Беспилотный террор. Запад поставляет Киеву тысячи ударных дронов, - Максим Столетов

20:33 18.03.2024 18.03.2024

Беспилотный террор

Регионы России постоянно подвергаются атакам беспилотников ВСУ. Они наносят удары исключительно по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры. Накануне выборов президента РФ и в дни выборов налеты украинских дронов стали еще более массовыми. Только 13 марта в российских регионах ликвидировано 65 беспилотников. А на следующий день МО РФ сообщило, что за минувшие сутки сбито уже 136.



В ночь на 16 марта дежурные средства ПВО сбили восемь БПЛА, реактивный снаряд системы Vampire и ракету ВСУ. Дроны были уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Ростовской и Рязанской областях. В целом с начала СВО подбито более 15,5 тыс. беспилотных летательных аппаратов ВСУ преимущественно иностранного производства. Фактически НАТО силами украинцев ведет против России террористическую войну, наиболее эффективным средством которой стали БПЛА. Генсек альянса Столтенберг заявил на днях, что Киеву будет поставлен еще один миллион дронов. В свою очередь, президент Зеленский утверждает, что ВСУ располагают 200 тыс. беспилотников, и угрожает бить "по самым уязвимым местам России". И хотя большую часть "налетчиков" отражают российские системы ПВО и средства РЭБ, избежать жертв и разрушений пока не удается.



По понятным причинам, первоочередными объектами нападений стали нефтеперерабатывающие заводы. 16 марта, в частности, украинские беспилотники атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Перед тем в Ленинградской области сбили дрон на подлете к нефтезаводу "Кинеф", в Ростовской остановили работу Новошахтинского завода нефтепродуктов из-за падения дрона на его территории, в Рязанской атака на нефтезавод привела к сильному пожару. Днем ранее, в ночь на 12 марта, атаке дронов подверглись установка в Кстовской промзоне Нижегородской области, а также нефтебаза в Орле, что привело к пожару в одном из резервуаров.



В целом 12 марта украинской беспилотной атаке подверглись девять российских регионов. Системы ПВО уничтожили 25 дронов. БПЛА сбили в Подмосковье, Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Орловской и Тульской областях, а также в Таганроге и Нижнем Новгороде. В тот же день в Курской и Белгородской областях, по данным ФСБ, диверсанты предприняли попытки прорыва госграницы. В ходе двух неудавшихся атак они понесли значительные потери: около 200 диверсантов были убиты, уничтожены шесть их танков, самоходная артиллерийская установка (САУ) Caesar и 20 бронемашин.



К сожалению, подобные ситуации стали для приграничных областей России повседневной реальностью. Вместе с тем возникает вопрос: откуда прилетают беспилотники в регионы, находящиеся далеко от границы с Украиной?



Военный эксперт Анатолий Матвийчук полагает, что атаки могут производиться с территории Финляндии и прибалтийских государств. Он также спрогнозировал ухудшение ситуации. Похоже, его прогнозы имеют шансы сбыться. Обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Гюллер незадолго до этих диверсионных атак писал: "США и их партнеры не могут отправить солдат на Украину для прямого участия в боевых действиях, но они начали экспортировать "особую войну" для реализации стратегии по затягиванию конфликта". Что же это за война такая? Гюллер пояснил, что под "особой войной" подразумеваются диверсионные операции НАТО против России, цель которых - затянуть конфликт на Украине.



Киев с новой силой может атаковать Россию благодаря огромному количеству поставок беспилотников. Об этом агентству URA.RU рассказал военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, редактор отдела журнала "Материально-техническое обеспечение ВС РФ", ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне Борис Джерелиевский. По его словам, Великобритания пообещала Украине увеличить поставки БПЛА. Эксперт также отметил, что ВСУ уже начали их применять. Он вспомнил про недавнюю атаку 41 дрона на Таганрог. Несмотря на то, что российские силы смогли противостоять этому нападению, нельзя полностью сбрасывать со счетов эту угрозу, отметил Джерелиевский.



Зачастую дроны ВСУ отличаются повышенным радиусом действия, подчеркнул капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин. "Однажды на берегу Финского залива нашли беспилотник с размахом крыльев до 7 метров. Такой дрон обычно оборудуют итальянским двухтактным двигателем, а нести он может до 20 кг любого груза, в том числе взрывоопасного", - рассказал он. Кстати, совсем недавно, в феврале, Зеленский подписал указ о создании нового отдельного рода войск - Сил беспилотных систем Украины. Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный не раз заявлял об использовании дронов на территории РФ как об одном из главных способов борьбы против Москвы. При этом Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за атаки по нефтезаводам на территории Рязани, Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область).



