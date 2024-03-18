|13:16 Ближний Восток: время нестандартных решений, - Мих.Ошеров
12:44 Назначено руководство "Центра климатического финансирования Кыргызстана"
12:02 Камель Дауд: А вы пойдете умирать за французскую Украину?
11:23 НАТО делится на три. Альянс заходит в тыл России на Южном Кавказе, - Къ
11:13 Токаев наделил КНБ новыми полномочиям и исключил формулировку касательно охраны Назарбаева
11:10 Пашинян: если Армения не отдаст четыре села, то Азербайджан начнет войну
10:55 Об Атырауском выступлении. Токаеву явно надоедает уговаривать всех хоть немного модернизироваться, - Данияр Ашимбаев
10:48 В Казахстане будут выпускать косметику на основе кобыльего молока
10:46 У подконтрольных племяннику олигарха Патоха Шадиева банков забрали землю в Алматы и вернули Нацбанку
10:43 КазВласти хотят образовать еще 18 новых городов. Из размножившихся до 30 тыс. жителей южно-казахстанских сел
10:37 Продать нельзя сохранить. Кто торпедирует Алма-Атинский завод имени Кирова? - Orda.kz
09:15 В Узбекистане будет создана ГосКомиссия по экспорту фруктов, овощей и продуктов питания
09:07 В индийском Гуджарате бьют студентов мусульман. Под раздачу попали и таджики
09:04 Минобороны Узбекистана опровергло сбитие нарушившего границу афганского военного вертолета
08:56 Таджикистан остается незащищенным от блэкаутов. Отключения электроэнергии в республике могут стать рутинными, - А.Захватов
08:53 Как WADA пытается сорвать Игры дружбы в России
08:47 В Казахстане изменились правила передачи госсекретов иностранным государствам
08:25 Полное издание "Сокровенное сказание монголов с подробным объяснением" теперь доступно на ESAN
01:44 За нелегальный хадж таджикистанцам грозит тюремный срок. А как правильно?
00:31 Казахстанские ученые нашли в британском архиве Коран эпохи Караханидов
00:27 Туркменистан близок к своей цели – экспорту газа в Европу, - В.Панфилова
00:25 Гастарбайтеров в России можно и штрафовать, и выдворять, - НГ
00:03 Палестинцы поссорились из-за премьера. "Хамас" грозится не признать новое правительство Палестины, - Э.Байназаров
|22:37 Казахстан. Асет Турысов назначен на должность вице-министра финансов
22:33 Бывший аким казахстанского Сатпаева (Шапагат Аубакир) осужден за взятку
21:45 Что делать с проходным барьером в Госдуму? - П.В. Густерин
21:08 Мэрия Душанбе решила перенести празднование Навруза с 21 на 24 марта. Из-за лютой непогоды
20:33 Беспилотный террор. Запад поставляет Киеву тысячи ударных дронов, - Максим Столетов
20:30 Армения: туман евроинтеграции и региональные вызовы, - ФСК
11:44 В Узбекистане смягчается ответственность за использование беспилотников
11:40 Профессор Катасонов: Китай пока не готов прощаться с долларом
11:38 У Макрона воспалился "нерв войны"
11:35 Бустонские договоренности. Таджикистан и Кыргызстан согласовали еще 10 километров границы
11:25 Скончался Народный артист Таджикистана Умар Зиеев (ансамбль "Гулшан")
11:05 Энергетика КНР становится "чистой" все быстрее
10:51 В России создадут государственную платформу для конфискованной крипты
09:36 Дейтонские недоговоренности. Трамп и Байден разошлись в том, кого считать главной угрозой Америке, - С.Строкань
09:26 Неопределившиеся определяют все. Что такое колеблющиеся штаты и почему от них зависят итоги выборов президента США, - Къ
07:45 Инициативу Токаева о модификации герба раскритиковали и предложили заменить коней на ирбиса, - Виктория Панфилова
07:43 Лидерам ХАМАС оставляют безопасную гавань, - Игорь Субботин
07:32 Искусственный Интеллект может скоро стать в миллион раз сильнее: время не ждет
06:51 Выборы президента России: Путин - 87%, Харитонов - 4,1%, Даванков - 4%, Слуцкий - 3,1%
01:54 В Ташкенте открылась уникальная для Узбекистана мечеть стиле хай-тек
01:49 Транспортный коридор "Север - Юг" сделает Москву недосягаемой для западных санкций, - New York Times
01:11 Путин отметит свою победу на президентских выборах беседами с генштабом и минобороны РФ
01:05 Американец клонировал архаров из Кыргызстана...
00:49 Россия и НЭП-2024, - Юрий Алексеев
00:48 "Компания по развитию торговли" учреждается в Узбекистане
00:45 Штурм приграничных российских сел: Фронт надо отодвинуть на 40 км и взять Купянск
00:43 Москве давно пора обуздать распоясавшихся балтийских клоунов, - Светлана Гомзикова
00:35 "Крысы сожрали улики". Деградация полиции США вступила в новую фазу
|Минобороны Узбекистана опровергло сбитие нарушившего границу афганского военного вертолета
09:04 19.03.2024
Министерство обороны Узбекистана опровергло распространившуюся в социальных сетях публикацию об афганском военном вертолете, якобы сбитом на границе Афганистана и Узбекистана. "Эти сообщения не имеют под собой никаких оснований", - заявили в оборонном ведомстве.
Министерство обороны Узбекистана прокомментировало распространившуюся в социальных сетях публикацию о сбитом афганском военном вертолете на границе Афганистана и Узбекистана.
Эту информацию опубликовал в своем Telegram-канале российский политолог Андрей Серенко. Он сообщил, что вертолет якобы вылетел из Мазари-Шарифа в афганский Бадахшан. "Как он оказался в воздушном пространстве Узбекистана, пока не ясно", - отметил автор, добавив, что на борту вертолета находились более 15 человек.
"Эти сообщения не имеют под собой никаких оснований и не соответствуют действительности", - заявили в Министерстве обороны Узбекистана.
Ведомство попросило СМИ и пользователей социальных сетей полагаться только на официальную информацию и напомнило об ответственности за распространение необоснованной ложной информации.