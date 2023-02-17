В Казахстане будут выпускать косметику на основе кобыльего молока

10:48 19.03.2024

Казахстанские предприниматели вернулись из Германии, где приняли участие в ряде мероприятий, посвященных экономическому сотрудничеству двух стран. Итогами поездки стало подписание ряда соглашений по реализации проектов на территории РК.



Так, совместный проект ТОО "S-Agro-Borovskoe" и крупной немецкой компании "Zollmann Stutenmilch GmbH" перейдет на выпуск новой номенклатуры продукции. На первом этапе реализации, в сентябре 2023 года в Костанайской области введена в эксплуатацию современная ферма по производству сухого кобыльего молока с мощностью до 40 тонн в год под брендом "Local Food", с созданием 150 рабочих мест.



"Компания господина Цольманна занимается разведением лошадей еще с 70-х годов XX века, а в 1990 году был осуществлен первый процесс по производству сублимированного кобыльего молока. Его ферма в городе Мюльбен – крупнейшее и самое старое предприятие в Германии, специализирующееся на выпуске кумыса. Здесь, в Германии, мы подписали документ о начале нового этапа сотрудничества", - сообщил журналистам директор ТОО "S-Agro-Borovskoe" Мейрам Ахметжанов.



Кобылье молоко "Local Food" производят на ферме, оснащенной автоматизированной доильной системой, которая позволяет подавать свежее молоко сразу в танки-охладители. Благодаря этому, удается предотвращать контакт с воздухом и попадание патогенных бактерий в продукт. Далее пастеризованное и охлажденное молоко замораживают в сублиматоре, где происходит испарение лишней влаги. В результате, потребитель получает на 100% органический сухой продукт. Он пригоден к применению в течении 24-х месяцев, в то время как срок хранения парного кобыльего молока составляет 2 часа.



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Результаты первого этапа сотрудничества удовлетворили обе стороны. Поэтому в Германии было подписано новое соглашение. Основатель компании "Zollmann Stutenmilch GmbH" Ханс Цольманн отметил, что костанайское предприятие является эксклюзивным партнером и объяснил, что в новом речь идет о производстве органических косметических средств на основе кобыльего молока.



"Подписанное соглашение – новый этап нашего сотрудничества с Казахстаном, а именно, с Костанаем. Мы планируем всю продукцию, которую выпускаем в Германии, выпускать также и в Казахстане. Я всю свою жизнь занимаюсь производством кобыльего молока, и считаю, что у Казахстана большие перспективы в этой сфере, которая является страной происхождения этого напитка", - сказал Ханс Цольманн.



По планам, запуск реализации косметика Local Food запланирован уже на III квартал 2024 года. Для этого будет создано 30 дополнительных рабочих мест. В перспективе, в ТОО "S-Agro-Borovskoe" рассматривают возможность производить спортивное и детское питание, фармацевтические пищевые добавки.