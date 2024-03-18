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В Узбекистане будет создана ГосКомиссия по экспорту фруктов, овощей и продуктов питания
09:15 19.03.2024

создается в Узбекистане
В Узбекистане будет создана комиссия по экспорту фруктов, овощей и продуктов питания во главе с премьер-министром. Президент поддержал передачу торговых домов бизнесу, создание лабораторий, предоставление статуса самозанятых для тех, кто выращивает овощи и фрукты в приусадебных участках и другое.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 18 марта провел совещание по вопросам увеличения инвестиций и экспорта в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, а также диалог с действующими в этих сферах предпринимателями.

Глава государства подчеркнул, что отныне собрания будут проходить в форме встреч с представителями предприятий каждой отрасли, с решением волнующих их вопросов. На мероприятие были приглашены более 100 наиболее активных экспортеров-предпринимателей и представителей логистических предприятий.

Президент поддержал предложение о передаче торговых домов в Германии, Венгрии, Польше, Испании, США и Казахстане в управление предпринимателей, а также об открытии торговых домов в крупных портовых городах, таких как Нагоя (Япония), Мерсин (Турция), Роттердам (Нидерланды), Циндао (Китай), Клайпеда (Литва) и Доха (Катар).

Недавно в Центре агроуслуг в Юкоричирчике открылась первая частная лаборатория с международной аккредитацией. В этом году за счет инвестиций в 8 млн долларов будут запущены аналогичные современные лаборатории в Зангиате, Фергане и Самарканде, сказал Шавкат Мирзиеев.

Кроме того, в Ташкенте будет создана референс-лаборатория, обеспечивающая соответствие работы частных лабораторий международным стандартам. На эти цели будет выделено 12 млн долларов, привлеченных от Всемирного банка. В дальнейшем признанные на международном уровне реагенты будут освобождены от таможенной пошлины и не потребуют обязательного экологического сертификата.

Ответственным лицам поручено обеспечить международную аккредитацию других лабораторий, изучить национальные требования иностранных государств к качеству фруктов и овощей и информировать об этом местных экспортеров.

Президент подчеркнул необходимость пересмотра системы участия в международных выставках, при этом за основу будет взят рейтинг предпринимателей. Предприниматели с высоким и средним рейтингами получат финансирование участия в выставках на 100% заранее, а те, у кого низкий рейтинг - после предоставления подтверждающих документов об участии, получат компенсацию 50% расходов.

Одна из проблем, с которой сталкиваются многие экспортные компании, - это нехватка оборотных средств. Поэтому в текущем году из Банка развития бизнеса будет направлено 1,5 трлн сумов на эти цели. Экспортирующей компании будет предоставлен льготный кредит до 50% суммы контракта с фермером и заготовительным складом. Кредиты будут выдаваться под 18% годовых с льготным периодом шесть месяцев на срок до 1,5 лет.

С учетом того, что плодоовощная продукция портится и теряет качество быстрее, чем промышленные товары, для продуктов, требующих оптимальной температуры доставки, таких как свежие фрукты, соки, кондитерские изделия, варенье, джемы, будут привезены рефрижераторные контейнеры.

По словам главы государства, для уменьшения естественных потерь и порчи продукции необходимо уделить особое внимание упаковке, поэтому важно организовать современное предприятие и привлечь опытных дизайнеров.

На приусадебных участках и посевных землях выращиваются различные фрукты и овощи. Многие поставщики покупают их за наличные и заготавливают для экспортеров. Теперь они смогут работать как самозанятые лица и будут освобождены от всех налогов независимо от оборота.

овощи и фрукты, пищевая промышленность, шавкат мирзиеев, экспорт

В этом году планируется произвести продукты питания на сумму не менее 100 трлн сумов и экспортировать на сумму 1 млрд долларов, в рамках региональных программ запустить 528 проектов на 833 млн долларов. Для финансирования этих проектов банкам распределено 310 млн долларов. Как ожидается, эти меры позволят увеличить экспорт готовых продуктов питания на 200 млн долларов.

Исходя из обсужденных вопросов, было решено создать комиссию по экспорту фруктов, овощей и продуктов питания во главе с премьер-министром.

Также будет разработана трехлетняя программа, охватывающая весь цикл от выращивания до хранения, упаковки, переработки и продажи продукции. Будут предприняты меры по поддержке 2362 предприятий-экспортеров сельхозпродукции и увеличению их числа. Поручено создать постоянную площадку для диалога с экспортерами, где будут обмениваться информацией о доступных продуктах в регионах, спросе и ценах на внешних рынках.

Шавкат Мирзиеев ранее отметил, что 80% экспорта плодоовощей приходится на рынки всего 5 стран. То есть основная часть сельскохозяйственного экспорта приходится на "рынки с ценой ниже 1 доллара за килограмм", сказал он.

В прошлом году 126 тысяч тонн винограда было экспортировано в 52 страны, из них 98 тысяч тонн (77,7%) было продано в 12 стран по цене менее 1 доллара за килограмм. Напомним, в 2023 году продажа овощей и фруктов выросла до 1,76 млн тонн (+1,1%), а в стоимостном выражении - до 1,18 млрд долларов (+3,3%). Основными рынками экспорта плодоовощной продукции были Россия (37%), Пакистан (16,7%), КНР (12,3%) и Казахстан (10,3%).

Источник - gazeta.uz
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