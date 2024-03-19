Силовое обеспечение нефтедоллара: уже не помогает, - профессор Катасонов

15:28 19.03.2024 19.03.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Несмотря на жесткий прессинг на несогласных, монополия "американца" на мировых рынках черного золота шатается



Как я уже писал, в 1974-75 гг. после серии переговоров Вашингтона с королем Саудовской Аравии и главами других государств Ближнего Востока, входивших в ОПЕК, была достигнута договоренность о том, что продажа черного золота этими странами будет осуществляться исключительно за доллары США. Так полвека назад родился нефтедоллар, который пришел на смену "золотому" доллару Бреттон-Вудса.



Наступили удивительные времена. Если раньше деньги обеспечивались золотом или иными ресурсами, принадлежащими стране-эмитенту денег, то теперь появилась совершенно новая конструкция: деньги страны-эмитента (доллар США) обеспечиваются ресурсами (нефтью) других стран.



Говорят, что сохранять высокое звание мировой валюты доллару удавалось и удается за счет поддержания и даже укрепления к нему доверия со стороны других стран. Вместе с тем за последние полвека было немало моментов, когда доллар США оказывался на грани утраты своего статуса. И спасть доллар Вашингтону приходилось средствами, ничего не имеющими общего с доверием. Средствами охранения и обеспечения доллара США оказывались угрозы и применение военной силы.



Приведу несколько примеров в подтверждение сказанного.



Одна история началась четверть века назад. Речь идет о рождении европейской валюты под названием "евро". Эта денежная единица была введена в безналичное обращение 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года были введены в наличное обращение банкноты и монеты. Евро заменил национальные валюты. Также евро заменил в соотношении 1:1 европейскую валютную единицу (экю), которая использовалась в европейской валютной системе с 1979 по 1998 год. Первоначально, на евро перешли 10 европейских государств, образовавших так называемую еврозону. На сегодняшний день в еврозоне уже 20 стран (из 27 стран-членов Европейского союза).



Если экю была валютой для "внутреннего" европейского пользования, то евро изначально планировалось использовать также для расчетов европейских стран с остальным миром. Также страны остального мира могли пользоваться этой валютой в своих взаимных расчетах. Четверть века назад мир воспринял рождение евро как мировой валюты, которая встанет вровень с долларом США. Многие страны восприняли появление евро с энтузиазмом, поскольку уже устали от диктата "американца". Появилась возможность выбора. И вроде бы евро начал неплохой старт. Так, в первый год существования европейской валюты (1999 г.) не нее уже приходилось 17,9% мировых валютных резервов стран-членов МВФ. А уже в 2003 году эта доля выросла до 25,3%. Вероятно, это наращивание резервов в евро произошло за счет доллара: его доля в мировых резервах за период 1999-2003 гг. снизилась с 70,9 до 65,8%.



Многие страны стали не только разбавлять свои долларовые резервы европейской валютой, но также по возможности использовать евро в платежах по внешней торговле, в международных инвестициях, других трансграничных транзакциях. В 2003 году уже 30% мирового экспорта оплачивалось с помощью евро. Правда, на долю экспорта внутри еврозоны пришлось 16%. Таким образом, 14% мирового экспорта за пределами еврозоны уже обслуживалось с помощью евро.



Вместе с тем оставался мировой рынок одного очень важного товара, куда новой валюте евро было строго запрещено заходить. Речь идет о мировом рынке черного золота, на котором монопольной валютой с середины 1970-х годов выступал американский доллар.



Конечно, у стран ОПЕК был соблазн хотя бы часть валютной выручки от экспорта нефти получать в евро. Особенно учитывая, что для ряда стран-членов ОПЕК основная часть их импорта приходилась на товары, поставляемые из Европейского союза. Но они прекрасно понимали, что это не понравится Вашингтону и что могут последовать какие-то санкции с его стороны за подрыв долларовой монополии. Но все-таки одна страна на это решилась – Ирак.



Глава этого арабского государства Саддам Хусейн уже давно находился в напряженных отношениях с Вашингтоном. Еще с начала 1990-х годов, когда Вашингтон вместе со своими союзниками провел операцию под названием "Буря в пустыне". Не буду сейчас объяснять детали той войны, но отмечу лишь, что таким образом Вашингтон решил поставить на место Саддама Хусейна, который стал действовать в регионе без оглядки на США, а заодно преподать урок другим странам региона. Чтобы они не забывали, что являются вассалами Вашингтона.



