех "вызовов, с которыми столкнулась Армения за последние 4 года". Активно навязывается мысль о том, что только Запад защитит страну от грядущих опасностей. Очевидно, Мирзоян предпочитает забыть, что сопредседателем почившей в бозе Минской группы ОБСЕ, помимо США, была и ключевой игрок в ЕС Франция. Тем не менее данный факт от поражения в "44-дневной" войне 2020 года, равно как и тогдашние намеки на отправку в регион французского оружия, никого не остановил и не уберег. Более того, специфическая, мягко говоря, интерпретация фактов нисколько не мешает Пашиняну и его команде делать реверансы именно западным игрокам.



В этой связи закономерно, что с российской стороной варчапет куда как менее расточителен на комплименты, вплоть до абсурдных обвинений в неучастии Москвы в войне с заранее запланированным поражением, по крайней мере в этом убеждены многие армянские политики и наблюдатели. В свою очередь, в Москве, не теряя надежды получить внятные разъяснения относительно происходящего, едва ли склонны "кормить" номинального союзника и партнера несбыточными обещаниями. На днях Пашинян сообщил, что Ереваном поставлен перед ОДКБ "ряд вопросов". И в случае, если ответ на них не будет получен, Армения выйдет из этой организации, пригрозил политик. Некоторые его приближенные "закидывают удочки" еще дальше, заявляя о несовместимости пресловутых "европейских стандартов" с пребыванием страны в Евразийском экономическом союзе, гипотетический выход из которого крайне отрицательно сказался бы на социально-экономической, а следовательно и общественно-политической ситуации в стране.



Имеется небезосновательное мнение, что решение о выходе из ОДКБ в ереванских высоких кабинетах уже давно приняли под давлением Лондона, Брюсселя и их региональных партнеров в лице Анкары и Баку. Все остальное, включая громкие заявления, – не более чем декорации и медийный антураж. Судя по всему, кураторами процессов ставится еще более амбициозная цель, нежели просто вырвать Армению из организации. Как представляется, имеется расчет и на то, что решение Еревана способно пошатнуть доверие к Москве и среди других членов ОДКБ, которым также свойственны неоднозначные общественно-политические процессы.



О том, насколько велики ставки, свидетельствует и задействование Индии, активно развивающей связи не только в рамках БРИКС, но также и с западными партнерами, такими как США и Франция. Так, в ходе бизнес-форума "Индия – Армения: объединение горизонтов бизнеса" 14 марта замминистра экономики РА Нарек Терян заявил о том, что Дели и Ереван обсуждали вопрос открытия торгового коридора Индия – Иран – Армения. Приблизительно в эти же даты Нью-Дели посетил с рабочим визитом замминистра обороны Армении Карен Брутян, обсудивший со своим индийским коллегой Анурагом Баджпой вопросы сотрудничества в сфере обороны.



С индийской стороны во встрече также участвовали генеральный секретарь военного ведомства Неги, секретарь МИД Капур и военный советник секретаря Совета нацбезопасности при премьере Сингх. Примечательно и то, что за последние дни Индия осуществила уже несколько военных авиаперевозок в Армению. Известно, что индийский аэропорт располагается рядом с объектами госкорпорации HAL Air Industries, которая производит самолеты, вертолеты, дроны.



Линия на вовлечение Индии в процесс дистанцирования Армении от России может оказаться серьезным просчетом Запада. Дело в том, что Анкара и Баку уже давно проводят политику, которую, мягко говоря, "проиндийской" назвать сложно. В частности, это касается де-факто альянса тюркских соседей Армении, активно укрепляющих связи давним врагом региональным соперником Индии – Исламским Государством Пакистан. Кроме того, турки сопротивляются проекту создания транспортного коридора "Индия – Ближний Восток – Европа", противопоставляя ему свой "Путь развития", призванный связать Персидский залив с Европой через территории Ирака и Турции. Именно он, по замыслу Анкары, должен стать основным путем обмена товарами между Ближним Востоком и Европой.



На этом фоне поставляемое в граничащую с Турцией Армению индийское вооружение вызовет явное раздражение в Анкаре. Ну а без открытых турецких границ ни о какой "евроинтеграции" говорить не приходится. Любопытно будет посмотреть, как это противоречие и нестыковку планируют разрешить коллективный Запад и во многом подпавший под его влияние кабинет "бархатных революционеров" Никола Пашиняна. Источник - fondsk.ru

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