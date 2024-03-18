Пашинян: если Армения не отдаст четыре села, то Азербайджан начнет войну

11:10 19.03.2024

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что демаркационные комиссии начали процесс определения точной границы Армении. Он добавил, что Ереван также пошел на компромисс с Баку по поводу четырех приграничных сел-анклавов, чтобы в ближайшие дни не началась новая война.



"Они (власти Азербайджана. - "Ъ") говорят, давайте взаимно освободим населенные части сел, а потом обсудим их жизненно важные территории. И наша политика в том, что мы не должны позволить начать войну. В этом причина, что мы решили, что должны пойти на уточнение границы Армении на данном участке",- сказал господин Пашинян на встрече с жителями приграничных поселков (цитата по Armenpress).



Никол Пашинян напомнил, что Армения требовала вернуть под свой контроль 31 село. Азербайджан, по его словам, претендует на четыре населенных пункта.



9 марта власти Азербайджана потребовали от Армении освободить четыре села. Заявления Еревана об оккупации 31 села Баку отрицал.