Хусейн долго ждал удобного момента для того, чтобы вырваться из-под диктата Соединенных Штатов. И, как ему показалось, спустя десять лет после "Бури в пустыне" реальный шанс на освобождение Ирака появился. Таким шансом стало появление альтернативы американскому доллару в виде евро. В конце 2000 г. президент Ирака Саддам Хусейн решил, что его страна больше не будет торговать нефтью за доллары, "американца" должен сменить "европеец" по имени "евро". Более того, Хусейн обсуждал планы такого перехода с рядом других ближневосточных и азиатских стран, они соглашались последовать за Ираком. Но Ирак должен был стать первым. Информация об этих планах через разведку стала известна в Вашингтоне. США через мировые СМИ и ООН организовали мощную антииракскую кампанию: Багдад обвинялся в том, что разрабатывает оружие массового поражения (ОМП). 5 февраля 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл выступил на специальном заседании Совета Безопасности ООН, предоставив многочисленные доказательства того, что Ирак скрывает от международных инспекторов ОМП. Все это было подготовкой к новой военной операции против Ирака и непокорного Хусейна.



А уже через полтора месяца, 20 марта 2003 г., войска США, Австралии, Великобритании и Польши вторглись в Ирак. Операция носила кодовое название "Иракская свобода". Истеблишмент США не сомневался, что на этот раз коалиционные силы оккупируют страну, входящую в первую пятерку стран по разведанным запасам нефти (20 млрд. тонн), и покажут странам ОПЕК, что с ними случится, если они решатся заменить доллар на евро в торговле черным золотом.



Между прочим, в следующем году Пауэлл признался, что обнародованные им данные были во многом неточными, а иногда и сфальсифицированными: "Когда я делал доклад в феврале 2003 года, то опирался на самую лучшую информацию, которую мне предоставило ЦРУ. …К сожалению, со временем выяснилось, что источники были неточными и неверными, а в ряде случаев преднамеренно вводили в заблуждение. Я этим глубоко разочарован и сожалею об этом".



Саддама Хусейна цинично казнили 30 декабря 2006 г., в великий для мусульман праздник Курбан-байрам (день жертвоприношения). Некоторые журналисты тогда прокомментировали это убийство следующим образом: смерть Хусейна стала жертвоприношением богу по имени "нефтедоллар". Никто из руководителей стран ОПЕК уже не заикался о евро как альтернативе нефтедоллару.



Впрочем, в арабском мире был еще один бунтарь, который не желал поклоняться нефтедолларовому богу, но он предлагал иную альтернативу. Речь идет о Муаммаре Каддафи, главе Ливии, который предлагал мусульманскому миру эмансипироваться от американского доллара с помощью новой валюты под названием "золотой динар". Официальный статус Каддафи с 1979 года – "Братский вождь и лидер революции". Он добивался полного суверенитета ливийского государства, получившего название Джамахирия ("государство масс"). При этом Джамахирия была провозглашена "социалистическим государством".



При Каддафи стали обостряться отношения Ливии с Израилем, Соединенными Штатами и Соединенным Королевством, что привело к бомбардировке Ливии Соединенными Штатами в 1986 году и экономическим санкциям. Это подтолкнуло Каддафи к поиску способов обхода западных санкций. И одним из способов такого обхода (не только для Ливии, но и для любого государства, борющегося за свой суверенитет) должна стать новая валюта, альтернативная доллару США. Конкретно речь шла о золотом динаре.



Ливийский лидер Муаммар Каддафи призвал арабский и африканский мир к переходу к расчетам в единой валюте – золотом динаре, отказавшись от доллара и евро. На базе золотого динара полковник Каддафи предлагал создать единое африканское государство с арабо-негритянским населением численностью в 200 миллионов человек. Идеи создания единой золотой валюты и объединение стран Африки в одно могущественное федеративное государство были активно поддержаны в 2010 году рядом арабских государств и почти всеми государствами Африки. Такие инициативы Ливии вызвали самую негативную оценку США и Евросоюза. По словам тогдашнего резидента Франции Саркози, "ливийцы замахнулись на финансовую безопасность человечества". Неоднократные увещевания лидера ливийской революции не дали никаких результатов: Каддафи предпринимал все новые и новые шаги, направленные к созданию Единой Африки и введению золотого динара.



В 2011 году началась агрессия Запада против Ливии, закамуфлированная под "народное восстание" (или "бархатную революцию"). Для сокрытия истинных причин запуска "управляемого хаоса" озвучивались две версии: официальная – защита прав человека, неофициальная – попытка отнять нефть у Каддафи. Обе далеки от истины. Правда заключается в том, что Муаммар Каддафи замахнулся на доллар США. По ходу отмечу такую важную особенность Ливии: ее Центральный банк был государственным институтом и подчинялся правительству. Этим он отличался от большинства других центробанков, которые имели де-юре "независимый" статус, а фактически подчинялись мировому финансовому интернационалу, "хозяевам денег" (главным акционерам Федеральной резервной системы США). Это, конечно, очень раздражало мировую финансовую элиту, которая была лишена возможности эффективно воздействовать на страну через ее Центробанк, обеспечивавший суверенитет Ливии.



