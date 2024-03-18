Минобороны Узбекистана опровергло сбитие нарушившего границу афганского военного вертолета

09:04 19.03.2024

Министерство обороны Узбекистана опровергло распространившуюся в социальных сетях публикацию об афганском военном вертолете, якобы сбитом на границе Афганистана и Узбекистана. "Эти сообщения не имеют под собой никаких оснований", - заявили в оборонном ведомстве.



Министерство обороны Узбекистана прокомментировало распространившуюся в социальных сетях публикацию о сбитом афганском военном вертолете на границе Афганистана и Узбекистана.



Эту информацию опубликовал в своем Telegram-канале российский политолог Андрей Серенко. Он сообщил, что вертолет якобы вылетел из Мазари-Шарифа в афганский Бадахшан. "Как он оказался в воздушном пространстве Узбекистана, пока не ясно", - отметил автор, добавив, что на борту вертолета находились более 15 человек.



"Эти сообщения не имеют под собой никаких оснований и не соответствуют действительности", - заявили в Министерстве обороны Узбекистана.



Ведомство попросило СМИ и пользователей социальных сетей полагаться только на официальную информацию и напомнило об ответственности за распространение необоснованной ложной информации.