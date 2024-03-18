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В Казахстане изменились правила передачи госсекретов иностранным государствам
08:47 19.03.2024

Постановлением правительства РК от 14 марта 2024 года внесены изменения в Правила передачи сведений, составляющих государственные секреты, иностранным государствам, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменилось название – Правила передачи государственных секретов и их носителей иностранным государствам и (или) международным организациям. То есть появилась возможность передачи госсекретов международным организациям.

Сами правила изложены в новой редакции.

Так, под передачей государственных секретов иностранным государствам или международным организациям понимается их доведение до иностранного государства или международной организации официальным путем.

Согласно документу, передача государственных секретов осуществляется по решению правительства РК при наличии экспертного заключения уполномоченного государственного органа по защите государственных секретов о возможности и целесообразности их передачи, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными республикой.

Передача государственных секретов осуществляется в рамках выполнения международных договоров между Казахстаном и иностранным государством или международной организацией.

При этом для передачи государственных секретов необходимо заключение международных договоров, в которых в обязательном порядке отражается следующее:

компетентные органы РК и иностранного государства или международной организации, уполномоченные осуществлять прием (передачу), хранение и использование государственных секретов, наличие у них права на проведение работ с использованием государственных секретов;
соотнесение грифов (степеней) секретности передаваемых государственных секретов в РК и иностранном государстве или международной организации, порядок изменения или снятия грифа секретности с переданных государственных секретов;
требования по обозначению компетентными органами принимающей стороны переданных государственных секретов сопоставимыми грифами секретности, в том числе при их переводе, копировании или тиражировании;
порядок передачи государственных секретов, способы перевозки (пересылки), форма сопровождения;
порядок копирования или тиражирования, уничтожения и возвращения передаваемых государственных секретов;
обязательства о защите передаваемых государственных секретов в соответствии с законодательством принимающей стороны;
обязательства о нераспространении передаваемых государственных секретов третьей стороне без предварительного письменного согласия передавшей стороны;
порядок разрешения конфликтных ситуаций и возмещения возможного ущерба от несанкционированного распространения передаваемых государственных секретов.
Для принятия решения о передаче государственных секретов государственные органы республики направляют в государственные органы, руководители которых наделены полномочиями по отнесению указанных сведений к государственным секретам РК, мотивированное предложение, в котором излагаются:

кому передаются государственные секреты;
цель передачи государственных секретов;
перечень планируемых к передаче государственных секретов, степень их секретности, кем и на каком основании они были засекречены (определена степень секретности);
на какой срок передаются государственные секреты;
возможный экономический эффект в случае передачи государственных секретов и (или) оценка возможного ущерба в случае их разглашения;
предполагаемый порядок возмещения ущерба в случае невыполнения принимающей стороной взятых на себя обязательств.
Получивший мотивированное предложение государственный орган рассматривает его и в течение 20 рабочих дней доводит свое решение до органа-заявителя.

Затем мотивированное предложение, решения государственных органов, руководители которых наделены полномочиями по отнесению сведений к государственным секретам РК, а также международные договоры направляются в уполномоченный орган для подготовки экспертного заключения.

Уполномоченный орган выносит экспертное заключение о возможности и целесообразности передачи государственных секретов.

После чего экспертное заключение уполномоченного органа, содержащее вывод о возможности и целесообразности передачи государственных секретов с учетом соблюдения интересов РК, направляется органу-заявителю в течение 20 рабочих дней с момента получения материалов.

В случае необходимости проведения дополнительной экспертизы подготовка экспертного заключения может быть продлена уполномоченным органом на срок до пяти рабочих дней, о чем сообщается органу-заявителю.

Проект решения правительства РК с экспертным заключением уполномоченного органа вносится органом-заявителем в установленном порядке в правительство.

При отсутствии международного договора с иностранным государством или международной организацией орган-заявитель обеспечивает его заключение в соответствии с законодательством о порядке заключения международных договоров.

Фактическая передача государственных секретов осуществляется на основании решения правительства Казахстана в соответствии с процедурами, предусмотренными международным договором и правилами.

Передача государственных секретов осуществляется по дипломатическим каналам, фельдъегерской службой или по каналам документальной шифрованной связи в соответствии с международными договорами. Соответствующие компетентные органы принимающей стороны подтверждают получение государственных секретов.

Для перевозки государственных секретов соответствующие компетентные органы устанавливают способы перевозки, направления, маршрут и форму сопровождения, а также определяют порядок направления секретных документов. Компетентные органы обмениваются соответствующей информацией о каждом случае таких перевозок.

Дополнительные меры по защите передаваемых государственных секретов могут быть предусмотрены в международных договорах, заключаемых компетентными органами, уполномоченными осуществлять прием (передачу), хранение и использование государственных секретов.

Постановление вводится в действие с 29 марта 2024 года.
18 марта 2024

Лариса Черненко

Источник - Zakon.kz
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