Показательно, что буквально через несколько недель после того, как повстанцы бросили вызов режиму М. Каддафи, они создают свой собственный центральный банк, не имея еще собственного правительства. На своей встрече, состоявшейся 19 марта 2011 г., Переходный национальный совет принял решение учредить центральный банк с временной штаб-квартирой в Бенгази, управляющий всей денежной политикой Ливии. Экономист Р. Венцель писал: "Это говорит о том, что мы имеем дело не только с неорганизованной группой повстанцев, но и с некими более умудренными силами. Я никогда ранее не слышал, чтобы центральный банк создавали спустя считаные недели после начала народного восстания".



Поспешность в создании альтернативного ЦБ Ливии вызвала удивление и у главного редактора CNBC Дж. Карни: "Революционная группа создает в первую очередь центральный банк в середине борьбы с окопавшейся политической властью? По всей видимости, это показывает, какими чрезвычайно могущественными в наше время стали защитники центральных банков" (цит. по: Емузова Э.А. Золотая инициатива М. Каддафи как вызов новому мировому порядку). М. Каддафи был убит, причем убийство было показным, призванным запугать лидеров других стран, помышляющих подорвать монополию американского доллара и вывести свои центробанки из-под контроля "хозяев денег".



Примечательно, что Вашингтон, пытаясь поставить на место непослушных лидеров других стран, обычно прибегает к такому средству, как экономические санкции в виде "заморозки" долларовых резервов, блокировки платежей и расчетов в американской валюте. А это еще больше подталкивает непослушных лидеров к поиску альтернатив доллару США. Самый яркий пример – Иран, которого Запад держит под постоянными санкциями с 1979 года. В том числе были заблокированы расчеты по экспортно-импортным операциям Ирана. В результате соседняя Турция перешла на оплату золотом за импортируемый из Ирана природный газ. Об этом сообщила газета "Уолл-стрит Джорнэл Юроп". "Зафиксированный в последнее время мощный отток золота – на миллиарды долларов – из турецкой экономики является платой за иранский газ... Переход двух стран на расчеты золотом за поставки газа является следствием санкций США, которые угрожают жесткими мерами третьим странам, использующим доллары при торговле с Тегераном. Переход на золотые слитки позволил Анкаре избежать "наказания" со стороны Вашингтона. Подобная торговля также не нарушает режим международных санкций, введенный против Ирана", – подчеркивает газета. За первые девять месяцев 2012 года отток золота из Турции достиг рекордной суммы в 10,7 млрд. долларов. Из нее в Иран было поставлено золота на 6,4 млрд. долларов



Первые признаки того, что монополия американского доллара на мировых рынках черного золота стала реально слабеть, обнаружились два года назад. После 24 февраля 2022 года, когда Россия начала СВО на Украине, коллективный Запад объявил санкции против нашей страны. И тогда Россия начала поставлять черное золото за юани, рупии, турецкие лиры, дирхамы и прочие валюты, резко уходя от американского доллара (равно как и других "токсичных" валют). Россия подает пример и другим нефтедобывающим и нефтеэкспортирующим странам.



По данным JP Morgan, в 2023 году было заключено 12 крупных товарных контрактов в валютах, отличных от доллара США. Для сравнения: в 2022 году было семь подобных сделок. А в период между 2015 и 2021 годами – только две. По оценкам JPMorgan, доля мировой нефти, торгуемой в валютах, отличных от доллара, выросла в 2023 году примерно до 20%. Ничто не вечно под луной. И нефтедоллар также. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710851280





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы утвердили повестку заседания Палаты

- Мажилис рассмотрит законопроект о противодействии торговле людьми

- Правительство приступило к реализации масштабных инфраструктурных инициатив Главы государства

- Банковские войны

- Олжас Бектенов обсудил с исполнительным вице-президентом "Шелл плс" Питером Костелло перспективы наращивания казсодержания

- Госсоветник провел совещание по вопросам реализации инициатив Главы государства, озвученных на III заседании Национального курултая

- Олжас Бектенов обсудил с главой ЕАБР Николаем Подгузовым вопросы совместной реализации инфраструктурных проектов

- Депутаты Мажилиса ознакомились с планом работы Минздрава

- Россияне сплотились вокруг президента: политолог из Казахстана о выборах

