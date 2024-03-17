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12:44 19.03.2024
19 марта 2024 Амантаев Адилет Кемелбекович (на фото слева) назначен директором Центра климатического финансирования при Кабинете министров Кыргызстана.
19 марта 2024 Усенканов Мирлан Бекзатович назначен заместителем директора Центра климатического финансирования при Кабинете министров Кыргызстана.
Соответствующее распоряжение подписал председатель Кабмина Акылбек Жапаров.
В декабре 2023 года Центр климатического финансирования перешел в ведение Кабинета министров Кыргызстана.