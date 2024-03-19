Ближний Восток: время нестандартных решений, - Мих.Ошеров

13:16 19.03.2024 19.03.2024 |

Более половины стран Ближнего Востока сейчас так или иначе втянуты во внутренние и во внешние конфликты.



Но определяющим конфликтом по-прежнему является израильско-палестинский конфликт, в некотором роде порождающий все остальные конфликты Ближнего Востока.



Государство Израиль уже полгода проводит военную операцию в беззащитном секторе Газа, операцию, сейчас являющуюся фактическим геноцидом палестинского народа, операцию, основными действиями которой являются разрушение жилых домов, школ, мечетей, больниц, университетов, административных зданий, уничтожение водопровода, канализации и электрических сетей.



Вбивание сектора Газа в каменный век имеет целью создание невыносимых условий для остающихся там мирных жителей для принуждения их к добровольному изгнанию.



Поступающей в сектор Газа гуманитарной помощи банально не хватает, дети и взрослые уже начинают умирать с голода. Поставки гуманитарной помощи с воздуха и грузовиками из Египта недостаточны, и американская администрация продавила открытие порта Газы для гуманитарных поставок.



В самом Израиле полугодовые военные действия против безоружных палестинцев в секторе Газа и на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан привели к большим проблемам в сфере экономики и государственных финансов. Из-за войны на юге Израиля и из-за обстрелов израильской территории на севере Израиля внутри Израиля сейчас находится около 200 тысяч внутренних беженцев, в основном проживающих в гостиницах.



Израильское государство вместо того, чтобы расселять людей на постоянной основе и предоставлять им работу, держит их внутренними заложниками этой ситуации и тратит большие деньги на их проживание. Туризм в Израиль упал в 4–5 раз, гостиницы забиты беженцами, и туристов летом будет просто некуда заселять.



Две отрасли. В которых ранее работали палестинцы из сектора Газа - сельское хозяйство и строительство, сейчас находятся в кризисе из-за отсутствия дешевой рабочей силы, и владельцы бизнесов в этих сферах вместо повышения заработных плат и привлечения израильтян, по прежнему выпрашивают у израильского правительства квоты на иностранцев и палестинцев.



В Израиле наблюдается спад общей конъюнктуры, в том числе из-за привлечения в армию значительного количества людей, а также инфляция, связанная с подорожанием части импортных товаров и сырья, ранее завозимого морем по Красному морю из Индии и юго-восточной Азии. Сейчас из-за войны этот путь перекрыт, и стоимость морских перевозок в Израиль увеличилась.



Полгода войны резко сократили финансовые возможности израильского государства. Любую масштабную войну всегда сложно финансировать из текущего бюджета. Государство Израиль сейчас делает крупные займы на международных рынках, причем займы не публичные, которые требуют раскрытия информации, а закрытые - среди своих, еврейских финансовых кругов.



Уже была информация о получении государством Израиль 6 миллиардов долларов, будут и другие займы - увеличенная призывом 400 тысяч человек армия требует больших текущих расходов - боеприпасы, оружие, выплаты мобилизованным. Также расходы на размещение 200 тысяч внутренних беженцев не были предусмотрены текущим государственным бюджетом и являются чрезвычайными.



В условиях государства Израиль и предельно политизированного бюджетного процесса, связанного с требованиями правящей коалиции, в том числе о финансировании паразитических секторов израильского общества, во время военных действий бюджетные проблемы правительства резко обостряются.



Сейчас государство Израиль находится в самом начале бюджетного кризиса, который может быть резко ускорен из-за начала полноценных боевых действий в Ливане. Единственный выход - это прекращение военных действий и выход из сектора Газа, но нынешнее израильское политическое руководство не может на это пойти.



К тому же для Биньямина Нетаньяху каждый новый день войны - это новый день, когда он еще находится на свободе, а не в тюрьме.



