Бывший аким казахстанского Сатпаева (Шапагат Аубакир) осужден за взятку

22:33 18.03.2024

Бывший аким Сатпаева осужден за взятку



В Сатпаевском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-акима города Шапагата Аубакира и индивидуального предпринимателя, который дал ему взятку, сообщает Zakon.kz.



Суд установил, что в феврале этого года Шапагат Аубакир, занимая пост акима Сатпаева, получил взятку от местного предпринимателя, который осуществлял работы по содержанию дорог города, сообщает пресс-служба суда.



