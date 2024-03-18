Таджикистан остается незащищенным от блэкаутов. Отключения электроэнергии в республике могут стать рутинными, - А.Захватов

08:56 19.03.2024

18.03.2024

Об авторе: Андрей Васильевич Захватов – эксперт по Центральной Азии.



Одной из причин мартовского блэкаута в Таджикистане могла стать авария на Нурекской ГЭС.



Начавшийся 11 марта Рамадан население Таджикистана, особенно в сельских районах, проведет в условиях ограниченной подачи электричества – лишь по нескольку часов утром и вечером. Проблемы начались еще 1 марта, когда в стране случился блэкаут. Подачу электроэнергии в республике восстановили, но ряд районов остались без электричества. Не зря говорят: один раз – это случайность, два раза – совпадение, три раза – закономерность. Люди уже настроились на регулярные отключения.



Если в доме, рассчитанном на 5 киловатт, включить 5 электрочайников и 5 обогревателей, сработает автоматика – "выбьет пробки". Но никто не скажет, что было 1 марта – или высоковольтные линии при похолодании не выдержали роста потребления электроэнергии, или произошла авария на Нурекской ГЭС: дежурные не отследили рост энергопотребления и не включили резервную генерацию.



А произошло далеко не рядовое событие. Днем, в 11 часов 10 минут, во всей республике, за исключением одного крупного города и Памира, где электроэнергию подают локальные ГЭС, более чем на 2 часа начались проблемы с подачей электричества. Электроэнергия отключилась в операционных, встали лифты и крупные заводы, не работали интернет и мобильная связь – там, где бензиновые электрогенераторы не предусмотрены. Злые языки говорили, что страну в эти часы можно было брать голыми руками. Но этот случай был еще мягким, поскольку в конце октября 2016 года блэкаут был еще серьезнее.



Энергетики напомнили, что в 1983 году на Нурекской ГЭС в Таджикистане тоже произошла авария, которая была засекречена, и вряд ли кто-то знает о ней сегодня в независимом Таджикистане. Но в прессу попала информация о том, что предотвратить в Нуреке более крупные последствия аварии тогда помогли оперативность и квалификация дежурного персонала.



Уроки аварий в Нуреке привели к принятию 29 декабря 2010 года Закона Республики Таджикистан "О безопасности гидротехнических сооружений", в котором после аварии 2016 года 17 мая 2018 года появилась новая редакция. Согласно статье 12 Закона, надзор за безопасностью осуществляют органы государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений. И возмещение ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате нарушения законодательства, производится в соответствии со статьей 15 этого закона. Проводит надзор за состоянием гидротехнических сооружений в Таджикистане основанная в 2014 году Служба по государственному надзору в сфере безопасности гидротехнических сооружений. Она входит в состав Минэнерго Таджикистана. Но почему-то в разделе "Новости" в 2022–2023 годах на сайте службы рассказывалось в основном о ледниках и водной конференции в Америке, а о работе по надзору за безопасностью гидротехнических сооружений в республике – ничего.



Поскольку причины аварии объяснили нечетко, можно только гадать, попадает ли авария 1 марта 2024 года под этот закон. И если попадает, то сколько сомони (местная валюта) и кому было заплачено за ущерб, остается неизвестным. Тем не менее почти тотальное отключение электричества в республике напугало население, ведь если авария внезапная, то ее наверняка проморгали из-за халатности. Вполне могла произойти куда более серьезная катастрофа, такая как разрушение плотины ГЭС, когда волна прорыва может смыть целые города.



Надо четко понимать, что эта статья написана совсем не для того, чтобы в очередной раз сказать об опасности высоких плотин – таких публикаций в разных СМИ за последние 30 лет имеются десятки. Что касается устойчивости Нурекской плотины и ГЭС, серьезные исследования уже были проведены, и беспокоиться вроде бы нет оснований. Однако в 1986 году в Дангаре рухнула 20-метровая временная плотина "Саргазон", и хотя в результате расследования установили совпадение редких и опасных обстоятельств, от потери 40 человек никому легче не стало. Поэтому тот факт, что электроэнергию внезапно вырубили – людей не просто волнует, а настораживает.



По всей вероятности, в горной республике, которая отчитывается в СМИ о постоянном росте промышленности и качества жизни, надо пока притормозить с рапортами и серьезно заняться кадрами. Причем заниматься придется в двух направлениях. Первое – подготовка своих технических специалистов. Кстати, общественность уже обратила внимание на то, что в 2023 году план по приему абитуриентов в вузы Таджикистана выполнен лишь на 53%. В 2022 году из 95 тыс. абитуриентов студентами стали только 58 тыс. С чем связано такое падение второй год подряд – это, конечно, внутреннее дело республики. Но падение престижа высшего образования в Таджикистане уже отрицать нельзя. Страна стала известна как республика, из которой масса людей по достижении совершеннолетия уезжает в трудовую миграцию.



Работы по второму направлению касаются приглашения в Таджикистан на руководящие и технические должности иностранных специалистов. Но это вряд ли когда-либо рассматривалось серьезно руководством Таджикистана. В этом случае приглашенным специалистам придется хорошо платить.



В 2023 году Таджикистан установил квоты работников на участие в прокладке 4-й нитки "D" газопровода "Центральная Азия – Китай". Но, как известно из СМИ, 2705 приглашенных – китайцы и всего 34 человека – граждане других стран. Естественно, постоянно получать некоторые суммы долларов за транзит газа Таджикистан будет.