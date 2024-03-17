Мэрия Душанбе решила перенести празднование Навруза с 21 на 24 марта. Из-за лютой непогоды

21:08 18.03.2024

Таджикистан, общество 17:18, 18 марта 2024 Просмотров: 1250



Власти Душанбе решили перенести празднование Навруза с 21 марта на 24 марта, сообщает "Азия Плюс".



По данным мэрии, причиной такого решения стала плохая погода, которая придет в республику 21 и 22 марта.



По данным Гидрометцентра республики, в эти дни погода в столице будет переменчивой, ожидается сильный дождь.



23 марта пройдут культурные мероприятия в городских парках, а во второй половине дня 24 марта состоится театрализованное представление и "Карнавал Навруза" на площади Независимости Душанбе.



Ранее сообщалось, что Навруз в этом году в столице на площади "Истиклол" пройдет 21 марта с участием президента Таджикистана.



Навруз в этом году совпадает со священным месяцем Рамазан. Как раннее сообщали в мэрии, в связи с этим все культурные мероприятия, в основном, будут проходить в вечернее время.



"Это решение принято для того, чтобы праздник могли отметить и те, кто держит пост в период священного месяца Рамазан", - сказали в ведомстве.



По данным источника, праздничные мероприятия локально будут проводиться в парке "Куруши Кабир" района Шохмансур, в парке им. Айни района И. Сомони, в парке им. Фирдавси района Фирдавси и в парке Умари Хайем района Сино.