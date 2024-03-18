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Фанфары для западных колонизаторов в Центральной Азии, - С.Кожемякин
15:51 19.03.2024

Фанфары для западных колонизаторов в Центральной Азии

Создав прочную политическую основу для связей с Центральной Азией, США усиливают экономическое проникновение. В Казахстане прошел первый совместный бизнес-форум, республика налаживает поставки редкоземельных металлов Вашингтону.

На словах заявляя о "негодности" марксизма, западные элиты понимают правоту многих его идей. И не просто понимают, а активно используют - разумеется, в собственных интересах. Например, тезис о том, что "политика есть концентрированное выражение экономики", во многом определяет международный курс США. Политические механизмы тесно переплетены в нем с экономическими рычагами, и одни дополняют другие, давая максимальный эффект. Особенное значение это приобретает сейчас, когда Запад теряет монополию в "глобальном хозяйстве".

Не секрет, и "Правда" писала об этом неоднократно, что Центральная Азия играет важную роль в планах Вашингтона. Одним из признаков этого является то значение, которое там придают развитию формата о сотрудничестве "C5+1", стремясь превратить его из простой переговорной площадки в инструмент мощного и многопланового влияния. Осенью прошлого года состоялись переговоры в рамках "C5+1" между президентами государств региона и Джо Байденом. Тогда же была достигнута договоренность о создании бизнес-платформы "B5+1". Как отмечалось, она будет "способствовать экономической интеграции и реформам, государственно-частному диалогу, инновациям и иностранному инвестированию".

Первый форум "B5+1" прошел 14-15 марта в казахстанской Алма-Ате. Участие в нем приняли члены правительства в ранге министров экономики и финансов, а также представители бизнеса, эксперты и т.д. Американскую делегацию возглавил специальный помощник президента США и старший директор по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности Николас Берлинер. "Наше партнерство со странами Центральной Азии приносит пользу не только нашим партнерам, но и нам самим, это создает новые рынки и компании для того, чтобы разрешать глобальные вызовы", - заявил он в своем выступлении. По итогам форума было принято совместное заявление, в котором участники отметили важность совместного улучшения бизнес-среды, усиления роли частного сектора и привлечения иностранных инвестиций.

Впрочем, ускоренное проникновение западного капитала в Центральную Азию началось еще до этого события. Как заявил министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев во время визита в США в начале марта, количество работающих в республике американских компаний выросло за последний год на 12 процентов. Главной темой переговоров стало сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы. Последние жизненно необходимы для американской промышленности и вооруженных сил, однако ухудшение отношений с Китаем - их главным производителем - грозит Вашингтону серьезными проблемами. Из-за этого США ищут альтернативные источники поставок.

Казахстан любезно открыл свои природные кладовые. Как признался Шарлапаев, к настоящему моменту налажены поставки на американский рынок титана, бериллия, тантала и ниобия. Теперь, заявила казахстанская делегация, республика предлагает США стратегическое сотрудничество в области разведки, добычи, переработки других полезных ископаемых, среди которых галлий, скандий, вольфрам, кобальт, литий, алюминий. По словам министра, республика добывает 17 из 50 минералов, внесенных американскими властями в список критически важных, и готова расширять производство совместными усилиями.

Помимо этого, стороны обсудили уже реализуемые двусторонние проекты. Среди них строительство завода по производству удобрений "Казазот" и станций по заправке электромобилей. Отдельно были затронуты вопросы, касающиеся Транскаспийского маршрута, в частности планов возведения контейнерного терминала в морском порту Актау.

Шагом к установлению контроля над ключевыми отраслями Казахстана стало приобретение американской компанией Wabtec локомотивосборочного завода в Астане - единственного в стране. Прежде иностранный инвестор владел половиной акций. Другая половина принадлежала казахстанскому АО "Трансмашхолдинг", но недавно иностранцы приобрели полный пакет за 81 миллион долларов. Кроме того, национальная компания "Казахстанские железные дороги" намеревается занять 900 миллионов у американского "Ситибанка" для обновления парка локомотивов. Приобретаться они будут все у той же фирмы Wabtec.

Чем сильнее присутствие американского капитала, тем заметнее менторский тон, которым Вашингтон разговаривает с постсоветскими элитами. Выступая на одном из форумов в Астане, посол США Дэниел Розенблюм дал несколько рекомендаций, больше, впрочем, напоминавших поучения вышестоящего лица. "Американские инвесторы хотят видеть равные условия, а также знать, что их инвестиции будут защищены через судебные институты, такие как коммерческие или арбитражные суды, - заявил он. - Американские инвесторы также хотят видеть расширение частного сектора. Большая частная собственность в ключевой отрасли, такой как горнодобывающая промышленность, должна стимулировать инновации и создавать новые экономические возможности. Это повысит общую эффективность, так как акционеры будут требовать отчетности от менеджеров, управляющих их деньгами. Казахстанское правительство недавно предприняло конкретные шаги по сокращению своего присутствия в экономике в целом. Больше приватизации в горнодобывающем секторе положительно повлияет на его привлекательность для инвесторов".

Также Запад пытается вовлечь Центральную Азию в антироссийские санкции. В конце февраля США и Евросоюз внесли в "черный список" две компании из Казахстана: Da Group 22 и Elem Group. Как утверждается, они поставляли электронное и телекоммуникационное оборудование для военно-промышленного комплекса России. Помимо этого, санкции введены против компаний из Киргизии и Узбекистана. Несмотря на авторитарные замашки западных партнеров, казахстанские власти создают для них режим наибольшего благоприятствования. Дальше сиюминутной выгоды чиновники, похоже, ничего не видят.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710852660


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