Продать нельзя сохранить. Кто торпедирует Алма-Атинский завод имени Кирова? - Orda.kz

10:37 19.03.2024 18 марта 2024

Никита Дробны



Казахстанское предприятие с более чем 80-летней историей оказалось на грани закрытия. В начале марта на продажу выставили основанный в 1942 году алматинский завод имени Кирова - и практически сразу сняли с торгов. Эта странная попытка "похоронить" предприятие, которое переживает сложный период, совпала со скандалом вокруг проекта, который должны были реализовать на заводе, и с информационной атакой в СМИ. Orda.kz решила выяснить, что творится на заводе им. Кирова.



Не повод для торга

Завод им. Кирова в Алматы - одно из старейших предприятий Казахстана, выпускавших оборонную продукцию. Он был основан еще в 1942 году и долго оставался единственным заводом Советского Союза, производившим торпеды с кислородным двигателем. Но это производство свернуто уже около трех десятилетий. Сейчас завод появляется в новостях лишь изредка: например, в 2022 году сообщалось, что предприятие планировали перенести из центра города на окраину.



1 марта на портале электронных торгов появилось уведомление, что завод им. Кирова в Алматы выставили на аукцион. Торги должны были состояться 12 марта.



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Внутри цеха завода им. Кирова. Фото из аукционной документации

С молотка планировали пустить 4,7 млн акций завода, его производственные помещения, автотранспорт и оборудование. Общую стоимость предприятия оценивали примерно в 6 млрд 144,5 млн тенге - правда, без учета обременений, которые должен был бы оплатить покупатель, чтобы рассчитаться с накопленными заводом долгами. Среди требований к потенциальному инвестору было в том числе погашение обязательств по зарплате перед сотрудниками.



Общая задолженность предприятия перед компанией "Казахстан Инжиниринг" на тот момент превышала 2 млрд тенге. Основную часть этой суммы (более 1,6 млрд тенге) составляли долги по дивидендам. За невыплату дивидендов акционерам завод уже привлекли к ответственности. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы решением от 7 февраля оштрафовал предприятие на 646,1 тыс. тенге. Представители завода объясняли, что не в состоянии платить дивиденды "в связи с возникшими геополитическими решениями".



В тот же день торги по продаже предприятия внезапно отменили. Об этом объявило контролирующее его Министерство промышленности и строительства, направившее в головную компанию "Казахстан Инжиниринг" уведомление об отмене торгов. В министерстве пояснили, что от проведения конкурса отказались, поскольку сочли необходимым пересмотреть решение о реализации завода, принятое советом директоров "Казахстан Инжиниринг" еще в 2021 году.



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Одно из зданий завода им. Кирова. Фото из аукционной документации

Несостоявшаяся продажа завода им. Кирова может быть связана с уголовным делом в отношении нескольких топ-менеджеров компании "Казспецэкспорт". Сейчас проект, связанный с производством бронетехники с участием турецкой компании Otokar на площадке завода им. Кирова, на особом контроле у правоохранительных органов.



Завод несколько раз пытались продать еще с 2017 года, но уже как минимум дважды от этой идеи отказывались. В первый раз - после слов президента о том, что казахстанские оборонные предприятия должны работать на нужды отечественной армии. Во второй - после дела "Казспецэкспорта".



"Нам обещали миллиарды"

Странная ситуация с торгами по продаже завода совпала с появлением жалоб сотрудников на задержку зарплат и масштабной информационной атакой на предприятие. В СМИ, в частности, появилось открытое письмо от имени коллектива предприятия на имя председателя правления "Казахстан Инжиниринга" Темиржана Абдрахманова. В этом обращении утверждается, что "на заводе царит нервозная обстановка" и "нарастает недоверие действующему руководству".



Авторов документа поддержали не все сотрудники предприятия, где сейчас работают 267 человек. В открытом письме от имени сотрудников завода с претензиями к руководству, которое появилось в Сети, было порядка 70 подписей. Руководство завода утверждает, что около половины из них - поддельные, а еще восемь подписантов не понимали сути документа и считали, что расписываются в листе инструктажа по технике безопасности. Тем не менее, недовольные среди сотрудников завода определенно есть.



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Сумма задолженности завода им. Кирова перед национальной компанией

В редакцию Orda.kz обратилось несколько человек, которые на момент подготовки этого материала были действующими работниками предприятия. Они пожаловались, что пребывают в недоумении в связи с ситуацией на заводе. Главные их претензии к руководству заключаются в длительной задержке зарплат и отсутствии социальных выплат.