Представители военного и политического руководство государства Израиль в последние дни заявляли о начале наземной операции в Ливане после 15 марта. Это связано с желанием израильских властей вместо создания полосы отчуждения у государственной границы и расселения внутренних беженцев внутри страны, вернуть их любой ценой на прежние места проживания вплотную к границе с Ливаном в зону прямой видимости и прямых обстрелов из Ливана.



Для наземной операции в Ливане Израилю снова потребуются ракеты ПВО, авиационные бомбы, снаряды и патроны, значительную часть которых Израиль получает из США. Соединенные Штаты Америки расходуют запасы патронов и снарядов также для поставок на Украину, и есть вероятность, что скоро эти запасы начнут заканчиваться, а производство новых США масштабно увеличить не смогут.



Последний раз Израиль воевал с Ливаном полгода в 2006-м году, израильская армия позорно отступила обратно на израильскую территорию, война закончилась фактическим поражением Израиля, так цели войны не были достигнуты.



Сейчас у израильских политических властей фактически не осталось выбора, так как перестрелки на ливано-израильской границе продолжаются, и вернуть туда внутренних беженцев невозможно. Соединенные Штаты Америки для обеспечения себе свободы рук на Украине сейчас всячески давят на Израиль. Постоянно идущие поставки боеприпасов из США в Израиль могут быть замедленны.



США фактически прорвало блокаду сектора Газа и собирается возобновить деятельность морского международного глубоководного порта в Газе - правда, только для гуманитарных поставок. Соединенные Штаты Америки полгода блокировали все резолюции Совета безопасности ООН по Израилю, но сейчас, по некоторым сообщениям в СМИ, готовят свою резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.



Израиль, развязав геноцид в секторе Газа, получил против себя сразу две новых войны - на севере с Ливаном и на Красном море с хуситами. Хуситы блокируют все международные морские перевозки по Красному морю под флагами Израиля, США и Англии, а также с судовладельцами из этих стран, и делают это очень эффективно.



Кружной путь вокруг Африки, более длинный и более дорогой, уже привел к удорожанию многих видов сырья, поставляемого в Израиль и в Европу. Соединенные Штаты Америки, вместо того чтобы поддержать хуситов в их требовании остановить войну в секторе Газа, пытаются вместе с Англией атаковать их позиции, что вызывает ответные удары уже по военным корабля США и Англии.



Для повышения эффективности этих ударов и для снижения эффективности атак США на базы хуситов, хуситы уже сбили над Красным морем два американских беспилотника MQ-9 Reaper, что резко снизило разведывательные возможности США в регионе. Несколько боевых кораблей этих стран уже возвратились в пункты постоянного базирования для ремонта. Многие торговые корабли были повреждены, один затонул. Блокада Красного моря и Индийского океана хуситами продолжается.



Агрессия Израиля против беззащитного сектора Газа вызвало волну антиизраильских и антиамериканских настроений в регионе. Несколько месяцев в Сирии и в Ираке продолжались нападения на незаконно размещенные там военные базы. В январе иракское правительство сделало очередное заявление на эту тему. Новости о возможном уходе США из Сирии и из Ирака как минимум нуждаются в подтверждении.



Для США это - серьезное геополитическое поражение. Объяснение этому может служить нехватка в США финансовых и материальных ресурсов на все конфликты, которые сами Соединенные Штаты Америки разожгли в различных регионах мира, а также невыгодное расположение некоторых из этих баз. Кроме этого, возможно, некоторые базы стали просто ненужными.



Юридический статус всех этих военных баз США очень прост - это все незаконные военные базы, находящиеся на территориях суверенных и независимых государств. Ни Сирия, ни Ирак никогда не давали никакого разрешения на размещение на своей территории американских военных баз и не подписывали никаких соглашений с США на эту тему. Расположение американских военных баз на территории Ирака и Сирии с точки зрения геополитики примерно одинаково. Они расположены в узловых транспортных центрах территорий, а также на территориях, контролируемых курдскими сепаратистами, и под которыми находятся большие нефтяные месторождения.



