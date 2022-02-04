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Токаев наделил КНБ новыми полномочиям и исключил формулировку касательно охраны Назарбаева
11:13 19.03.2024

Астана. 18 марта. – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наделил комитет национальной безопасности (КНБ) новыми полномочиям и исключил формулировку касательно охраны экс-президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент агентства.

"Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы президента Республики Казахстан", - говорится в указе Токаева.

Положение о КНБ дополнено пунктом 7-1) следующего содержания: "7-1) осуществление разведывательных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан".

Также в документе представлены следующие новые абзацы:

- создавать и использовать оперативные учеты, справочные, информационные системы и электронные информационные ресурсы, обеспечивающие решение задач оперативно-розыскной деятельности;";

- дополнить абзацами пятьдесят седьмым, пятьдесят восьмым, пятьдесят девятым, шестидесятым, шестьдесят первым, шестьдесят вторым, шестьдесят третьим, шестьдесят четвертым, шестьдесят пятым и шестьдесят шестым следующего содержания:

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- разрабатывать, приобретать, создавать (за исключением криптографических средств защиты), эксплуатировать и использовать информационные системы и электронные информационные ресурсы, специальные технические средства, системы связи, сети телекоммуникаций специального назначения, системы передачи данных, средства защиты информации от утечки по техническим каналам, программное обеспечение к ним, вооружение и оснащение, организовывать шифровальную и дешифровальную работу. Заключать в этих целях договоры, контракты с государственными органами и организациями Республики Казахстан независимо от форм собственности, со специальными службами и с организациями иностранных государств;

- создавать, приобретать, накапливать, формировать, регистрировать, хранить, обрабатывать, уничтожать, использовать, передавать, защищать электронные информационные ресурсы, содержащие сведения, составляющие государственные секреты;

- создавать, эксплуатировать, осуществлять развитие, сопровождение, интеграцию, прекращение эксплуатации, защиту информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам;

- осуществлять сбор, обработку, хранение, передачу, поиск, распространение, использование, защиту, регистрацию, подтверждение и уничтожение электронных документов и иных данных, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, с использованием информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам;

- проводить специальную проверку сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности;

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- привлекать граждан Республики Казахстан на добровольной основе в качестве внештатных оперативных сотрудников;

- создавать и использовать специальный государственный архив;

- создавать, аккредитовывать, прекращать деятельность специального удостоверяющего центра;

- организовывать и руководить деятельностью пограничных представителей;

- разрабатывать и утверждать нормативные правовые акты в области защиты государственных секретов в соответствии с целью и задачами защиты государственных секретов.

- участвовать в обеспечении безопасности Президента Республики Казахстан и других охраняемых лиц;

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07.03.2024 13:003344
- осуществлять процедуру подтверждения личности по дактилоскопической информации в отношении лиц, прошедших дактилоскопическую регистрацию, при пересечении Государственной границы Республики Казахстан;";

- проводить обязательную специальную проверку граждан Республики Казахстан, впервые поступающих на государственную службу или вновь поступающих на государственную службу после ее прекращения, а также претендующих на занятие должности судьи, служащего Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, служащего уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, авиационного инспектора уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, осуществляющего контрольные и надзорные функции в области авиационной безопасности, в случаях, пределах и порядке, которые установлены законодательством Республики Казахстан;";

- осуществлять психолого-социологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности органов национальной безопасности;";

- вести учет объявленных предостережений;

- осуществлять работу, направленную на патриотическое, нравственное и духовное воспитание кадрового состава и предупреждение правонарушений в органах национальной безопасности;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан;

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- разработка и утверждение перечня служб, подразделений и категорий сотрудников органа внешней разведки, в компетенцию которых входит осуществление разведывательной деятельности;

- разработка и утверждение правил реализации информационной политики органов национальной безопасности;

- разработка правил передачи государственных секретов и их носителей иностранным государствам и (или) международным организациям;

- разработка и утверждение типового положения о постоянно действующей комиссии по защите государственных секретов в государственных органах и организациях Республики Казахстан;