В Госдуме РФ убеждены, что беспилотники, которые способны долететь не только до Белгорода, но и до Санкт-Петербурга, могут запускать не только с российской территории, но и с украинской, например, Сумской или Харьковской областей.



По словам главы оборонного думского комитета Андрея Картаполова, дроны пересекают российскую границу, выстраивая маршрут движения с возможностью обойти районы противовоздушной обороны. "Эту информацию Киев получает от Соединенных Штатов", - уверен он.



В то же время Запад считает атаку на Белгородскую и Курскую области "оправданным вмешательством" в "нелегитимные выборы" президента, отмечал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. По его словам, информация об этой диверсии была известна американцам заранее, они предупредили своих граждан о готовившихся на минувшие выходные в России терактах.



Ситуация на фронте для ВСУ стремительно ухудшается, им остается лишь проводить теракты с помощью беспилотников. При этом они могут увеличить интенсивность таких атак и расширять географию ударов, считает политолог, старший лейтенант армии ДНР Александр Матюшин. По его словам, дроны могут запускаться как с территории Украины, так и из России завербованными СБУ диверсантами. "Ударам будут подвергаться не только Москва, Петербург или приграничные области. Атаки будут уходить все дальше и дальше, вглубь страны. Вполне возможно, в скором времени мы увидим удары беспилотниками и по Сибири", – приводит его слова "Царьград". Матюшин подчеркнул: дать отпор в такой ситуации будет сложно, так как даже усиление группировки ПВО и радиоэлектронной борьбы может не оказать должного эффекта. Кроме того, остается открытым вопрос с диверсантами, которые могут запускать дроны непосредственно с нашей территории. Специалисты говорят: чтобы БПЛА не атаковали российские заводы и нефтебазы, необходимо установить систему распознавания беспилотников. Однако для этого требуется довольно-таки большие деньги - около 20 млн руб. Предприятия также могут установить так называемый купол, который обнаруживает дроны в радиусе 50-100 км.



По мнению военных экспертов, нужно ввести контрразведку, которая сможет вовремя обнаруживать и сбивать БПЛА. При этом гарантий безопасности, понятно, не даст никто. К тому же беспилотники далеко не самое опасное средство террора. У Запада есть инструменты пострашнее.



На днях ВСУ сбросили с дрона на объект критической инфраструктуры Запорожской атомной станции (ЗАЭС) безоболочное взрывное устройство (не дает осколков). Оно было сброшено в пяти метрах от топливохранилища, уточнил гендиректор станции Юрий Черничук. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал атаку украинских войск на ЗАЭС ядерным терроризмом и шантажом. По его словам, обстрелами киевские власти пытаются привлечь внимание к атомной станции, чтобы затем с площадки МАГАТЭ потребовать передать АЭС под свой контроль. "Это уже отработанный режимом Зеленского алгоритм", - подчеркнул Рогов.



Призывы "вернуть" Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) под контроль Украины или установить над ней международный контроль рассматриваются как попытка посягательства на территориальную целостность России, заявили в МИД РФ. Отмечается, что Россия будет и далее "усиливать защиту ЗАЭС и города Энергодара таким образом, чтобы не дать возможность Киеву и его кураторам в лице "коллективного Запада" ее нарушать".



Вместе с тем на конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Станция давно не производит электроэнергию, она ее потребляет. Электроснабжение идет по линии "Днепровская" на 750 киловольт с правого берега Днепра. Одномоментно "выключить" станцию невозможно, так как в основе ее работы цепная ядерная реакция. Очень важно, чтобы охлаждение реакторов было непрерывным. А для этого требуется энергопитание. Если станция отключается от внешних сетей, в экстренном порядке включаются резервные дизель-генераторы. На площадке - 20 дизель-генераторов, на каждом энергоблоке - по три. Плюс еще два "дизеля" стоят для обеспечения станционных нужд. Именно здесь украинский дрон 14 марта и сбросил взрывное устройство.



Власти Украины, которые называют ЗАЭС "оккупированной", инцидент комментировать не стали. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечал, что "общая ситуация (на станции) движется к ядерной аварии и очень важно немедленно прекратить это (российское) присутствие".



В МАГАТЭ обошлись без комментариев, отметив лишь, что агентство в курсе заявлений российской стороны. Дать публичную оценку ситуации МАГАТЭ пообещало в обзорном докладе. В прошлом таком обзоре 8 марта было сказано, что "эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, продолжали слышать взрывы и другие признаки военной активности неподалеку от объекта". Откуда исходили эти обстрелы, в агентстве не уточняли. При этом в документе было сказано, что станция находится "на юге Украины", но "контролируется Россией в течение последних двух лет".



