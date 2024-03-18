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Украина бьет по российским НПЗ. Как это скажется на Казахстане?
14:45 19.03.2024

Игорь Улитин

С начала 2024 года нефтеперерабатывающие заводы России уже 15 раз атаковали дроны-камикадзе. Украинские источники называют их "неизвестными", хотя найти другую страну, которая била бы по инфраструктуре РФ, сейчас сложно.

Несмотря на наличие трех собственных НПЗ, Казахстан часть нефтепродуктов закупает у России. О том, могут ли атаки сказаться на поставках топлива в РК, Orda.kz поговорила с директором общественного фонда Energy Monitor Нурланом Жумагуловым.

Атаки на российские НПЗ участились в марте. Из 15 ударов треть произошла в первый весенний месяц. Дроны били по НПЗ в Рязани, Нижнем Новгороде, Калуге, Сызрани и Славянске-на-Кубани. Приходило сообщение об атаке НПЗ в Новокуйбышевске, но подтверждений этому не нашлось.

Но, по мнению Нурлана Жумагулова, все это никак не скажется на поставках из РФ. Во-первых, потому что у России профицит нефтепродуктов, и он вполне позволяет направить в Казахстан тот объем, что уже утвержден. В первую очередь речь о дизтопливе. По словам Жумагулова, утвержденный на 2024 год индикативный баланс, то есть потенциальный объем импорта, составляет 450 тысяч тонн. Это почти вполовину меньше, чем в прошлом году. Он составлял 850 тысяч тонн. Но, по словам эксперта, ввезли из РФ только половину.

"Из России мы экспортируем около 10 % дизтоплива. И в основном это было зимнее дизтопливо, потому что Казахстан выпускал его в малых объемах. Но сейчас идет их наращивание. По бензину это в основном премиальные марки - от 95-го и выше. Но объем их импорта еще меньше", - говорит эксперт.

По словам Нурлана Жумагулова, три казахстанских НПЗ в Шымкенте, Павлодаре и Атырау способны обеспечить основную долю поставок нефтепродуктов на рынок РК. Например, по бензину Аи-92 в стране профицит именно за счет собственного производства.

Единственный продукт, по которому могут возникнуть вопросы, - это авиационный керосин. Для внутреннего потребления его тоже хватает. Жумагулов приводит в пример аэропорт Алматы, где керосина с избытком. Но после начала полномасштабной войны в Украине самолеты из многих стран стали облетать Россию стороной. И садятся на дозаправку они в том числе в Казахстане, в частности, в Алматы. При этом, как говорит эксперт, РК производит только две трети от необходимого объема керосина, а треть импортирует. Как минимум, пока из России.

Но если вдруг окажется, что на фоне атак Россия не сможет экспортировать в Казахстан авиакеросин, потенциально покупать его можно у другого соседа. Хотя, может быть, это не так уж и потенциально:

"Министр транспорта не раз заявлял о намерениях импортировать авиатопливо из Китая, что наши аэропорты будут готовить к устойчивому топливу Jet-A1", - рассказал Жумагулов.

Китай же, по мнению эксперта, может стать возможным источником импорта нефтепродуктов, если вдруг Россия не сможет продолжать поставки. Например, по механизму толлинга, когда собственное сырье отправляется за рубеж, там перерабатывается, а возвращается уже в виде готовой продукции. Ранее Казахстан и Китай по такой схеме уже работали.

Но, по мнению эксперта, пока удары беспилотников по НПЗ не особо сказываются и на самой России.

"Эти заводы уже восстановлены. Атаки наносят незначительный урон. В основном это возгорания, которые довольно быстро ликвидируются. В России действительно выросли цены на бензин, но всего на 1,5 %", - говорит Жумагулов.

Хотя до наиболее крупных заводов, например, таких, как в Нефтекамске, украинские дроны пока не долетали. Но даже если их атакуют, то, как считает эксперт, это будет проблема именно России, и она практически не отразится на Казахстане.

Нурлан Жумагулов призывает скорее обратить внимание не на российские НПЗ, а на свои, казахстанские. В этом году все три нефтезавода - В Шымкенте, Павлодаре и Атырау - встанут на ремонт.

В принципе, это не проблема - ремонт плановый, а запасы нефтепродуктов имеются. Но именно в случае с Шымкентским НПЗ Жумагулов отмечает такой момент:

"Жамбылская область стала одним из крупнейших потребителей бензина. Но это топливо просто "вымывается" Кыргызстаном, с которым у Жамбылской области есть граница. У нас действует запрет на вывоз автоцистернами, ж/д транспортом. Но есть автомобили, бак которых объемом по 150 литров. Они спокойно пересекают границу и в день совершают несколько заездов".

Эксперт напоминает, что до определенного времени похожую проблему создавали как раз россияне, которые на казахстанских заправках закупали горючее, которое здесь было более дешевым в переводе на рубли. Но постепенно курс валют поменялся, и "топливное паломничество" из РФ в Казахстан сейчас прекратилось.

Источник - Orda.kz
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