Недовольные сотрудники жалуются, что руководство завода обещает погасить задолженность "когда-нибудь потом", когда предприятие получит прибыльные контракты на сбыт и производство гражданской продукции. Но люди хотят получить деньги уже сейчас, а не через несколько месяцев, когда заводу, возможно, перечислят аванс.



"Сейчас у нас контрактов нет, хотя нам обещали, что будут гражданские заказы на миллиарды от "Казахмыса", от Astana Motors, от других местных компаний. Этих контрактов мы так и не увидели. Нам говорили, что турецкая компания зайдет и будет у нас что-то производить, но и этого не произошло", - пожаловался один из сотрудников завода им. Кирова, пожелавший сохранить анонимность.

Недовольные сотрудники завода утверждают, что в 2017–2018 годах, когда предприятие подчинялось Минобороны и выполняло заказы на военную продукцию, у него были и контракты, и прибыль. То, что завод сейчас не сотрудничает с Минобороны, сотрудники обосновывают "политикой руководства".



Согласно официальным приказам, которые есть в распоряжении Orda.kz, сейчас в простое официально находятся 75 сотрудников завода, еще 38 человек (включая все руководство) перевели на неполный рабочий день. По утверждению одного из работников предприятия, режим простоя планируют продлить до 26 апреля.



"Часть коллектива официально в простое, еще часть работает всего по четыре часа. Совсем малая часть присутствует на заводе весь день. На работу ходят процентов 50, но сколько из них получают полный оклад, не могу сказать. Да и "получают" - это громко сказано. У нас задолженность по зарплате в два месяца, пенсионные и социальные отчисления мы не получаем с октября-ноября. Коллектив терпит и ждет. Мы понимаем, что если начнем жаловаться, то штрафы лягут на предприятие, у которого и так нет денег",

заявил собеседник Orda.kz.

По словам сотрудников завода, обратившихся в редакцию из-за отсутствия зарплат, с предприятия уже уволилось около десяти рабочих - в основном молодые специалисты, которые трудились за станками.



"У них семьи, ипотеки, кредиты. Сидеть в такой ситуации, когда нет заказов и работы, они не могут. Да, им предлагали убирать территорию завода за те же деньги, хозяйственными работами заниматься, но их это не устроило. Они уволились. Теперь в цеху могут один-два станка работать",

говорит сотрудник предприятия.

Прежний руководитель Ислам Ахмет, по словам сотрудников, "пытался вникнуть" в проблемы завода, но теперь не имеет к нему отношения, а позиция нынешнего руководства части коллектива неясна. Со слов обратившихся в редакцию работников завода, на предприятии якобы нет ни утвержденного бюджета на 2024 год, ни полноценного штатного расписания, а часть руководящих сотрудников "ничем не занимается" и не решает проблемы.



Недовольство у некоторых членов коллектива вызывает и то, что руководство завода привлекало сотрудников по договорам ГПХ, которым якобы платило завышенные суммы - хотя простые рабочие и административный персонал на предприятии зарабатывают в среднем 190 тысяч тенге в месяц.



"Завод был заложником"

В ряде СМИ появилась информация, что критическая ситуация, сложившаяся на заводе им. Кирова, якобы связана с деятельностью его нынешнего руководства. Виновником всех бед "назначили" нынешнего и. о. гендиректора предприятия - Саяна Жиенбаева (постоянного гендиректора на заводе формально нет уже около полугода).



В материалах СМИ к г-ну Жиенбаеву высказывались многочисленные претензии. В частности, утверждалось, что он якобы был специально направлен на предприятие с целью его преднамеренного банкротства (доказательств этой версии нет), что он является родным братом и протеже помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева (это не так) и что он имеет судимость по делу о мошенничестве (сам г-н Жиенбаев это опроверг, мы не получили подтверждения этой информации из других источников).



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Завод им. Кирова. Фото Ke.kz

Саян Жиенбаев - выходец из "Казахмыса", где работал с 2009-го до 2018 года. Затем он некоторое время занимал должности в "Казцинке" и службе снабжения "АрселорМиттал Темиртау". На завод им. Кирова, где он изначально занимался вопросами сбыта гражданской продукции, Саян Жиенбаев пришел в конце декабря 2022 года. На тот момент заводом управлял Ислам Ахмет, занявший должность гендиректора в сентябре 2022 года и не имевший отношения к предыдущим руководителям предприятия (решение о продаже завода, напомним, принималось еще в 2021 году).



