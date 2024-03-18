 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Польские военспецы, прибывшие на Украину для установки ракет, попали под удар "Гераней"
15:12 19.03.2024

Польский государственный авиационный завод понес потери на военном аэродроме

Вчерашние громкие раскаты, которые слышали по всему Николаеву и которые местные власти назвали "прилетом по промышленному объекту", после обнародования фотографий с места удара подтвердили версию о том, что ВСУ опять понесли существенные потери.

Польский государственный авиационный завод понес потери на военном аэродроме

На фото - полностью сложившиеся корпуса неких общежитий. Как сообщает портал "Авиа.про", под обломками было погребено более 80 военнослужащих 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Правда, официальных подтверждений этой информации пока нет. Только красочные фотографии руин.

Куда больше подтверждений по результатам вчерашнего прилета по аэродрому Староконстантинов, который регулярно подвергается ударам российских ВКС - поскольку именно там базируются украинские бомбардировщики, приспособленные под пуски ракет Storm Shadow. Во время вчерашней атаки наших беспилотников, по данным турецкой разведки, была уничтожена группа из 20 польских авиационных техников, ответственных за установку крылатых ракет и техническое обслуживание истребителей. Сообщалось, что техники прибыли на базу, чтобы разобраться с самопроизвольным сходом ракет с самолетов. "Согласно полученным данным, в момент налета ударных БЛА "Герань-2" на территории аэродрома находились инженеры завода Państwowe Zakłady Lotnicze (Польский государственный авиационный завод) и польские военные инструкторы. В связи с частыми случаями "самосходов" авиационных боеприпасов, иностранные специалисты прибыли для изучения и проведения работ по усовершенствованию интеграции крылатых ракет Storm Shadow/SCALP в комплекс вооружения Су-24М. Двумя дронами-камикадзе поражено скопление прибывших польских "партнеров". В результате чего нейтрализовано около 15 польских военных и инженеров, согласно имеющимся данным, 7 человек погибло, остальные получили ранения разной степени тяжести", - пишет телеграм-канал Colonelcassad.

Елена Гамаюн

Источник - МК
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