Китайский новый год удался заводам, но не магазинам

14:52 19.03.2024

Мониторинг мировой экономики



Данные за январь-февраль, опубликованные вчера Национальным бюро статистики Китая, свидетельствуют об уверенном начале 2024 года в промышленности страны: КНР, напомним, обозначила своей целью годовой рост ВВП в 5%.



Постковидным восстановительным импульсом нынешняя динамика уже не объясняется - эффект от него исчерпан еще в 2023 году. Заметно лучше ожиданий оказалась статистика в промпроизводстве: его объем в годовом выражении за первые два месяца 2024-го вырос на 7% (6,8% - в декабре), аналитики прогнозировали рост на 5%. Напомним, показатели января-февраля Нацбюро традиционно объединяет, чтобы сгладить влияние на них празднования китайского Нового года (выходные могут выпасть как на январь, так и на февраль - даты определяются по лунному календарю). В первые два месяца продолжил ускоряться рост выпуска высокотехнологичной продукции: в годовом выражении показатель увеличился на 7,5%. Власти КНР отмечают "растущий инновационный потенциал" промышленности, упоминая, впрочем, и о проблемах - из-за роста издержек и нехватки экспортных заказов. Напомним, по итогам 2023 года китайский экспорт снизился на 4,6%, до $3,38 трлн. На 1,3% сократились поставки в ЕС, что может объясняться слабой деловой активностью, которая на фоне жесткой ДКП фиксировалась в Европе большую часть года.



Превзошел ожидания аналитиков рост инвестиций в основной капитал, который в январе-феврале составил 4,2% (3% - в декабре) вместо прогнозных 3,2%. Инвестиции в высокотехнологичные отрасли год к году выросли на рекордные за два года 9,4% - напомним, власти стимулируют такие капвложения в расчете на достижение целей техносуверенитета (см. "Ъ" от 6 марта)



Отметим, уверенное начало года во многом связано с развернутыми во второй половине 2023-го мерами поддержки экономики (см. "Ъ" от 1 сентября 2023 года). Впрочем, пока решены не все проблемы. Одной из ключевых остается слабый потребительский спрос, заметно разогнать который властям за последний год так и не удалось. Объем розничной торговли за январь-февраль вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя аналитики ожидали, что показатель составит 5,6% после декабрьского значения в 7,4%.



Кристина Боровикова