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- разработка и утверждение правил сбора, обработки, хранения, передачи, поиска, распространения, использования, защиты, регистрации, подтверждения и уничтожения электронных документов и иных данных, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, с использованием информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам;

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- разработка и утверждение правил по организации автотехнического обеспечения в Пограничной службе, Авиационной службе и Пограничной академии Комитета национальной безопасности;

- разработка и утверждение правил отчисления сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности из военных, специальных учебных заведений или организаций образования иностранных государств;

- разработка и утверждение правил возмещения сотрудниками и военнослужащими органов национальной безопасности государству бюджетных средств, затраченных на обучение в военных, специальных учебных заведениях или организациях образования иностранных государств;

- разработка и утверждение правил обеспечения горюче-смазочными материалами органов национальной безопасности;

- разработка и утверждение правил по ветеринарному обеспечению Пограничной службы и Пограничной академии Комитета национальной безопасности;

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- разработка и утверждение правил квартирно-эксплуатационного обеспечения пограничной службы, Авиационной службы и пограничной академии Комитета национальной безопасности;

- разработка и утверждение правил организации кинологической службы и следопытства в пограничной службе и Пограничной академии Комитета национальной безопасности;";

- разработка и утверждение правил содержания и применения лошадей в Пограничной службе и Пограничной академии Комитета национальной безопасности;

- разработка и утверждение правил возложения на сотрудника органов национальной безопасности временного исполнения обязанностей по вакантной (незанятой) должности, подлежащей замещению высшим офицерским составом органов национальной безопасности;

- разработка и утверждение правил осуществления работы, направленной на патриотическое, нравственное и духовное воспитание кадрового состава и предупреждение правонарушений в органах национальной безопасности;

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13.03.2024 09:002285
- разработка и утверждение стандарта поведения военнослужащего Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан при проведении пограничного контроля;

- согласование перечня уполномоченных прокуроров, осуществляющих высший надзор за соблюдением законности в сфере внешней разведки на территории Республики Казахстан, устанавливаемого приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан;

- разработка и утверждение правил по разработке и утверждению типовых должностных инструкций сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности;

- определяет по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию нормы продовольственного пайка отдельных категорий сотрудников органов национальной безопасности с учетом особенностей прохождения службы;

- определяет порядок применения поощрений сотрудников органов национальной безопасности;

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- определяет порядок возмещения расходов, связанных с подготовкой к перевозке тела, перевозкой тела, погребением сотрудников органов национальной безопасности, погибших при прохождении службы или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, изготовлением и установкой надгробного памятника;

- определяет порядок безвозмездной временной передачи зданий, помещений столовых и находящегося в них имущества в имущественный наем (аренду) в пределах срока договора об организации питания;

- определяет порядок обеспечения питанием отдельных категорий сотрудников органов национальной безопасности;

- определяет порядок выплаты денежной компенсации при отсутствии возможности обеспечения питанием по установленным нормам продовольственного пайка отдельным категориям сотрудников органов национальной безопасности;

- определяет порядок проведения специальной проверки сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности.

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В положении о пограничной службе КНБ появились следующие формулировки подпункт 52) пункта 14 изложен в следующей редакции: "52) осуществлять процедуру подтверждения личности по дактилоскопической информации в отношении лиц, прошедших дактилоскопическую регистрацию, при пересечении Государственной границы Республики Казахстан".

В положении о Службе внешней разведки Комитета национальной безопасности подпункт 24) пункта 15 изложен в следующей редакции: "24) организация и обеспечение защищенной связью загранучреждений Республики Казахстан при координации Центрального органа шифровальной службы Республики Казахстан в установленном порядке".

В положении об Авиационной службе Комитета национальной безопасности подпункт 4) пункта 13 изложить в следующей редакции: "4) участие в обеспечении безопасности президента Республики Казахстан и других охраняемых лиц".

Напомним, 27 января КазТАГ сообщал, что КНБ готовятся расширить полномочия и освободить от обязанности охранять экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Источник - КазТАГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710835980


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