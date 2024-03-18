Палестинцы поссорились из-за премьера. "Хамас" грозится не признать новое правительство Палестины, - Э.Байназаров

00:03 19.03.2024 18.03.2024,



Палестинцы поссорились из-за премьера.

"Хамас" грозится не признать новое правительство Палестины

Создание палестинского правительства национального единства откладывается на неопределенный срок. "Хамас" и еще ряд палестинских движений остались недовольны назначением нового премьер-министра Палестины. Они заявили, что президент Махмуд Аббас не консультировался с ними и не включил в состав нового Кабинета ни одного представителя "Хамаса". В партии "Фатх" Махмуда Аббаса, в свою очередь, обвинили радикальное движение в том, что оно совсем не думает о будущем палестинского народа.



Портфели всех поссорили

Споры вокруг нового палестинского правительства еще сильнее отдаляют политическое примирение двух крупнейших палестинских фракций - "Фатха" и "Хамаса". Обе группы в последние дни выступили с жесткой критикой в адрес друг друга.



Сразу четыре движения - "Хамас", "Палестинский исламский джихад", "Народный фронт освобождения Палестины" и "Палестинская национальная инициатива" - обвинили президента Махмуда Аббаса в том, что он без их согласия назначил на пост премьер-министра главу Инвестиционного фонда Палестины Мохаммеда Мустафу. В совместном заявлении палестинские организации назвали решение президента "поверхностным и пустым шагом без национального консенсуса, который только углубляет раскол".



Как подчеркнули в "Хамасе", Махмуд Аббас предпочел доверить формирование правительства своему помощнику, вместо того чтобы представить "подлинное правительство национального единства, которое подготовит почву для последующих всеобщих выборов".



При этом нельзя сказать, что назначение господина Мустафы стало внезапным для "Хамаса". Разговоры о том, что именно этот политик возглавит новое палестинское правительство технократов (то есть экспертов в различных сферах без политической ориентации), возникли сразу же после отставки предыдущего правительства 26 февраля. Более того, представители всех палестинских фракций встречались в Москве 29 февраля. Главной целью встречи как раз и было преодоление расхождений и поиск единства.



Тем не менее упомянутые четыре партии заявили, что решение Махмуда Аббаса "было односторонним", и призвали движение "Фатх" не продвигать новое технократическое правительство в его нынешнем виде. Вместо этого недовольные фракции во главе с "Хамасом" предлагают работать над созданием правительства на основе "подлинного консенсуса". Каким должен быть этот консенсус - не уточняется.



"Фатх" в ответ на заявление четырех партий обвинил "Хамас" в принятии решений, противоречащих воле палестинского народа, а также в том, что радикальное движение ведет переговоры с Израилем ради "защиты своих лидеров, а не интересов палестинского народа".



Пресс-секретарь партии Джамал Наззал в интервью каналу "Аль-Арабия" не забыл напомнить, что руководство "Хамаса" находится в Турции и Катаре и "не знает, что происходит на местах в Палестине". Именно "Хамас", как подчеркнул господин Наззал, "стал причиной восстановления израильской оккупации в секторе Газа". Радикальное движение не консультировалось с палестинским руководством или какой-либо палестинской организацией, "когда принимало решение начать авантюру 7 октября (нападение на Израиль 7 октября 2023 года.- "Ъ")", говорится в заявлении "Фатха".



Как пишет израильская газета Haaretz, в Палестинской администрации, несмотря на жесткую риторику, опасаются, что "Хамас" не согласится на единое технократическое правительство на всех палестинских территориях, то есть и в Газе тоже. Это только "расширит разрыв Газы с Западным берегом", отмечают собеседники издания.



Израиль ищет альтернативное руководство Газы

Назначение Мохаммеда Мустафы произошло на фоне роста международного давления (в частности, со стороны США) с целью переформатирования палестинского органа управления на Западном берегу в структуру, которой можно было бы доверить процесс формирования единого палестинского государства.



Доподлинно неизвестно, чем именно новоназначенный премьер не устроил "Хамас". Он не принадлежит к какой-либо партии, при этом и успел поработать во Всемирном банке, и был экономическим советником нескольких арабских правительств. Его главная задача, как ранее сообщил "Ъ" посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль,- обеспечение поставок гуманитарной помощи в Газу и реализация программ по реконструкции сектора. По задумке, правительство технократов должно действовать всего два года - до того момента, как в Палестине пройдут выборы.



Переговоры с Израилем будут вести технократы

Американский портал Axios пишет, что Махмуд Аббас утвердил кандидатуру Мохаммеда Мустафы на пост премьера под сильным давлением со стороны западных и арабских стран Залива. При этом ряд государств во главе с ОАЭ не хотели видеть на этом посту "доверенное лицо президента Аббаса" и выступали за более независимую фигуру. Одним из кандидатов был бывший палестинский премьер-министр Салям Файяд. Однако Махмуд Аббас выступил против его назначения, не объясняя причин, отмечает издание.



Источник Axios подчеркивает: Катар настаивал на том, чтобы в новое правительство вошли люди, которых примет "Хамас", в том числе и исламисты. Это должно было помочь новому правительству действовать в секторе Газа. Однако президент Аббас отклонил эту просьбу. Именно с этим, вероятно, и связан текущий конфликт "Хамаса" и "Фатха".



При этом независимо от решений о палестинском правительстве национального единства Израиль не намерен уступать контроль над Газой.



Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отвергает какое-либо участие Палестинской администрации в послевоенном управлении Газой.



Однако в кулуарах израильского Минобороны и спецслужб идут переговоры о назначении новых властей Газы. Израильский канал "Кан" отмечает, что министр обороны Йоав Галант предложил, чтобы после окончания войны действующий глава спецслужб Палестинской администрации Маджид Фарадж стал временным главой сектора Газы. По его словам, у руководителя палестинских спецслужб выстроены рабочие контакты с Израилем, он координирует действия Рамаллы с израильскими, арабскими и западными разведслужбами. При этом, по данным канала, имя Маджида Фараджа звучит и в качестве возможной замены 88-летнему палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, бессменному президенту Палестины с 2013 года.



На фоне споров между "Фатхом" и "Хамасом" небольшие намеки на прогресс есть на другом треке - том, что касается переговоров между Израилем и радикальным движением о прекращении огня. 18 марта в Дохе впервые с начала рамадана возобновились мирные переговоры. Израиль направил в Катар свою делегацию во главе с руководителем спецслужбы "Моссад" Давидом Барнеа. При этом участия во встрече представителей "Хамаса" не ожидается - будут присутствовать лишь официальные лица Катара и Египта.



Обсуждается план перемирия на шесть недель, в течение которых "Хамас" обязуется освободить 40 заложников в обмен на 350 палестинских заключенных, удерживаемых Израилем.



Как пишет газета "Аль-Ахрам", новый этап переговоров займет как минимум две недели.



Переговоры о перемирии в Газе продолжаются без видимых результатов, но с периодическими просветами

Встреча будет проходить на фоне воскресного обещания Биньямина Нетаньяху взять штурмом Рафах - последний не контролируемый израильской армией город в секторе Газа. 18 марта глава МИД Египта Самех Шукри призвал США "прояснить" Израилю, какими будут последствия военной кампании в Рафахе. В итоге Вашингтон услышал заявления Каира: 18 марта состоялся первый за месяц телефонный разговор президента Джо Байдена с премьером Нетаньяху. Главной темой стала операция в Рафахе.



Эльнар Байназаров Источник - Коммерсантъ

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