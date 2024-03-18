Туркменистан близок к своей цели – экспорту газа в Европу, - В.Панфилова

00:27 19.03.2024

18.03.2024



На восточном направлении Ашхабад ограничился региональным проектом

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Председатель верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов уверяет, что газа в стране хватит на всех.

В Париже 24–25 апреля состоится международный форум по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана (TEIF 2024). Ашхабад предлагает разработку крупнейшего газового месторождения на суше "Галкыныш", газ с которого пойдет в ЕС, а также реализацию проекта строительства газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ). Оба направления нуждаются в колоссальной финансовой и политической поддержке. Если по европейскому направлению идут активные консультации, то по проекту ТАПИ – вопрос открытый, поскольку Афганистан и Пакистан не признают совместную границу, на которой время от времени происходят конфликты.

Неслучайно одним из организаторов мероприятия в Париже является британская компания GaffneyCline. Именно она проводила аудит туркменских недр и подтвердила гигантские запасы месторождения "Галкыныш": 26,2 трлн куб. м газа и 300 млн т нефти. Технический директор GaffneyCline Стивен Райт, выступая год назад на энергетическом форуме в Дубае, заявил, что "Галкыныш" представляет собой уникальную кладовую мировых запасов газа: "Если глубину пластов условно сравнить с небоскребом Бурдж-Халифа, то это практически 70% высоты здания – 580–600 м". Поэтому, как ожидается, инвесторов заинтересуют туркменские предложения по освоению углеводородных ресурсов на морских блоках Каспийского моря, по внедрению инновационных технологий с целью оптимизации добычи нефти и газа на зрелых месторождениях, очередные этапы промышленной разработки месторождения "Галкыныш" и реализация проекта строительства газопровода ТАПИ, а также строительство новых газовых и химических производств и сокращение выбросов метана и попутного газа.



Уверенности в том, что туркменский газ достигнет границ Евросоюза, придает недавно подписанный в Анталии меморандум о намерениях поставок туркменского газа в Турцию и далее в Европу. Одним из участников этого проекта становится Иран, с которого, как ожидается, ЕС снимет санкции. Во всяком случае консультации сторон продолжаются, сообщает иранское агентство ИРНА. На первом этапе туркменский газ будет поставляться в Иран посредством своповых операций, затем по системе трубопроводов в Турцию и далее в ЕС. Таким образом, снимается вопрос строительства Транскаспийского трубопровода (см. "НГ" от 03.03.24).



Туркменистан также вынашивает планы по поставкам газа через Иран в Ирак, причем уже этим летом. Об этом рассказал министр электроэнергетики Ирака Зиад Али Фадель. Газа, как уверяет председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, хватит на всех. "У нас имеются хорошие возможности для экспорта туркменского природного газа и электроэнергии в Казахстан, Азербайджан и Турцию", – заявил Бердымухамедов в ходе 15-го заседания Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) 12 марта, сообщило госинформагентство ТДХ.



Газовый вопрос обсуждался в Вене 12 марта с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана, главой МИД Рашидом Мередовым. Программа визита включала также круглый стол с деловыми кругами, представленными более 25 ведущими австрийскими компаниями. В сообщении туркменского МИД указывается, что "австрийский бизнес был проинформирован об инвестиционном климате и возможностях ведения бизнеса в Туркменистане". Австрийцы в качестве перспективных направлений сотрудничества выделили такие отрасли, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, цифровизация, зеленая экономика и т.д.



Других подробностей МИД не сообщает, но по неслучайному совпадению, как считают туркменские эксперты, австрийское правительство сделало громкое заявление об отказе от закупок российского газа к 2027 году. Об этом сообщил глава австрийского МИД Александер Шалленберг на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном. "Цель австрийского правительства – к 2027 году стать на 100% независимыми от российского газа", – подчеркнул Шалленберг (см. "НГ" от 15.03.24).



Буквально на следующий день на заседании правительства Туркменистана президент Сердар Бердымухамедов распорядился нарастить добычу газа, подчеркнув важность увеличения объемов добычи углеводородов. План мероприятий по разработке месторождения "Галкыныш" представил вице-премьер Батыр Аманов, сообщил ресурс Arzuw-news.



Туркменистан становится все ближе к экспорту своих углеводородов в Европу. Эксперты считают, что именно этим объясняется смена вектора экономической политики Ашхабада с восточного на западный (см. "НГ" от 25.02.24).



Несмотря на это, туркменские власти не отказываются от реализации проекта по строительству трубопровода ТАПИ. Однако на данный момент нет денег на этот проект, и скорее всего их не будет в ближайшее время, так как Афганистан и Пакистан не признают границу – линию Дюранда, на которой время от времени возникают конфликты.



Последний инцидент произошел 18 марта, когда пакистанские самолеты атаковали территорию Афганистана, нарушив его воздушное пространство. Министерство обороны движения "Талибан" (признано экстремистским и запрещено в РФ) заявило о намерении защищать целостность своей страны и обстреляло территорию Пакистана из минометов. Канал TOLOnews со ссылкой на свой источник сообщил о ранении трех пакистанских военнослужащих.



Поскольку с реализацией проекта ТАПИ пока не складывается, Ашхабад самостоятельно приступил к строительству регионального трубопровода, который обеспечит туркменским газом северные провинции Афганистана Герат и Багдис. Договоренность достигнута на переговорах с афганской стороной. Последняя такая встреча состоялась в Ашхабаде в конце февраля (см. "НГ" от 26.02.24). Рашид Мередов и его афганский коллега, министр иностранных дел Амир Хан Муттаки договорились о начале старта строительства трубы.



Как отметил Муттаки, провинция Герат, через которую планируется проложить газопровод, густо заселена и может стать хорошим рынком сбыта для туркменского газа. По сообщению ресурса "Хроника Туркменистана", строить трубу в Афганистан будут около тысячи туркменских рабочих. В их числе специалисты госконцерна "Туркменгаз". Помимо экспорта газа туркменская сторона увеличит поставки электроэнергии, инвестирует в продолжение строительства железнодорожной линии между городами Тургунди–Герат и Андхой–Шабарган до Мазари-Шарифа, а также увеличит по просьбе Муттаки стипендии обучающимся в Туркменистане афганским студентам.