Позиция МАГАТЭ давно известна, как и позиция ООН, которая опять обеспокоена ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Организация призывает гарантировать безопасность станции, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать сообщения об очередной атаке ВСУ на ЗАЭС.



Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что Украина регулярно предпринимает попытки атаковать российские атомные электростанции. По его словам, больше всего ВСУ пытаются нанести удар по Курской АЭС. В том числе, Ульянов сообщал о неспокойной обстановке в районе ЗАЭС. Украинские вооруженные формирования регулярно направляют беспилотники в сторону Запорожской АЭС и угрожают Энергодару, риски для атомной станции сохраняются, отмечал Ульянов.



По мнению советника дирекции НИЦ "Курчатовский институт", Александра Борового, высказанного в беседе с "РГ", конструкция станции рассчитана так, что даже при прямом падении самолета реактор не должен прекратить работу. Но есть другие возможности вызвать на АЭС серьезные аварии. Во-первых, ударив по электрическим сетям, отключить реактор от электроснабжения. Сразу же прекратится его охлаждение. Таким образом, атаки на электросети могут вызвать очень серьезные последствия.



Вторая неприятность может произойти, если снаряд попадет в хранилища радиоактивных отходов. Это мощные бетонные емкости, которые трудно разрушить, но все зависит от силы удара. Последствия - радиационное загрязнение окружающих территорий. По сути, речь идет о так называемой грязной бомбе. И третье. Можно обойтись вообще без разрушений, но создать для персонала, а это тысячи людей, условия, когда не то, чтобы работать, а находиться на территории станции в принципе невозможно. Представляете, говорил Боровой, вам надо управлять АЭС, а за стеной взрывы, грохот. А ведь работа на станции очень непростая и очень ответственная, любой стресс для сотрудников опасен.



Даже небольшая авария реакторов вызовет тяжелейшие последствия. Территории Беларуси, Украины, России, Румынии, Словакии и других стран Восточной Европы серьезно пострадают. Что касается Америки и Англии, то до них "радиационная кара" не доберется. Они работают грамотно, чтобы их эта опасность их никак не коснулась.



Но ведь атаки на АЭС не Украина придумала, говорил Боровой. А мы, граждане России, помнящие о страшных последствиях взрыва на Чернобыльской АЭС, задаемся вопросом: что делать?



Есть два варианта, сказал Александр Боровой. Первый - это остановка реакторов. Второй - заставить замолчать их орудия. Тем более, что даже остановленный реактор представляет опасность. Конечно, не такую, как работающий, но зону реактора несколько лет все равно надо охлаждать. А это мишень для вражеских снарядов…



Отметим: объекты ядерной энергетики давно находятся в поле зрения международных террористов и рассматриваются ими как средство шантажа. Несколько лет тому назад боевики "Исламского государства"* готовились взорвать в Бельгии атомные электростанции. Спецслужбам удалось сорвать их планы. Но кто гарантирует, что подобных попыток больше не будет, тем более сейчас, когда в Европе уже реально функционирует террористическое "незалежное" государство? То, что пока у него не получается на востоке, вполне может получиться на западе, куда после поражения побегут его "доблестные" вояки. И это еще далеко не все последствия для Европы, но процесс уже пошел. Как сообщила на днях британская газета Financial Times, цены на нефть марки Brent после украинских атак на НПЗ России выросли на 2,7%. Тем не менее издание прогнозирует, что европейские нефтеперерабатывающие заводы все равно будут покупать российскую нефть под видом казахской, поскольку атаки хуситов в Красном море блокируют все альтернативные поставки.



Таким образом, укротеррористы уже наносят европейским союзникам заметный ущерб. Однако надеяться на то, что к Западу вернется здравый смысл в ближайшем будущем не приходится.



Сегодня Киев, прикрываясь НАТО, развязал террористическую войну против России. В свою очередь, России, видимо, следует относиться к Украине как к террористической стране, а к государствам, оказывающим ей военно-экономическую "помощь", как к спонсорам терроризма. Это будет справедливо.



Украина наносит удары по населенным пунктам в России с целью сорвать выборы, говорил 15 марта президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности. По его словам, в первую очередь речь идет о "нанесении ударов по мирным населенным пунктам" на российской территории. Российские средства ПВО отражают до 95% атак, заявил президент. И подчеркнул: удары по территории России не останутся безнаказанными. Террористы понимают только такой язык, переговоры с ними не ведутся. Источник - столетие

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