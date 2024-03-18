Гастарбайтеров в России можно и штрафовать, и выдворять, - НГ

00:25 19.03.2024

18.03.2024



Нелегальный мигрант попытался найти защиту у Конституционного суда РФ

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



Претензии по поводу депортаций мигранты высказывают уже не силовикам, а в судах.

Конституционный суд (КС) не увидел никакой правовой неопределенности в наказании иностранцев выдворением из РФ. Заявитель в КС России, гражданин Таджикистана, полагал, что ковид отменил санкции за нарушение правил пребывания в связи с указом президента России о послаблениях для гастарбайтеров. Получилось, что мигрант прошел все суды, чтобы услышать от КС такой ответ: нормы закона применены верно, штрафы и депортации допустимы и вместе, и по отдельности.



Административное выдворение не противоречит Конституции Российской Федерации, а точность и ясность правил назначения данного наказания предотвращают излишнее усмотрение и злоупотребления в процессе применения санкции, подчеркнул в своем решении КС. Там отказались входить в конкретные обстоятельства случившегося.



Оспорить конституционность ч. 3.1 ст. 18. 8 КоАП РФ попытался гражданин Таджикистана, которого в 2022 году признали виновным в нарушении сроков пребывания. В качестве наказания ему назначили штраф в размере 5 тыс. руб. с последующим выдворением из России. Эти меры были подтверждены кассационными инстанциями и даже Верховным судом. Но заявитель настаивал, что к административной ответственности его привлекли в период ковида, когда действовал указ президента РФ № 364 о некоторых послаблениях для приезжих. И этот гастарбайтер рассчитывал, что данный документ полностью отменяет его вину, однако суды, дескать, сочли почему-то иначе.



Как заметил КС, истец фактически связывает нарушение своих прав с тем, что суды не применили к нему положение президентского указа, который, как он сам полагал, де-факто приостановил срок его временного пребывания в РФ. КС напомнил, что, с одной стороны, оспариваемая норма допускает как штраф и выдворение, так и только штраф, а потому "не может рассматриваться как нарушающая конституционные права заявителя". При этом решать, какое наказание применить, – это право суда при разрешении конкретного дела, что связано с установлением и оценкой фактических обстоятельств. В компетенцию же КС последнее как раз и не входит.



В свою очередь, доцент РАНХиГС, член экспертного совета отделения Всемирного русского народного собора по Москве Михаил Бурда подчеркнул, что, соглашаясь с ответом КС мигранту, он удивлен тому, что данный ответ вообще имел место. "Либо подавший иск в КС гражданин Таджикистана очень хороший юрист, тогда, правда, непонятно, как он мог нарушить миграционное законодательство, либо ему помогли некие посреднические структуры, которые ищут изъяны и несостыковки в миграционном законодательстве и занимаются легализацией мигрантов", – заметил Бурда. И заявил, что к деятельности подобных структур следовало бы более пристально присмотреться правоохранительным органам.



При этом механизм выдворения иностранцев, по его мнению, надо бы расширить, "выдворяя за любые административные правонарушения, связанные не только с миграционным законодательством, но и, например, с хулиганством, несоблюдением ПДД и др". Выдворяемым из РФ надо запрещать въезд минимум на 10 лет, а также обязательно собирать у них биометрические данные. Чтобы они не смогли вернуться, просто изменив у себя на родине свои паспортные данные. А поскольку у многих в России остаются семьи, которые они успевают сюда перевести, то жены и дети мигрантов не должны оставаться на иждивении общества, "выдворять надо всех, если те приехали именно как члены семьи нарушителя", настаивает Бурда.



Историк-востоковед Анастасия Цеденбал сказала "НГ", что ее тоже в первую очередь впечатлила либо юридическая грамотность истца, либо его финансовые возможности для того, чтобы судиться вплоть до КС. А возмутил сам факт того, что оспаривать конституционность норм российских законов все чаще пытаются иностранцы, да к тому же и нелегалы. И она согласна с решением КС, что КоАП справедливо назначает такую совокупность наказаний как небольшой гуманный штраф и требование покинуть территорию России. "Если бы этот гражданин Таджикистана попал по рабочему контракту на территорию, скажем, ОАЭ, где миграционная политика работает четко, то ему бы и в голову не пришло ничего оспаривать и бороться за свои права. Получил контракт, въехал по нему, отработал и уехал, а если что-то нарушил – то сразу на выезд без возможности нового контракта", – напомнила "НГ" Цеденбал.



Как считает руководитель Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров, главная проблема сферы миграционного регулирования заключается не в законодательстве и даже не в практике его применения. А именно в том, что законодательство живет отдельно от реальности: "На бумаге все в целом неплохо – сертификаты, экзамены, разрешения на въезд, штрафы и депортации. Но это касается в лучшем случае одной трети от всей массы трудовых мигрантов, находящихся в стране. Остальные практически не существуют с точки зрения закона. Они в серой зоне". По мнению Федорова, чтобы эту ситуацию изменить, нужно перекладывать бремя ответственности на тех, кто является непосредственным выгодополучателем от миграционных потоков в целом и от нелегалов в частности. Это крупный бизнес и чиновники регулирующих ведомств, которые, видимо, кормятся за счет коррупционной ренты. Пусть "заказчик" нелегала платит штрафы, далее – за свой счет выдворяет такого мигранта, а потом несет всю полноту административной или уголовной ответственности, если таковые установлены. Без решений по этому вопросу, уверен он, любые административные выдворения не будут иметь смысла. Потому что, лишившись более или менее легального статуса, но имея возможность работать и без него, трудовой мигрант обязательно приедет сюда уже в качестве нелегала.