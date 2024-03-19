НАТО делится на три. Альянс заходит в тыл России на Южном Кавказе, - Къ

11:23 19.03.2024 Генсек НАТО Йенс Столтенберг, совершающий турне по Южному Кавказу, посетил Азербайджан и Грузию, а во вторник проведет встречи в Армении. Переговоры в трех бывших советских республиках призваны укрепить связи альянса с их руководством в условиях противостояния с Москвой. Однако если в Баку и Тбилиси главной задачей Йенса Столтенберга было смягчить проблемы в их отношениях с Западом, то в Ереване его миссия будет преследовать иную цель - облегчить Армении выход из курируемой Россией системы безопасности на постсоветском пространстве, основным элементом которой является ОДКБ.



Для президента Азербайджана Ильхама Алиева переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом стали возможностью снять негатив, который накопился в отношениях Баку с Западом



Путевка на Кавказ

Начавшееся в воскресенье турне генсека НАТО Йенса Столтенберга по Азербайджану, Грузии и Армении совпало с завершением президентских выборов в России и новым заявлением Владимира Путина о будущем отношений с альянсом. Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько вероятен полномасштабный конфликт между Россией и НАТО после его переизбрания на новый срок, Владимир Путин признал, что такой радикальный сценарий исключать нельзя. "Я думаю, что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован",- отметил Владимир Путин.



Учитывая геополитический контекст, поездка генсека НАТО по южному флангу постсоветского пространства приобретала для Брюсселя особый смысл.



Стратегия взаимодействия с тремя государствами Южного Кавказа была представлена в конце прошлой недели в Брюсселе в отчете альянса за 2023 год, в который вошел раздел по Южному Кавказу. В документе отмечается, что НАТО продолжает активную деятельность по взаимодействию с главами государств и министрами, дипломатами и гражданским обществом этих стран. "НАТО выразило поддержку территориальной целостности, политической независимости и суверенитету каждого из этих трех партнеров",- говорится в отчете.



Борьба за худой мир

Программа двухдневного визита Йенса Столтенберга в Баку началась в воскресенье переговорами с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, за которыми на следующий день последовали встречи с главой МИДа Джейхуном Байрамовым и министром обороны Закиром Гасановым.



Генсек НАТО прибыл в Баку в условиях заметного спада в отношениях Азербайджана с Западом. Главным антагонистом республики стала Франция, открыто поддержавшая Ереван в конфликте с Баку, а также сумевшая создать серьезные проблемы для политики азербайджанского руководства, балансирующего между Западом и Востоком.



В свою очередь, отношения Азербайджана с НАТО были установлены еще в начале 1990-х годов и оставались весьма ровными на протяжении всего периода. Учитывая внеблоковый статус Азербайджана, который не имеет намерений вступить в НАТО даже в долгосрочной перспективе, эти отношения также изначально были лишены завышенных ожиданий и имели четко очерченные границы взаимодействия.



Для Ильхама Алиева переговоры с генсеком НАТО стали возможностью снять негатив, который накопился в отношениях с Западом.



В свою очередь, для Йенса Столтенберга визит в Баку приобретал особое значение как один из инструментов борьбы за сферы влияния на Южном Кавказе.



На совместной пресс-конференции с Ильхамом Алиевым Йенс Столтенберг не скупился на дружелюбные жесты в адрес Баку, отметив роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности и развитии "все более тесных связей с несколькими членами НАТО". Турцию в этом контексте он не упомянул, но это было и так понятно. Генсек также назвал намеченный на ноябрь глобальный климатический саммит COP29 в Азербайджане "важной вехой сотрудничества для всех, кого беспокоит изменение климата и безопасность, поскольку эти вопросы тесно взаимосвязаны". Кроме того, господин Столтенберг поблагодарил Азербайджан за вклад в операции и миссии альянса, в том числе в Косово и Афганистане, и за оказание гуманитарной помощи Украине.



В отношениях Баку и Еревана дипломатию сменяет сила

Одно из заявлений генсека НАТО касалось необходимости активизировать мирный процесс на Южном Кавказе. Президент Алиев развил эту тему, сообщив, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана стороны "очень близки к прорыву". "Это станет очень серьезным геополитическим изменением на Кавказе. Это будет означать, что на Кавказе наступит мир, долгожданный мир",- предсказал он.