"У меня в подчинении был один отдел и три человека, поэтому на принятие решений я влиять не мог. На тот момент, когда я пришел на предприятие, у завода уже не было практически никаких контрактов",

сообщил Саян Жиенбаев.

Г-н Жиенбаев в комментарии Orda.kz пояснил, что видит свою задачу в переходе завода им. Кирова на новую схему работы, которая подразумевает наращивание выпуска гражданской продукции и замещение тех контрактов, которые предприятие потеряло из-за прекращения сотрудничества с российскими контрагентами. Он заявил, что лично обращался во все вышестоящие инстанции и приводил аргументы против приватизации завода, а сложившаяся ситуация с отсутствием контрактов и задержкой зарплат обусловлена недальновидной политикой его предшественников.



"С 2016 года завод фактически был заложником одного контракта - с Российской Федерацией. Все производство, весь сбыт были ориентированы на РФ. За 2021 год предприятие реализовало внутри страны продукцию на 12 млн тенге, за 2022-й - на 25 млн, а реализация в сторону Российской Федерации тем временем составляла пять-шесть млрд тенге в год. Все эти товары были военного или двойного назначения. Практически все закупки проводились в России, в том числе ГСМ. Прежнее руководство предприятия ставило в приоритет только российское направление, даже сотрудничество с Индией предполагалось вести через Россию", - говорит Саян Жиенбаев.

Международные санкции против России, которые ввели после военного вторжения РФ в Украину в 2022 году, поставили завод в сложное положение. Основными контрагентами предприятия были российские предприятия оборонно-промышленного комплекса. Некоторые компании из РФ, как позднее выяснилось, попали в санкционные списки еще в 2017 году. Из-за разрыва контрактов с ними с сентября 2022 года у завода почти не осталось источников прибыли, а по ряду договоров еще и пришлось возвращать аванс.



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Санкции против России. Фото Unsplash.com

С 2016 по 2022 год завод им. Кирова получал солидные доходы за счет торговли военно-промышленным оборудованием с Россией, но при этом в 2019–2021 годах часть имущества завода (включая ценные станки) продали как металлолом, а ремонт в цехах долгое время не проводили. Нынешнее руководство предприятия пытается выяснить, куда шли деньги, полученные за счет российских контрактов. Возможно, к ряду сделок возникнут вопросы у прокуратуры и АФМ.



"У завода были сверхприбыли. Но при этом ни один цех не отремонтировали, 80 % цехов потеряли отопление. Люди работали в ужасных условиях, спецодежда в последний раз покупалась в 2014 году. Развивались только два цеха, которые производили продукцию военного назначения. Аудит показал, что 90 % цехов были в аварийном состоянии. Дивиденды акционерам с 2014 по 2022 годы тоже не выплачивались - у завода накапливались долги перед национальной компанией и держателями привилегированных акций",

сообщил Саян Жиенбаев.

Помимо российских контрактов, у завода были заказы от партнеров из Индии. Спасти их удалось только ценой длительных переговоров. Но сейчас, как уверяет руководство завода, предприятие готово к исполнению новых индийских контрактов на сумму свыше 20 млн долларов. Сегодня Индия потребляет специальную продукцию, которую производит машиностроительный завод, и предприятие в Алматы - единственное, где могут производить ее ремонт и модернизацию.



Изделия с аналоговой начинкой на заводе с 2021 года цифровизируют, обновляя в соответствии с современными требованиями. Поскольку продукция завода в ходу не только в России, у него сохраняется определенный потенциал для сотрудничества с другими странами. По словам Саяна Жиенбаева, индийская сторона заинтересована в создании совместного предприятия - правда, на территории Индии, а не Казахстана.



Именно за счет индийских контрактов на предприятии рассчитывают погасить долги по зарплате и социальным выплатам перед сотрудниками. Кроме того, предприятие намерено найти покупателей на элементы судовой гидравлики, изначально произведенные для России. Есть выход и на казахстанские компании, которым могут потребоваться комплектующие.



В любом случае, заводу предстоит переориентация на выпуск гражданской продукции, которая займет определенное время. В 2023 году предприятие уже реализовало внутри страны продукцию гражданского назначения более чем на 400 млн тенге. В ближайших планах также восстановление работы литейного цеха при поддержке отечественного инвестора.



