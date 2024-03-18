В индийском Гуджарате бьют студентов мусульман. Под раздачу попали и таджики

09:07 19.03.2024

За что напали на студентов-мусульман из Таджикистана и Шри-Ланки в Университете Гуджарата?



Нигина Аслонова,

Нападение произошло во время молитвы в студенческом общежитии

Отдел по борьбе с преступностью полиции Ахмадабада арестовал двух нападавших



Группа людей совершила нападение на студентов-мусульман, обучающихся в университете Гуджарата, среди которых был и таджикистанец, сообщает Радио Озоди со ссылкой на индийские СМИ.



Инцидент произошел 16 марта. В результате нападения пострадавшие были госпитализированы, а двое нападавших были арестованы. Правительство Гуджарата обещало принять строгие меры против преступников.



Отмечается, что пострадавшие студенты приехали учиться в Индию из разных стран, включая Узбекистан, Афганистан, Таджикистан, Южную Африку и Шри-Ланку.



Двое из них – из Шри-Ланки и Таджикистана – были госпитализированы после инцидента.

По информации Hindustan Times, отдел по борьбе с преступностью полиции Ахмадабада задержал двух человек, обвиняемых в избиении и нападении на нескольких иностранных студентов в общежитии Университета Гуджарата во время молитвы.



Полиция сообщила, что в нападении участвовало около двадцати человек, и что задержаны не все причастные к инциденту.



Согласно информации индийских СМИ, группа нападавших проникла в общежитие и начала конфликт с иностранными студентами, совершавшими молитву. Этот конфликт привел к нападению, в ходе которого студентов закидывали камнями, а также повреждали их комнаты.



Полиция считает, что нападение было спровоцировано спором о проведении молитвы в общежитии вместо мечети. Подробности касательно личности студентов не раскрываются.



По сообщению Hans India, министерство иностранных дел Индии, правительство Гуджарата принимает меры по наказанию виновных в насилии, а ситуация с правопорядком находится под контролем.



По данным министерства образования Таджикистана, в 2020 году в университетах Индии обучалось почти 150 таджикских студентов. Данные за последний год не удалось уточнить.