"Политическими кругами Запада постоянно выстраивается картина, представляющая Азербайджан потенциальным агрессором по отношению к Армении. В свою очередь, Запад стремится форсировать отход Армении от России и обеспечить плавное и беспроблемное завершение этого процесса. В связи с этим задача Йенса Столтенберга в Баку состояла в необходимости снять риски очередной вооруженной эскалации, которая могла бы помешать НАТО ускорить интеграцию с Арменией",- предположил в разговоре с "Ъ" директор бакинского центра "За гражданское общество" Рафик Исмаилов.



Грузинский пазл

Тем временем в программу состоявшегося в понедельник визита Йенса Столтенберга в Тбилиси были включены переговоры с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



"Я был в Грузии несколько раз и вновь посещу эту страну для дальнейшего укрепления нашего партнерства. Мое послание Грузии - это реформы. НАТО основано на ценностях - демократии, верховенстве закона, и важно, чтобы Грузия соответствовала этим стандартам на пути евроатлантической интеграции",- пояснил накануне переговоров в Тбилиси Йенс Столтенберг.



Как заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, Тбилиси остается для НАТО "очень важным и ценным партнером в регионе". Он назвал евроатлантическую интеграцию "конституционной нормой Грузии" и "краеугольным камнем внешней политики страны", а также поблагодарил альянс "за однозначную поддержку территориальной целостности страны".



Об отношении к НАТО правящей партии "Грузинская мечта" свидетельствует заявление одного из ее лидеров, Ираклия Заркуа. По его словам, в Тбилиси "ожидают от НАТО ответа, когда же наконец Грузию примут в альянс и обеспечат ее безопасность".



Уже после переговоров с премьер-министром Ираклием Кобахидзе Йенс Столтенберг отметил, что его визит в Тбилиси "подтверждает, насколько в НАТО ценят Грузию". Он назвал Тбилиси "одним из ближайших партнеров" альянса и поддержал принцип территориальной целостности Грузии. "Абхазия и Южная Осетия - это части Грузии",- провозгласил Йенс Столтенберг и вновь призвал Москву "отозвать признание независимости этих регионов".



Новый премьер Грузии расставил приоритеты

Примечательно, что, воздержавшись от выпадов против России в Баку, Йенс Столтенберг не стал ограничивать себя в Тбилиси, проводя многочисленные параллели между Украиной и Грузией. "Россия осуществляет империалистические устремления в том числе в отношении Украины, которой союзники оказывают военную поддержку на 99%",- заявил генсек НАТО, таким образом подтвердив, что главная цель его турне - сдерживание России.



Однако вопрос Тбилиси о том, как будет продвигаться евроатлантическая интеграция Грузии, Йенс Столтенберг обошел стороной, ограничившись демонстрацией политической поддержки Тбилиси, после чего улетел в Ереван.



НАТО расширяется в Армению

Переговоры Йенса Столтенберга в Баку и Тбилиси были прелюдией перед кульминацией его поездки - визитом в Армению, отношения с которой у Брюсселя развиваются наиболее активно. Встречи с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Армении Ваагном Хачатуряном были запланированы на вторник.



Если в Баку и Тбилиси главной задачей генсека НАТО было устранить недопонимание в их отношениях с Западом, то в Ереване его миссия призвана превратить "медовый месяц" в отношениях с Арменией в ее форсированный выход из системы безопасности с участием России и ОДКБ.



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В рамках этой политики Ереван ранее пригласил на свою территорию наблюдательную миссию ЕС, потребовал вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц и заморозил свое членство в ОДКБ.



Ереван грозит выйти из альянса с Россией и готов двигаться в сторону ЕС

В числе возможных вариантов дальнейшего взаимодействия Еревана с НАТО - внедрение стандартов альянса в военное образование в Армении, участие армянских военнослужащих в учениях НАТО, взаимодействие по линии разведки, а также модернизация армянской системы ПВО путем внедрения техники и программ стран альянса.



Сергей Строкань; Георгий Двали, Тбилиси

Газета "Коммерсантъ" №47 от 19.03.2024, стр. 6 Источник - kommersant.ru

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