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Промышленное оборудование. Фото Pixabay.com

Что касается проекта по крупноузловой сборке бронетехники турецкой компании Otokar на базе завода, г-н Жиенбаев выразил надежду, что этот проект все же будет реализован. В его рамках инвестор должен был реанимировать два заброшенных цеха завода и вложить 7,5 млрд тенге только на первом этапе. В Алматы собирались наладить сборку бронемашин Cobra, 25 % прибыли должны были поступать предприятию. Проект мог бы обеспечить создание 300–350 новых рабочих мест, дать подряды лаборатории и цехам, поэтому завод по-прежнему заинтересован в его реализации.



Руководство предприятия надеется, что ситуация на заводе нормализуется уже весной 2024 года. Долги по зарплате за январь и частично за февраль планируют погасить к концу марта. По словам Саяна Жиенбаева, главное - не допустить продажу предприятия, поскольку она будет означать уничтожение производства с более чем 80-летней историей.



"Мы настаиваем, что завод ни в коем случае не нужно продавать, потому что нет ни одного инвестора, который готов купить предприятие и сохранить его. Любые потенциальные покупатели рассматривают завод прежде всего как землю. В 1990-е годы у завода было 47,5 гектара земли, на сегодняшний день у нас осталось 20,3 гектара. К нам приезжали некоторые потенциально заинтересованные в приобретении этого актива люди, но в 90 % случаев это были представители застройщиков или девелоперов", - сказал Саян Жиенбаев.

Исполняющий обязанности гендиректора уверяет, что те кадры, которые заняты непосредственно на производстве, солидарны с его взглядом на будущее завода. В начале года на предприятии провели опрос о доверии руководству, по итогам которого 80 % работников поддержали его действия, а к открытому письму в его поддержку присоединились 170 человек.



Вопросы выживания

С вопросом о том, почему у предприятия нет контрактов с Минобороны РК, мы обратились непосредственно в министерство. Там нам ответили, что в 2016 году армию Казахстана освободили от решения коммерческих и производственных вопросов. С того момента вопросы приобретения и ремонта военной техники и вооружения в компетенцию министерства не входят.



Минобороны закупает вооружение и технику через гособоронзаказ в профильном комитете МПС РК. Поставщиков министерство тоже не определяет - только заявляет потребность в той или иной продукции и устанавливает к ней требования. Так что никакого секрета в отсутствии у завода контрактов от Минобороны нет.



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Минобороны РК. Фото Gov.kz

Более того, насколько известно Orda.kz, сегодня на предприятии выпускают технику, потребности в которой у действующей армии РК нет. Те суда и подводные лодки, для которых производили оборудование на алматинском заводе, не стоят на вооружении у Казахстана - только у РФ.



В Министерстве промышленности и строительства, куда мы также обратились за разъяснениями, подтвердили, что завод планируют обеспечить заказами в ближайшее время. По информации МПС, сейчас "прорабатывается вопрос заключения контракта с иностранным партнерами". Социальную стабильность на заводе министерство тоже пообещало обеспечить.



"Ситуация с трудовым коллективом и обеспечением социальной стабильности на предприятии взята на контроль. Будут разрабатываться и реализовываться дальнейшие меры по улучшению положения предприятия и сохранения его стабильной деятельности. Ранее АО "НК "Казахстан Инжиниринг" оказало предприятию финансовую помощь, позволившую выплатить заработную плату работникам за август, сентябрь и ноябрь 2023 года",

сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК.

Насколько известно Orda.kz, финансовая помощь от национальной компании "Казахстан Инжиниринг" исчерпывалась суммой в 100 млн тенге. Для предприятия это капля в море. Рассчитывать на существенную поддержку со стороны Министерства промышленности также не приходится, поскольку в силу специфики производимой продукции под программы льготного кредитования завод не подпадает.



В министерстве не стали отрицать, что вероятность банкротства завода сохраняется. Но в этом случае его работникам предложат трудоустройство на других предприятиях, исходя из квалификации и стажа работы специалистов.



Сейчас получение новых контрактов для завода им. Кирова - это буквально вопрос выживания. В случае продажи предприятия на его месте, очевидно, вырастет очередной жилой комплекс - что было бы очень удобно для тех, кто пытается "торпедировать" завод и замести следы оставшихся в прошлом сомнительных сделок. Так что сохранение завода отвечает не только интересам его руководства и коллектива, но и государственных ведомств, которые очень скоро могут заинтересоваться недавним прошлым предприятия. Источник - Orda.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710833820





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