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|Казахстан. Асет Турысов назначен на должность вице-министра финансов
22:37 18.03.2024
Асет Турысов стал вице-министром финансов, сообщает Zakon.kz.
"Постановлением правительства РК Турысов Асет Нурланович назначен на должность вице-министра финансов, с освобождением от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Асет Турысов родился 10 ноября 1987 года в Москве.
Он окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби и университет "Нархоз".
В разные годы работал инженером – системным администратором отдела администрирования операционных систем дирекции информационных систем АО "Казахтелеком", управляющим директором РГП "Центр обслуживания населения", управляющим директором АО "Казпочта" и председателем правления АО "Национальные информационные технологии".
До назначения был вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Ранее сообщалось, что 12 марта 2024 года Лауру Мерсалимову временно назначили вице-министром юстиции Казахстана.
Диана Абдуллаева