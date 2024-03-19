КазВласти хотят образовать еще 18 новых городов. Из размножившихся до 30 тыс. жителей южно-казахстанских сел

10:43 19.03.2024

В Казахстане могут появиться 18 новых городов

19 марта 2024

Жадра Жулмухаметова



По мнению премьер-министра Олжаса Бектенова, нужно пересмотреть статус густонаселенных сел, сообщает Orda.kz.



На заседании правительства РК он обратился к своему заместителю и министру национальной экономики Нурлану Байбазарову.



"Люди переезжают в крупные населенные пункты. Статус густонаселенных сел должен быть пересмотрен. Сколько сейчас таких сел? Какая работа ведется в этом направлении?"

спросил Олжас Бектенов.

Нурлан Байбазаров ответил, что в стране 112 сел с населением более 10 тысяч человек.



"Из них в 18 населенных пунктах проживают более 30 тысяч человек. В законодательстве предусмотрены механизмы изменения их статуса. Например, если численность населения будет превышать 10 000 человек в течение трех лет, то областной маслихат имеет право изменить статус этих сел, то есть придать им статус города. Такое решение принимают соответствующие региональные акиматы",

ответил Нурлан Байбазаров

Статус городов районного значения могут получить Карабулак, Бейнеу, Атамекен.



В Казахстане умирают села. За последние 10 лет их стало на 582 меньше.