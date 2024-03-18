У подконтрольных племяннику олигарха Патоха Шадиева банков забрали землю в Алматы и вернули Нацбанку

10:46 19.03.2024

AsiaCreditBank, которые контролировал Орифджан Шадиев – племянник олигарха Патоха Шадиева – забрали 960 га в Алматы и вернули Национальному банку, сообщает пресс-служба прокуратуры города.



"Прокуроры Алматы возвратили 960 гектаров земли в пользу Нацбанка", - говорится в сообщении во вторник.



Прокуратура города на основании анализа судебных актов и приговоров суда установила вывод активов должника, являвшегося единственным акционером ликвидированных банков АО "Capital Bank Kazakhstan" и АО "AsiaCreditBank".



"Задолженность ответчика составляла более Т15 млрд. Прокуратурой в интересах Национального Банка РК подан иск о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков ответчика "Ш". Решением Илийского районного суда Алматинской области исковые требования прокуратуры города Алматы удовлетворены в полном объеме. Постановлением судебной коллегии судебный акт оставлен в силе", - уточнили в прокуратуре.



Напомним, 21 июля 2023 года сообщалось, что Орифджан Шадиев осужден на 18 месяцев за ущерб Asia Credit Bank в Т16 млрд, а менее чем через месяц стало известно, что он выходит на свободу.