Казахстан. Асет Турысов назначен на должность вице-министра финансов

22:37 18.03.2024

Асет Турысов стал вице-министром финансов, сообщает Zakon.kz.



"Постановлением правительства РК Турысов Асет Нурланович назначен на должность вице-министра финансов, с освобождением от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.