В Ираке основные "транспортные" военные базы США находятся в Багдаде и на стратегической трассе Багдада - Дамаск (это та самая база "Аль-Асад", в последние дни постоянно находящаяся под обстрелами), в Сирии - это база "Ат-Танф", находящаяся на территории Сирии у границы с Иорданией рядом с городом Ат-Танф, через который проходит вторая стратегическая трасса Багдад - Дамаск, и в Дейр-Эз-Зоре. Остальные основные военные базы Соединенных Штатов Америки в Сирии и в Ираке находятся на курдских территориях рядом с месторождениями нефти, которую курды незаконно добывают и продают на экспорт.



Несмотря на выгоднейшее военно-стратегическое положение этих баз, в случае обострения конфликтов вокруг них и в случае увеличения их обстрелов может возникнуть ситуация нехватки ресурсов, в том числе средств ПВО, что может повлечь за собой гибель американских солдат, непонятно где, за непонятно какие и непонятно чьи интересы. Американскому правительству в случае значительных потерь будет трудно объяснить американскому народу, за что погибли эти солдаты - фактически, если это произойдет, то американские солдаты погибнут за интересы курдов и за интересы Израиля.



Технически снабжение некоторых из этих военных баз США может быть прервано в любую минуту - так, американская военная база в Багдаде и база "Аль-Асад" находятся фактически в окружении и в случае обострения конфликта с правительством Ирака, эти базы могут быть полностью блокированы со всех сторон. Из Сирии и из Ирака периодически приходят сообщения о переговорах курдов с правительствами Сирии и Ирака. Возможно, это связано с тем, что курды опасаются военных действий со стороны Турции на контролируемых ими территориях.



В случае каких-либо договоренностях курдов с правительствами Сирии и Ирака американские военные базы на их территориях станут не просто не нужными, но станут реальной помехой и для курдов, и для властей Сирии и Ирака. Основной проигравшей стороной в регионе в случае ухода американцев станет государство Израиль.



Как только обе трассы Багдад - Дамаск будут полностью деблокированы, у Ирана, Ирака и Сирии появится стратегическая возможность усиления давления на государство Израиль и развертывания более мощного ПВО и более мощных военных группировок на юге Сирии у границы с Израилем.



Возможно, что слухи и сведения о возможном выводе американских военных баз из Сирии и из Ирака также связаны с банальной нехваткой денег в федеральном бюджете США, и Пентагон таким образом пытается сократить военные расходы в регионе. Еще одним важнейшим фактором, влияющим на положение в регионе, является предвыборная кампания в США. Обещания и действия администрации действующего президента США Байдена во-многом расходятся с обещаниями будущего президента США Дональда Трампа.



Байден хочет поддержать Украину и надавить на Израиль, Трамп декларирует мир на Украине за 24 часа, правда, непонятно, каким образом, и поддержку Израиля.



Все, что не успеет сделать администрация Байден на Ближнем Востоке, Трамп тут делать не будет. Поэтому нынешняя администрация Байдена спешит в своих действиях - давление на Израиль, резолюция в ООН, гуманитарный порт в секторе Газа. Трамп всего этого делать здесь не будет. Ближний Восток замер в преддверии нескольких возможных событий. Начало израильской наземной агрессии против Ливана.



Возможный ответ "Хизбаллы", в том числе в виде ударов по инфраструктуре Израиля, в первую очередь по Хайфскому нефтеперерабатывающему заводу. Создание Соединенными Штатами Америки морского порта в Газе для гуманитарной помощи погибающему палестинскому народу. Представление Соединенными Штатами Америки в Совете Безопасности ООН проекта резолюции по Ближнему Востоку. Возможный вывод военных баз США из Сирии и из Ирака. Потопление американского или английского военного корабля хуситами.



Волнения в Иордании. Из-за израильской агрессии против сектора Газа, из-за продолжения израильской оккупации палестинских и сирийских территорий весь Ближний Восток пылает войнами, пожарами и разрушениями. Только прекращение израильской оккупации и создание независимого палестинского государства, только полный уход США из региона могут восстановить мир и благополучие на Ближнем Востоке.



Михаил Ошеров, специально для "Русской Весны" Источник - Русская весна

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