Казахстанские ученые нашли в британском архиве Коран эпохи Караханидов

00:31 19.03.2024

Коран на тюркском языке эпохи Караханского государства обнаружили в британском архиве



Представители Национального центра рукописей и редких книг Казахстана посетили библиотеки, архивы и исследовательские центры Лондона, Оксфорда и Манчестера, сообщает Zakon.kz.



По информации пресс-службы Министерства культуры и информации РК, специалистам удалось получить копии 15 рукописей и около 500 архивных документов, связанных с историей нашей страны.



