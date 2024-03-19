Как WADA пытается сорвать Игры дружбы в России

08:53 19.03.2024

19.03.2024 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН



Подконтрольные Западу международные чиновники изготовились ко лжи и провокациям



В марте Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) вновь атаковало Игры дружбы в России. Исполком ВАДА выразил обеспокоенность в связи с планами их проведения с 15 по 29 сентября 2024 года. С подачи нынешних западных заправил большого спорта, агентство пытается сорвать соревнования и уже "выразило обеспокоенность" их проведением в Екатеринбурге и Москве "вне юрисдикции МОК и международных федераций".



С точки зрения олимпийских боссов, Всемирное антидопинговое агентства должно стать тем инструментом, с помощью которого недоброжелатели России, если сумеют не сорвать Игры дружбы, то постараются максимально осложнить жизнь их иностранным участникам. В ноябре прошлого года ВАДА уже атаковало Игры дружбы и даже начало "отменять" их. В руководстве организации тогда заявили об отсутствии у РФ права организовывать Игры дружбы.



Эти действия продолжили массированную "атаку" на Игры дружбы, которую к тому моменту уже начали из Международного олимпийского комитета (МОК). Глава МОК олимпийский босс Томас Бах прямо заявил о "захвате государством международного спорта" и намекнул, что громкая фраза касается именно Игр дружбы в России. А директор департамента МОК по национальным олимпийским комитетам (НОК) Джеймс Маклауд просто запретил НОК ехать в Россию!



При этом чиновники МОК ухитрились рекомендовать всем спортивным федерациям перенести или отменить соревнования в России (сам МОК организовывать турниры не планировал). Однако Международный олимпийский комитет просто не может запретить России организовывать турниры на своей территории! Тем более в случае с Играми дружбы, в организации которых не замешан даже Олимпийский комитет России!



Кроме того, МОК и международные федерации не признают Игры дружбы. В связи с этим, по мнению экспертов, проблема для самого турнира заключается лишь в том, что он теряет статус официального. И опять-таки только для МОК и ее чиновников. Это значит, что они на нем не будут фиксировать мировые рекорды. Но Игры дружбы – коммерческий турнир, что подчеркивалось не один раз. На нем даже будут выплачиваться призовые (и не малые) тем спортсменам, которые добьются медалей. Организаторы соревнований даже могут установить свои правила для любого вида спорта, и МОК тут совершенно ни при чем.



Именно поэтому пришлось срочно подключать чиновников из ВАДА. Чтобы попытаться использовать допинговый вопрос как повод для создания проблем русским. Обслуживать Игры дружбы ВАДА не будет, РУСАДА – не должно (на всякий случай, видимо, для дополнительной перестраховки главный юрисконсульт ВАДА Росс Венцель заявил о необходимости провести очный аудит Российского антидопингового агентства на предмет "соответствия антидопинговому кодексу"). Соответственно, турнир в пропагандистской плоскости может быть подан как полностью лишенный допинг-контроля.



Кроме того, чиновники ВАДА стали пытаться вымогать у РФ деньги и демонстрировать обиду на то, что русские, которым они постоянно создают проблемы, им не платят. Как следствие, начатая осенью компания критики в сторону Игр дружбы почему-то совпала с новостными сообщениями и о том, что Россия и Белоруссия не заплатили в 2023 году выплаты в ВАДА (взнос России должен был составить более 1,265 млн долларов, Белоруссии – свыше 45 тысяч долларов).



Сегодня западные заправилы большого спорта, вроде уже упомянутого Томаса Баха, неоднократно высказывавшего недовольство проектом Игр дружбы в России, предпринимают очередную попытку по их дискредитации, а если повезет, то и срыву. Для этого вновь подключают послушных чиновников из ВАДА. Те, в свою очередь, пока, не запрещая напрямую поездку в Москву и Екатеринбург, уже предупреждают, что на сентябрьских стартах "здоровье и справедливость для спортсменов могут быть поставлены под угрозу".



Западных дельцов бесит то, что в начале марта организаторы Всемирных игр дружбы в России заявили, что ожидают участия в своем мероприятии около 6500 спортсменов из более чем 70 стран мира.



Российская сторона постоянно подчеркивает: Игры дружбы не являются альтернативой Олимпиаде, а лишь дополнительным коммерческим стартом. Тем не менее в МОК настроены категорически против, а ВАДА теперь пытается поставить соревнования в Москве и Екатеринбурге в один ряд с австралийской Enhanced Games или т. н. "Допинговой олимпиадой". При этом до сих пор не было и не возникало совершенно никаких оснований думать, что на Играх дружбы будет отсутствовать допинг-контроль.



Из того, что РУСАДА уже более 8 лет лишено признания ВАДА под разными надуманными и политизированными предлогами, совершенно не следует, что Российское национальное антидопинговое агентство не работает и не соблюдает Всемирный кодекс. На самом деле эксперты полагают, что в России одна из самых передовых в мире систем борьбы с подобными злоупотреблениями, а то, что ВАДА никак не проникнется к ней доверием, – вопрос исключительно и сугубо политический. Служащий в том числе и т. н. санкционной политике в отношении российского спорта.



ВАДА и стоящие за спиной этого агентства нынешние западные заправилы большого спорта забывают простую вещь, о которой им все чаще напоминают представители Глобального Юга и Глобального Востока. Запад является лишь малой частью мирового сообщества. Спорт должен объединять это сообщество. Он также не должен становиться инструментом политических баталий. Спорт должен оставаться инструментом сохранения мира на планете и не политизироваться. Народы должны использовать спорт, чтобы объединять планету и делать мир лучше. Именно поэтому Всемирные игры дружбы запланированы и пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. Они включают соревнования по 33 летним видам спорта. Призовой фонд составит 4,6 млрд руб.